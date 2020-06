Τουριστικός κλάδος: Γιατί παραμένει ιδανική επιλογή

«Το ταξίδι και ο Τουρισμός είναι μια εξαιρετικά ανθεκτική βιομηχανία»

Στο καλό «σενάριο» ποντάρει ο τουριστικός κλάδος στη χώρα μας για να ελπίζει ίσως σε μια σεζόν δύο ή τριών μηνών, με υπαρκτό φυσικά τον κίνδυνο να χαθεί εντελώς η περίοδος του καλοκαιριού, δεδομένου του φόβου μεγάλης μερίδας του πληθυσμού να ταξιδέψει λόγω κορωναϊού, της οικονομικής δυσχέρειας που έφερε η καραντίνα, αλλά και της αύξησης των κρουσμάτων και των νέων εξάρσεων της πανδημίας, μετά την άρση των lockdowns ανά τον κόσμο.

Όπερ μεθερμηνευόμενον, η διάσωση της τουριστικής σεζόν στην Ελλάδα δεν είναι απλή υπόθεση, αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται και σαν χαμένη! Χρειάζεται φρέσκια σκέψη, πρωτότυπες ιδέες και πάνω από όλα γρήγορα αντανακλαστικά της αποκαλούμενης ως «βαριάς βιομηχανίας» της Ελλάδας, προκειμένου να υλοποιηθεί το καλό σενάριο για τον ελληνικό Τουρισμό και φυσικά για όλους όσους ασχολούνται με τα τουριστικά επαγγέλματα!

Οι επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου και της εστίασης ανά την Ελλάδα (νησιωτική και ηπειρωτική), καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι και απασχολούμενοι στον Τομέα Τουρισμού (ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης, ένδυσης, υπόδησης, κλπ.) προσδοκούν σε κάποιες κρατήσεις τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, ή και τον Οκτώβριο, οι οποίες προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι και τόσο «ζεστές»... Ειδάλλως, η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με το κακό «σενάριο»: δηλαδή να χαθεί ολόκληρη η σεζόν!

Το Forbes αναφέρει πως, αν ρωτήσετε τους ειδικούς, θα σας πουν ότι τα ταξίδια θα επιστρέψουν σύντομα. Πιο γρήγορα από ό,τι αναμένεται. «Παρά τις προκλήσεις, η κατάσταση αυτή δεν θα διαρκέσει για πάντα. Το ταξίδι και ο τουρισμός είναι μια εξαιρετικά ανθεκτική βιομηχανία, που έχει επανέλθει ξανά και ξανά μετά από ασθένειες και φυσικές καταστροφές», δήλωσε πρόσφατα ο Τζον Λόβελ, επικεφαλής στην Travel Leaders Group.

Στην κρατούσα άποψη ότι η Ελλάδα «πουλάει» τουριστικά, ακόμα και εν μέσω της παγκόσμιας «απειλής» του Covid-19, κινείται εξάλλου, το άρθρο του Βρετανού Oliver Smith στην “Telegraph”, με τίτλο «Τhe first country I’ll visit after coronavirus? There’s no contest». Στο εν λόγω άρθρο, ο Οliver Smith εκθειάζει τη χώρα μας ως έναν «ονειρικό προορισμό» για «χαρούμενες διακοπές», ως «έναν τόπο όπου πάντα υποδέχονται τους Βρετανούς με ανοιχτές αγκάλες», όπως γράφει χαρακτηριστικά, βασιζόμενος στην προσωπική του εμπειρία, έχοντας επισκεφθεί 8 νησιά της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια.

Με βάση πάντα αυτήν την ανθεκτικότητα της τουριστικής βιομηχανίας, αλλά και το γεγονός ότι ο τουριστικός κλάδος στη χώρα μας είναι –και θα παραμείνει, όπως όλα δείχνουν- ο μεγαλύτερος... «εργοδότης», οι σπουδές στα τουριστικά επαγγέλματα αποτελούν μια σίγουρη επένδυση, δεδομένης της ζήτησης και της γρήγορης επαγγελματικής αποκατάστασης!

