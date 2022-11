Σύμπραξη Ελληνικών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων: 5 ερωταπαντήσεις

Ποια τα οφέλη της διεθνοποίησης των ΑΕΙ και ποιος ο στόχος της ίδρυσης Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης. Τα Πανεπιστήμια που επισκέφτηκαν τη χώρα μας.

Απαντήσεις σχετικά με τα οφέλη, τους στόχους και τα ξένα πανεπιστήμια που θα συνεργαστούν με τα ελληνικά δίνει το Υπουργείο Παιδείας.

Στόχος του εγχειρήματος είναι η συνολική ανάδειξη της χώρας και των Πανεπιστημίων της χώρας ως κορυφαίο ακαδημαϊκό προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας που προσφέρεται τόσο για την παρακολούθηση υψηλού επιπέδου σπουδών όσο και για την διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

1. Ποια τα οφέλη της διεθνοποίησης των ΑΕΙ;

- Για τους φοιτητές μας: Με την δημιουργία από κοινού προγραμμάτων σπουδών και συνδιδασκαλία με καθηγητές του εξωτερικού, οι φοιτητές μας αποκτούν πρόσβαση σε παγκόσμιου φήμης πανεπιστήμια χωρίς να απαιτείται να μεταναστεύσουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά και προσωπικά για τις οικογένειές τους. Επίσης, το νέο νομικό πλαίσιο έχει ξεκάθαρα οφέλη για τους φοιτητές μας που επιθυμούν να αποκτήσουν εμπειρίες στο εξωτερικό, καθώς διευκολύνει τη σύναψη συνεργασιών, όπως για παράδειγμα η συμφωνία του EKΠΑ με το Υale για δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων (που προσμετρώνται προς την απόκτηση πτυχίου) για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές.

- Για τους καθηγητές και ερευνητές μας: Επωφελούνται από την δημιουργία ακαδημαϊκών και ερευνητικών συμπράξεων, αποκτώντας πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και πόρους όπως εργαστήρια και βιβλιοθήκες. Η ίδρυση κοινών ερευνητικών κέντρων με πανεπιστήμια του εξωτερικού διευρύνει τις δυνατότητες των καθηγητών και ερευνητών μας σε νέους καινοτόμους τομείς, όπως για παράδειγμα η Ιατρική Ακριβείας ή η Περιβαλλοντολογική Υγεία. Τέτοιου είδους συμπράξεις μπορούν να οδηγήσουν σε στενότερες συνεργασίες, αυξάνοντας τον αριθμό ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων από κοινού και την αύξηση στον αριθμό έτερο-αναφορών των καθηγητών και ερευνητών μας. Επίσης, η δημιουργία κοινών ερευνητικών κέντρων, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για επισκέπτες καθηγητές και ερευνητές, θα συντελέσουν στην προσέλκυση τόσο Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν στο εξωτερικό όσο και ξένων επιστημόνων, αναχαιτίζοντας τη μάστιγα του brain drain.

- Για τα Πανεπιστήμιά μας: Θα επωφεληθούν σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ των οποίων με σημαντική εισροή εσόδων από φοιτητές εξωτερικού - υπολογίζεται, για παράδειγμα, ότι τα έσοδα από τα δίδακτρα από μόνο ένα αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής αγγίζουν τα 4 εκ. ευρώ για έναν κύκλο σπουδών. Τα έσοδα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν προς την αναβάθμιση υποδομών, όπως για παράδειγμα στην ανέγερση/ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αθλητικών εγκαταστάσεων, βιβλιοθηκών, και εργαστηρίων. Σε επίπεδο κύρους και διεθνούς προβολής, τα πανεπιστήμιά μας αποκτούν τη θέση που τους αρμόζει στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη, όπως αποδεικνύεται και από συνεργασίες με κορυφαία ιδρύματα όπως το Harvard, Yale, Princeton, και Columbia.

- Για τη χώρα μας: Τα οφέλη είναι πολλαπλά τόσο στο οικονομικό όσο και γεωπολιτικό επίπεδο. Οικονομικά, η εισροή ξένων φοιτητών στην Ελλάδα αποτελεί πηγή εισοδήματος - και όχι μόνο κατά την τουριστική περίοδο. Γεωπολιτικά, η Παιδεία και ο Πολιτισμός αποτελούν δυο από τις πιο σημαντικές συνιστώσες στο διπλωματικό οπλοστάσιο της χώρας μας και η έμπρακτη εμβάθυνση σχέσεων συνεργασίας με τους παγκόσμιους ηγέτες της επιστήμης και της διανόησης θα συνδράμουν στην περαιτέρω διεθνής ενδυνάμωση της χώρας μας και τις σχέσεις φιλίας με άλλους λαούς.

2. Ποιος είναι ο στόχος της ίδρυσης Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης στην Αθήνα;

Ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Columbia, Lee Bollinger ανακοίνωσε την ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επίσκεψης εκπροσώπων από 30 κορυφαία Πανεπιστήμια των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο «Φάρος 2022: Ελληνοαμερικανική Συνεργασία στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης/Pharos Summit 2022: Greek-US Collaboration in Higher Education».

Στόχος του Κέντρου είναι να εμπλουτίσει το διδακτικό, επιστημονικό και ερευνητικό έργο που εξελίσσεται στη χώρα μας, σε ώσμωση με τα ελληνικά ΑΕΙ και την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα. Στο Κέντρο θα πραγματοποιούνται διαλέξεις και διδασκαλίες από καθηγητές του Columbia και αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους φοιτητές το 2023.

Πρόκειται για επιστέγασμα μίας εντατικής προσπάθειας που ξεκίνησε στα τέλη του 2019 και ανακοινώθηκε την πρώτη ημέρα της αποστολής των 30 αμερικανικών ΑΕΙ στη χώρα μας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ανέπτυξε το Υπουργείο Παιδείας και η Υπουργός Νίκη Κεραμέως ήδη από το 2019 για τη μεγαλύτερη εξωστρέφεια της ανώτατης εκπαίδευσης και των ελληνικών ΑΕΙ.

3. Σε ποιους απευθύνεται η νέα συνεργασία μεταξύ ΕΚΠΑ και Yale;

Η συνεργασία αυτή προβλέπει την ανταλλαγή φοιτητών από τα δύο ιδρύματα και την παρακολούθηση μαθημάτων άνευ διδάκτρων. Απευθύνεται, επομένως, σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του ΕΚΠΑ, οι οποίοι, στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, θα μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα διάρκειας ενός εξαμήνου ή ενός έτους στις θετικές επιστήμες και τις πολυτεχνικές, ιατρικές, περιβαλλοντολογικές σχολές του Yale, που θα προσμετρώνται στην απόκτηση του πτυχίου τους.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί πρότυπο για την δημιουργία νέων συνεργασιών που θα επιφέρουν απτά οφέλη στους φοιτητές της χώρας μας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες και ευκαιρίες, ειδικότερα σε αυτούς που μέχρι σήμερα αδυνατούν να καταβάλλουν τα υπέρογκα δίδακτρα ενός τέτοιου κορυφαίου διεθνώς πανεπιστημίου.

Επίσης, η εν λόγω συνεργασία θα προωθήσει την προσέλκυση αριστούχων φοιτητών από το Yale, συνδράμοντας στην ενδυνάμωση της χώρας ως παγκόσμιου πόλου εκπαίδευσης. Τέλος, με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Υγείας του ΕΚΠΑ θα συν-διδάσκουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Yale.

4. Γιατί είναι κατάλληλη στιγμή για 30 Πανεπιστήμια της Αμερικής να έρθουν στην Ελλάδα;

Επειδή η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει τη διεθνοποίηση της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κορυφή της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας.

Επειδή το Υπουργείο Παιδείας έχει αναλάβει τολμηρές νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της δημιουργίας προγραμμάτων ξένων γλωσσών, διεθνών συνεργασιών, κοινών και διπλών πτυχίων, θερινών και χειμερινών προγραμμάτων, κοινών ερευνητικών κέντρων, μεταξύ άλλων.

Επειδή οι συνεργασίες αυτές συνδυάζονται με εκτεταμένη χρηματοδότηση που έχει εξασφαλίσει το Υπουργείο Παιδείας στα ΑΕΙ της χώρας.

Επειδή βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό υψηλό στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, με ισχυρή πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές να προωθήσουμε ισχυρότερες και βαθύτερες συνεργασίες μεταξύ των πανεπιστημίων μας.

Επειδή, τα τελευταία τρία χρόνια, η νέα αυτή κατεύθυνση έχει αγκαλιαστεί ενθουσιωδώς από τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και των ΗΠΑ.

5. Ποια Πανεπιστήμια επισκέφτηκαν τη χώρα μας και τι περιλαμβάνει η επίσκεψή τους;

Από τα ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, εκπρόσωποι από τα παρακάτω 30 θα επισκεφθούν τη χώρα μας στις αρχές Νοεμβρίου, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης για την διεύρυνση και εμβάθυνση των συνεργασιών τους με Ελληνικά ΑΕΙ:

1. California Polytechnic State University

2. Carnegie Mellon University

3. Columbia University

4. George Mason University

5. Harvard University

6. Indiana University

7. Johns Hopkins University

8. Joliet Junior College

9. Lehigh University

10. Michigan State University

11. Ohio Northern University

12. Princeton University

13. Roger Williams University

14. Rutgers University

15. Stockton University

16. Tufts University

17. University of Alabama

18. University of California, Berkeley

19. University of Cincinnati

20. University of Delaware

21. University of Illinois at Urbana-Champaign

22. University of Kentucky

23. University of South Alabama

24. University of Southern California, Viterbi School of Engineering

25. University of Texas - Health Science Center

26. Wayne State University

27. Widener University

28. William & Mary

29. Yale University

30. York College of Pennsylvania

Κατά την παραμονή των εκπροσώπων των Αμερικανικών Ιδρυμάτων στη χώρα μας –διάρκειας μιας εβδομάδας– επισκέπτονται, ανά ομάδες, το σύνολο των ελληνικών Πανεπιστημίων για την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών όχι μόνο με ΑΕΙ μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και περιφερειακών.

Κατά την παραμονή τους, συμμετέχουν σε εξιδεικευμένα σεμινάρια και συναντήσεις με Ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ θα πραγματοποιηθούν και επίσημες δεξιώσεις προς τιμήν τους.

Στόχος του εγχειρήματος είναι η συνολική ανάδειξη της χώρας και των Πανεπιστημίων της χώρας ως κορυφαίο ακαδημαϊκό προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας που προσφέρεται τόσο για την παρακολούθηση υψηλού επιπέδου σπουδών όσο και για την διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας.

