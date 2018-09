Κάνε Καριέρα σε Τουρισμό ή Ναυτιλία με Διεθνώς Αναγνωρισμένα Πτυχία από το Mediterranean College

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας oι εισπράξεις από τον τουρισμό και τη ναυτιλία στήριξαν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018, σημειώνοντας τις καλύτερες επιδόσεις της τελευταίας διετίας. Ένα γεγονός που έρχεται να ενισχύσει την αναγκαιότητα στελέχωσης της αγοράς με καταρτισμένους επαγγελματίες.

To Mediterranean College, το 1o Iδιωτικό, Αγγλόφωνο Κολλέγιο στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το TOP 30 University of Derby (ΤΟP10 στην Τουριστική & Ναυτιλιακή Διοίκηση), προσφέρει αναγνωρισμένα Bachelor’s και Master’s στους δύο περιζήτητους τομείς, καθώς και Executive Diplomas για εργαζόμενους και στελέχη, σε σύμπραξη με κορυφαίους φορείς πιστοποίησης της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέσω του Mediterranean Professional Studies (το Κ.Δ.Β.Μ.2 του Mediterranean College).

Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών (School of Shipping) του Mediterranean College ιδρύθηκε προκειμένου να στελεχώσει τον κλάδο με επαγγελματίες που θα διαθέτουν άριστη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στο χώρο της Ναυτιλίας και των μεταφορών, με την επιστημονική εγκυρότητα του University of Derby:

• BA (Hons) Business Management (Shipping) (Ναυτιλιακά)

• MBA Global Shipping

Τα προγράμματα:

- Οδηγούν σε αναγνωρισμένα πτυχία, ισοδύναμα επαγγελματικά με εκείνα των δημοσίων Πανεπιστημίων/ΤΕΙ.

- Είναι πιστοποιημένα από το CMI (Chartered Management Institute) της Βρετανίας.

- Παρέχουν την πιστοποίηση Internal Auditor ISM-ISPS-MLC for Shipping Companies από το Γερμανικό Νηογνώμονα DNV-GL.

- Σύνδεση θεωρίας με πράξη με τη συνδρομή καθηγητών – επαγγελματιών της αγοράς & την υποστήριξη δικτύου 120 συνεργαζόμενων εταιριών.

Βασικός στόχος της Σχολής Τουρισμού & Φιλοξενίας (School of Tourism & Hospitality) του Mediterranean College είναι να εφοδιάζει την κάθε τουριστική επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, με άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες. Εκτός από τα αναγνωρισμένα Bachelor’s & Master’s στην Τουριστική Διοίκηση, η Σχολή προσφέρει και το 1ο Bachelor στην Ελλάδα στην τέχνη του Επισιτισμού:

• BΑ (Hons) International Hospitality Management (Ξενοδοχειακά)

• BA (Hons) Professional Culinary Arts (Επισιτιστικές Τέχνες)

• MSc International Hospitality Management

Τα προγράμματα:

- Οδηγούν σε αναγνωρισμένα πτυχία από το University Of Derby- TOP 8 Βρετανικό Πανεπιστήμιο στον Τομέα Τουρισμού-Φιλοξενίας (Guardian University Guide 2019)- ισοδύναμα επαγγελματικά με εκείνα των δημοσίων Πανεπιστημίων/ΤΕΙ.

- Διδάσκονται στα Ελληνικά και Αγγλικά με χρήση της Αγγλικής ορολογίας στην πράξη.

- Προσφέρουν δωρεάν εκμάθηση 2ης ξένης γλώσσας.

- Διδάσκονται βιωματικά μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις, προσομοιώσεις, mystery guests και guest lectures.

- Παρέχουν τη δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής σε 5* Hotels στην Ελλάδα.

Τα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης του Τομέα Τουρισμού-Ναυτιλίας του Mediterranean Professional Studies:

• Executive Diploma in Hotel & Tourism Management

• Executive Diploma in Shipping

• Executive Diploma in Global Operations & Logistics

• Είναι διεθνώς πιστοποιημένα από τον Pearson Assured, το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης.

• Είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των στελεχών, παρέχοντας ευέλικτη φοίτηση, απογεύματα ή Σαββατοκύριακα.

• Διδάσκονται από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς εργασίας.

Επικοινώνησε σήμερα για περισσότερες πληροφορίες στα προγράμματα σπουδών & χρηματοδότησης που προσφέρονται:

Mediterranean College-Mediterranean Professional Studies

Αθήνα: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, ΤΗΛ.: 210 8899600

Θεσσαλονίκη: Εγνατία 2-4, ΤΗΛ.: 2310 287779 / 2310 547708

www.medcollege.edu.gr , info@medcollege.edu.gr