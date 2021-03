Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Διδακτορικό στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικά αντικείμενα:

Ανάλυση των οδικών μεταφορών στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας

Ανάλυση/προβλέψεις ναύλων για την αγορά των δεξαμενοπλοίων

Risk management στην στρατηγική ναυλώσεων

Ναυτιλιακές αγορές - ναυλαγορές

Βέλτιστες συμβάσεις παραχώρησης και η καλή πρακτική στην λιμενική βιομηχανία για τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης

“Green Deal και Λιμενική Βιομηχανία στην Ε.Ε. : Επιδράσεις, Προσαρμογή και Αξιοποίηση. Η περίπτωση της Ελλάδας“

Λογιστική αποτύπωση των εισροών στην οικονομία από τα διαφορετικά μοντέλα διαχείρισης των ελληνικών λιμένων

Η διακυβέρνηση στη Λιμενική Βιομηχανία και ο ρόλος της Νέας Δημόσιας Διοίκησης στις λιμενικές επιχειρήσεις στην εποχή της μετα-παγκοσμιοποίησης: Eπιχειρηματικό κράτος, ρυθμιστικό κράτος και η απουσία κρατικής παρέμβασης

Τεχνολογίες αιχμής και καινοτομίες στη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία: διαμορφώνοντας τις εμπορευματικές μεταφορές του μέλλοντος

Συγκριτική ανάλυση των εθνικοτήτων των πληρωμάτων και του λειτουργικού κόστους των ναυτιλιακών εταιρειών, εστιάζοντας στην δυνατότητα χρήσεως διαφορετικού τύπου σημαιών

Ανάλυση και εξόρυξη μεγάλων ναυτιλιακών δεδομένων με χρήση τεχνικών επιστήμης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης (Big Maritime Data Analytics with Data Science and Artificial Intelligence Techniques)

Εταιρική Διακυβέρνηση στον τρόπο διοίκησης Ναυτιλιακών και μεταφορικών εταιρειών

Ο ρόλος των ικανοτήτων (soft skills) στην οικονομική αποδοτικότητα ή βιωσιμότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Cost Behavior at Local Government Level

Earnings Persistence and Financial Statements Fraud

Tax Incentives, Cost Behavior and Intangible Intensity

Tackling the container fleet optimisation challenge via Business Dynamics

Crafting Maritime Strategies for 2050

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

Αίτηση

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) τ

Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία

Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής

Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο naf-secr@unipi.gr, adamkats@unipi.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2104142175 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο naf-secr@unipi.gr, adamkats@unipi.gr.

