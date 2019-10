Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Το Κέντρο Αριστείας CERIDES συντονίζει το OenoWatch

Το Κέντρο Αριστείας CERIDES (Center Of Excellence in Risk and Decision Sciences), το πρώτο διεπιστημονικό Κέντρο Αριστείας που λειτουργεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα είναι ο Συντονιστής Φορέας στην υλοποίηση του πρωτοποριακού έργου «OenoWatch». Το Ολοκληρωμένο Έργο αυτό υποβλήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Restart 2016-2020 του Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ), πέρασε με επιτυχία και τη δεύτερη φάση αξιολόγησης, και θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση χρηματοδότησης.