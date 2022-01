Ανοίγουν τα σχολεία: «Άφαντα» τα self test - Σχέδιο να δοθούν νωρίς τη Δευτέρα

In Τime

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διάθεση δωρεάν self test από το υπουργείο Παιδείας - Τι προβλέπει το εναλλακτικό σχέδιο διανομής

Λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων, το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε νέα ανακοίνωση για τα self test του κορονοϊού λόγω των ελλείψεων που παρατηρήθηκαν το Σάββατο (8/1).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, από την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου μέχρι το Σάββατο δόθηκαν περισσότερα από 6,7 εκατ. τεστ στο 87,4% των δικαιούχων μαθητών και εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το υπ. Παιδείας «είχαμε τη μεγαλύτερη προσέλευση από ποτέ και ευχαριστούμε θερμά την εκπαιδευτική κοινότητα για τη μαζική ανταπόκριση στο νέο πρωτόκολλο».

Παράλληλα, όπως επισημαίνει, «λόγω της υψηλής ζήτησης σε φαρμακεία, έγιναν αναγκαίες ενέργειες ανακατανομής εφοδιασμού των φαρμακείων από τις φαρμακαποθήκες για να καλυφθούν ανάγκες».

Τι ισχύει για όσους δεν βρήκαν self test

Το υπουργείο ενημερώνει «πως στις λίγες περιπτώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που δεν προμηθεύτηκαν self test, μπορούν να διαθέσουν οι Σχολικές Μονάδες και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που έχουν κατά κανόνα αποθέματα self test. Εφόσον δεν έχουν, μπορούν να ειδοποιήσουν τη Σχολική τους Επιτροπή να τις προμηθεύσει με self testγια το άνοιγμα της Δευτέρας».

Σύμφωνα με το Open ο γγ του υπ. Παιδείας επικοινώνησε με τους διευθυντές εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερώσουν τους διευθυντές των σχολείων να διαθέσουν οι ίδιοι τα self test σε όσους μαθητές και καθηγητές δεν κατάφεραν να προμηθευτούν.

Για τον λόγο αυτό, τα σχολεία θα είναι ανοιχτά από νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας (πιθανότατα από τις 07:00) προκειμένου να γίνει η απαραίτητη προετοιμασία.

Τι ισχύει για τα self test

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι μαθητές όλων των βαθμίδων -εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι-, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται ως και σήμερα Σάββατο 8 Ιανουαρίου, πέντε δωρεάν αυτοδιαγνωστικά self τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο πρώτων εβδομάδων επαναλειτουργίας των σχολείων, δηλαδή από 10 Ιανουαρίου έως και 21 Ιανουαρίου 2022.

Το self-test πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη (24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο), ενώ για την πρώτη εβδομάδα (10-15/1) το self- test θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1), της Τρίτης (11/1) και της Παρασκευής (14/1).

Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο self test πρέπει να γίνει σήμερα, Κυριακή 9 Ιανουαρίου, ένα ακόμη τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου και το τρίτο την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου.

Ο έλεγχος με self test είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί.

Η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δυο rapid και ένα self test –όλα με δική τους επιβάρυνση– την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων και συγκεκριμένα το rapid τεστ θα πρέπει πραγματοποιηθεί έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1) και της Παρασκευής (14/1) ενώ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και self τεστ έως 24 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης (11/1).