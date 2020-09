Ακολούθησε το μέλλον σου: Τα σωστά κριτήρια για να επιλέξεις τις πανεπιστημιακές σπουδές σου

Το μέλλον ξεκινά άμεσα για χιλιάδες νέους που αυτή τη στιγμή οραματίζονται το επόμενο στάδιο της ζωής τους, τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για να ακολουθήσει όμως το μέλλον του, κάθε νέος θα πρέπει να λάβει υπόψη του συγκεκριμένα κριτήρια, η εκπλήρωση των οποίων θα αποτελέσει παράλληλα εχέγγυο για την τελική του επιτυχία.

Πτυχία από κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια

Ένα πτυχίο με διεθνή αναγνώριση συνιστά σήμερα ένα εξαιρετικό εφόδιο για την επαγγελματική αποκατάσταση, για την καριέρα που θέλει να ακολουθήσει κάθε νέος. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το Νο1 ιδιωτικό κολλέγιο στη χώρα μας, διαθέτει αποκλειστικές συνεργασίες με επτά κορυφαία ιδρύματα σε παγκόσμιο επίπεδο και δίνει στους σπουδαστές του την ευκαιρία να αποκτήσουν πτυχίο από αυτά. Το Oxford Brookes University, Νο1 σύγχρονο Πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία, που κατέχει τη 2η θέση στη Μ. Βρετανία και την 9η στον κόσμο, στο επιστημονικό πεδίο του Τουρισμού, το University of East London, Νο2 στην επιλογή σπουδών για Ψυχολογία και Πληροφορική στη Μ. Βρετανία, το Solent University, με έδρα το Southampton παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές Ναυτιλίας, το Ecole hôtelière de Lausanne, τη Νο1 Ξενοδοχειακή Σχολή στον κόσμο, το Queen Margaret University, στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, με υψηλή τεχνογνωσία στην υγεία και την αποκατάσταση, το University of London που συγκαταλέγεται στα κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου, όπως και το University of Portsmouth, με ιστορία από το 1869.

Μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός που επιλέγει κάθε νέος, αποτελεί γι’ αυτόν έναν ολόκληρο, ολοκαίνουριο κόσμο που ανοίγεται μπροστά του. Το μεγάλο εύρος των επιστημονικών πεδίων που καλύπτει είναι ενδεικτικό του μεγέθους και της σφαιρικής αντίληψης για τη γνώση, παράλληλα με στοχευμένη εκπαίδευση για κάθε αντικείμενο ξεχωριστά. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διαθέτει αυτή τη στιγμή δέκα σχολές που παρέχουν 66 bachelors και masters, που κάθε άλλο παρά τυχαία έχουν σχεδιαστεί – αντίθετα, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ελληνικής και διεθνούς αγοράς εργασίας, έχουν διεθνή αναγνώριση και απονέμονται απευθείας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.

Αναλυτικότερα, καλύπτουν τους εξής τομείς:

Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Ο χώρος των σπουδών διαδραματίζει εξίσου σπουδαίο ρόλο ως προς το τελικό αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ουσιαστικής εμπέδωσής της από τους σπουδαστές. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δίνει τη δυνατότητα φοίτησης σε επτά σημεία στην Ελλάδα: στο κέντρο της Αθήνας, στο Μαρούσι, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Ρόδο και στη Λάρισα και σε κάθε μία από τις περιοχές αυτές διαθέτει υπερσύγχρονα campus. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολλεγίου εξάλλου, αποτελούν ορόσημα της ποιότητας των σπουδών που προσφέρει, ενώ πληρούν τις προδιαγραφές Πανεπιστημίων του εξωτερικού, καθώς αυτό συνάδει με τη γενικότερη φιλοσοφία του οργανισμού: Πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για κάθε ειδικότητα, αίθουσες διδασκαλίες, αμφιθέατρο, χώρους αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις συνθέτουν ένα περιβάλλον που εγγυάται άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Εξυπακούεται φυσικά πως το ακαδημαϊκό προσωπικό που στελεχώνει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι άρτια καταρτισμένο, με συνεχείς εκπαιδεύσεις, σεμινάρια και διαλέξεις που ανεβάζουν ακόμα περισσότερο το ακαδημαϊκό επίπεδο των σπουδών.

. Πιστοποιήσεις ποιότητας στην εκπαίδευση

Σε ένα πεδίο όπως αυτό της εκπαίδευσης, οι διεθνείς πιστοποιήσεις και οι διακρίσεις που φέρει ένας εκπαιδευτικός οργανισμός αποδεικνύουν στην ουσία την επάρκειά του, αλλά και την καταξίωση, την αναγνωρισιμότητά του, όλα όσα επισφραγίζουν την ποιότητα στην εκπαίδευση που παρέχει. Είναι χαρακτηριστικό πως το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το No1 Ελληνικό Ιδιωτικό Κολλέγιο στη Διεθνή Κατάταξη Πανεπιστημίων (Webometrics Ranking of World Universities, July 2020), αλλά και το μοναδικό Κολλέγιο μέλος Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων (Compostella Group of Universities). Ταυτόχρονα είναι ο μεγαλύτερος πάροχος Βρετανικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Universities UK International) και έχει λάβει τις εξής διακρίσεις:

Gold Award “Best Hotel Education Provider”, για 5 συνεχή έτη (Greek Hospitality Awards 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020).

Bronze Award «Προγράμματα Εκπαίδευσης & Εξειδίκευσης στον Τουρισμό» (Tourism Awards, 2020).

Χρυσό Βραβείο «Δεσμός με την Κοινωνία» (Education Business Awards, 2017).

Βραβείο «Κτίρια – Εγκαταστάσεις» (Education Business Awards, 2016).

Safety4Sea Training Award 2019, για τη Ναυτική Ακαδημία.

Honorary Award (Greek Yachting Awards, 2019) για τη Superyacht Academy.

Συνολικά, περισσότεροι από 30 διεθνείς επιστημονικοί και επαγγελματικοί οργανισμοί και φορείς εμπιστεύονται το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, πιστοποιώντας και με τον τρόπο αυτό, ενισχύοντας, το βασικό του όραμα: Ποιοτικές σπουδές για όλους σε κάθε πεδίο

Η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ένας οργανισμός με παρουσία 38 ετών στην Ελλάδα, είναι αδιαμφισβήτητη. Πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό με αναγνωρισμένο κύρος και υψηλότατη ποιότητα στην εκπαίδευση, που δεν απογοητεύει τους νέους που το επιλέγουν και τους γονείς τους που το εμπιστεύονται.

Ακολούθησε το μέλλον σου, επίλεξε σωστά τον δρόμο των σπουδών σου. Κάθε νέος αξίζει την καλύτερη ευκαιρία για να χτίσει το δικό του αύριο στη ζωή, με την καθοδήγηση καταξιωμένων οργανισμών με εμπειρία και βαθιά γνώση του χώρου της εκπαίδευσης. Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το Νο1 κολλέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για να ακολουθήσεις το μέλλον που ονειρεύεσαι!

Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Ακολούθησε το μέλλον σου.

Αθήνα | Μαρούσι | Πειραιάς | Θεσσαλονίκη | Κρήτη | Ρόδος | Λάρισα

Περισσότερα στο mitropolitiko.edu.gr ή στη Γραμμή Πανελλαδικής Ενημέρωσης 213 33 30 300.