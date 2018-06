To HOME Project χορηγεί 18 υποτροφίες πλήρους φοίτησης για παιδιά πρόσφυγες

Κίνηση που πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του ιδρύματος Shapiro. (www.theshapirofoundation.org). Το ίδρυμα Shapiro ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την υποστήριξη προσφύγων και αποτελεί στενό συνεργάτη και πολύτιμο υποστηρικτή των δράσεων του The Home Project καθώς πρόσφατα χρηματοδότησε τη δημιουργία νέων ξενώνων και θέσεων εργασίας.

Η Σοφία Κουβελάκη, Εκτελεστική Διευθύντρια του Τhe HOME Project, δήλωσε: “Το ίδρυμα Shapiro συνεχίζει την πολυδιάστατη και ουσιαστική στήριξη του στον οργανισμό μας, και εμείς δεν μπορούμε παρά να τονίσουμε για μια ακόμα φορά, την χαρά αλλά και τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία”. Συμπληρώνοντας πως “η χορηγία των 18 υποτροφιών είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς, καθώς η μόρφωση αυτών των παιδιών αποτελεί βασικό πυλώνα των δράσεων μας, εξίσου σημαντικό με την ασφαλή στέγαση και την παροχή των απαραίτητων αγαθών και υπηρεσιών. Ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά την οικογένεια Shapiro για την γενναιοδωρία της και τη στήριξη που μας παρέχει στην επίτευξη των στόχων μας”.

Το ΑCS Athens είναι ένα K-12 διεθνές σχολείο το οποίο ακολουθεί την Αμερικάνικη εκπαιδευτική φιλοσοφία, αρχές και αξίες. Σύμφωνα με τον Δρα. Γιαλαμά, Πρόεδρο του ACS Athens, ”Σήμερα περισσότερο από ποτέ, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα οφείλουν να προετοιμάζουν τους μαθητές τους να μετατρέπουν την κοινωνία ως αρχιτέκτονες της δικής τους μάθησης , οδηγούμενοι από ήθος. ” Το ACS Athens αναπτύσσει και καινοτόμα προγράμματα που υπηρετούν την ανθρωπότητα. Ένα από αυτά τα προγράμματα είναι το πρόγραμμα Youth to Youth, το οποίο ξεκίνησε το 2015. Μέσα στα χρόνια, έχει προσφέρει εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες. Το 2016, το ACS Athens και το The ΗΟΜΕ Project ανέπτυξαν μια ουσιαστική συνεργασία.

Η συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα Youth to Youth του ACS Athens αποτελεί πολύτιμο μέρος της αποστολής του προγράμματος του The HOME Project για την παροχή ολιστικής εκπαιδευτικής εμπειρίας στα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες. Από το 2016, το πρόγραμμα Youth to Youth έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στα παιδιά του προγράμματος του The HOME Project.

Το The HOME Project βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση χορηγιών και υποστήριξης προκειμένου να συμβάλλει στην καταπολέμηση της προσφυγικής κρίσης, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες, υπήκοοι κυρίως Συρίας, Αφγανιστάν και Πακιστάν, έχουν φτάσει στην Ελλάδα από τις αρχές του 2015 και χρήζουν βοήθειας και προστασίας.

Όλες οι δωρεές που προσφέρονται στο The HOME Project παρέχονται απευθείας σε ανήλικους πρόσφυγες βοηθώντας τους να είναι ασφαλείς, να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και ρούχα, να έχουν ένα σπίτι και να ενσωματώνονται στην κοινωνία. Κάθε υποστήριξη γίνεται δεκτή με μεγάλη ευγνωμοσύνη και το The HOME Project συνεχίζει να αναζητά και να συγκεντρώνει κάθε μορφής δωρεά και βοήθεια που επιδιώκει άμεση, θετική και διαρκή επίδραση στη ζωή των ασυνόδευτων ανηλίκων και όλων εκείνων που πλήττονται από την προσφυγική κρίση.

Επικοινωνία:

Facebook: The HOME Project | Twitter: @HomeProjectOrg | Instagram: HomeProjectOrg

Για συμμετοχές:

www.homeproject.org/en/get-involved/

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Vassilis Michailidis | +30 216-809-9152 | vassilis.michailidis@homeproject.org

Christina Economou |+30 216-809-9152| Christina.Economou@homeproject.org