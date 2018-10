Οι προοπτικές για τους νέους στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας

Προκειμένου να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το θέμα, μιλήσαμε με τον Πρόεδρο του City Unity College, Χάρη Γερονικόλα, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στους κλάδους με τη μεγαλύτερη ζήτηση, καθώς και στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών που εξασφαλίζουν μία επιτυχημένη σταδιοδρομία σε εκείνους που τα επιλέγουν.

Ποιες είναι, λοιπόν, οι ανάγκες της εγχώριας αγοράς εργασίας; Ποιες ειδικότητες θα έχουν σταθερά αυξανόμενη ζήτηση; Ποια προσόντα θα βοηθήσουν τους νέους να ξεχωρίσουν και να διακριθούν; Ο Χάρης Γερονικόλας απάντησε σε αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα που απασχολούν και προβληματίζουν τους μελλοντικούς φοιτητές, λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν σε βάθος τις διαθέσιμες επιλογές που τους προσφέρονται και να προετοιμάζουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα εφόδια που πρέπει να έχουν οι σύγχρονοι επαγγελματίες; Πώς βοηθάτε τους σπουδαστές σας να τα αποκτήσουν;

Οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με εξειδικευμένες γνώσεις και εργασιακή εμπειρία, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και τις αυξανόμενες απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου στον οποίο ανήκουν. Δεν υπάρχει «χρυσός κανόνας» που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για να οδηγηθεί σε μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Υπάρχει η προσωπική θέληση, η οποία σε συνδυασμό με το θεωρητικό υπόβαθρο της ακαδημαϊκής γνώσης, μπορεί να θέσει τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει ο νέος εργαζόμενος τη δική του θέση στον εργασιακό στίβο.

Η φιλοσοφία του City Unity College είναι ξεκάθαρη: Η πρόσβαση στη γνώση και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει να δίνεται σε οποιονδήποτε και να είναι προσιτή σε όλους. Με επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας τον φοιτητή, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε καινοτόμα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εγχώριας αγοράς εργασίας και συνάμα ακολουθούν τα σύγχρονα παγκόσμια δεδομένα στο χώρο της Εκπαίδευσης. Στο City Unity College η θεωρητική γνώση εξελίσσεται σε εργασιακή εμπειρία. Οι σπουδαστές μας ενθαρρύνονται να γίνουν ενεργά και δραστήρια μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου στο οποίο φοιτούν, ενώ οι απόφοιτοι να αποτελούν ικανά και εξειδικευμένα στελέχη έτοιμα να συνεισφέρουν στον επαγγελματικό χώρο που θα σταδιοδρομήσουν.

Ποιες είναι οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση;

Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και με δεδομένη την αδυναμία απορρόφησης αποφοίτων από κορεσμένους τομείς σπουδών, οι υποψήφιοι σπουδαστές επιλέγουν ειδικότητες με βάση το επάγγελμα που θέλουν να εξασκήσουν. Το City Unity College διαχρονικά επενδύει σε καινοτόμους τομείς Εκπαίδευσης και σύγχρονες ειδικότητες που συνδέονται με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Σε συνεργασία με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, προσφέρει προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις υψηλές προδιαγραφές Εκπαίδευσης και στοχεύουν στην καθημερινή άσκηση των σπουδαστών σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε ανταγωνιστικούς τομείς Εκπαίδευσης: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ψυχολογία, Πληροφορική, Ξενοδοχειακά – Τουριστικά, Αθλητικές Επιστήμες και Προπονητική, Ναυτιλιακά (Πλοίαρχοι, Μηχανικοί και Ηλεκτρολόγοι Εμπορικού Ναυτικού).

Ενδεικτικό παράδειγμα, το Τμήμα Ξενοδοχειακών Σπουδών του Κολεγίου (The Hospitality and Tourism Management Department of City Unity College). Το τμήμα λειτουργεί στα πρότυπα του κορυφαίου ελβετικού συστήματος Εκπαίδευσης στα ξενοδοχειακά και τουριστικά επαγγέλματα και παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές, ταυτόχρονα με τις ακαδημαϊκές σπουδές, να κάνουν πρακτική άσκηση σε πραγματικό χρόνο στο νεόδμητο πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων «Athenian Riviera Hotel» γνωρίζοντας όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα λειτουργίας ενός οργανισμού τουριστικής φιλοξενίας. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, απόλυτα εξοικειωμένοι με το εργασιακό περιβάλλον και μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις-κλειδιά στην εγχώρια, αλλά και τη διεθνή τουριστική βιομηχανία.

Γιατί να επιλέξει κάποιος το City Unity για τις σπουδές του;

Το City Unity College προσφέρει σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, τα οποία έχουν λάβει διεθνείς τιμητικές διακρίσεις για τις αυστηρές προδιαγραφές φοίτησης, την καινοτόμα ερευνητική δραστηριότητα και το υψηλό ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων τους. Τα προγράμματα συνδυάζουν άρτια τη θεωρητική με την πρακτική Εκπαίδευση, είναι σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των υποψηφίων για φοίτηση σε αγγλόφωνα και ελληνόφωνα τμήματα, διδάσκονται από ακαδημαϊκούς με πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία, ενώ υλοποιούνται σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.

Η φοίτηση πραγματοποιείται σε ένα σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον με επίκεντρο τον σπουδαστή και τις εξατομικευμένες ανάγκες κατά τη διάρκεια των σπουδών του, αλλά και με την αποφοίτησή του. Με στόχο την παροχή εξειδικευμένης γνώσης που επικεντρώνεται στον φοιτητή και προσανατολίζεται στο αποτέλεσμα, κάθε απόφοιτος του City Unity College διαθέτει τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να εξελιχθεί - και να διακριθεί- στον επαγγελματικό χώρο που επιθυμεί να σταδιοδρομήσει.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η πρώτη Ελληνο-Αραβική Ναυτική Ακαδημία στους σπουδαστές της;

Η Ελληνο Αραβική Ναυτική Ακαδημία (ΗΑΜΑ) είναι μια αυτόνομη δομή του City Unity College, η οποία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2017 σε συνεργασία με το Αραβο Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης και με τη στήριξη της Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport (AASTMT), της δεύτερης σε παγκόσμια κατάταξη Ναυτικής Ακαδημίας.

Η ΗΑΜΑ προσφέρει πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές τετραετούς φοίτησης για Πλοιάρχους, Μηχανικούς και Ηλεκτρολόγους του Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίοι αποκτούν συγχρόνως διεθνώς αναγνωρισμένα Bachelor Degrees και Πιστοποίηση Ανθυποπλοιάρχου, τρίτου Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου/ Μηχανικού πλοίων, αντίστοιχα. Οι απόφοιτοι μπορούν να αναβαθμίζουν την πιστοποίηση τους έως το ανώτερο επίπεδο στην ιεραρχία των εμπορικών πλοίων, μέχρι δηλαδή να γίνουν Πλοίαρχοι και Πρώτοι Μηχανικοί έχοντας συμπληρώσει συνολικά 36 μήνες πλεύσης. Το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της ΗΑΜΑ προκύπτει από την επιστημονική στήριξη της Αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας (AASTMT), η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Arab League και των 22 κρατών-μελών που την απαρτίζουν, εξειδικεύεται στη ναυτική Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση για 45 συναπτά έτη και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας (ISO 9001 Certificate for Educational Processes) από διεθνείς ναυτιλιακούς (IMO, EMSA, STCW, European Commission, IMCA, ZEVA Central Evaluation and Accreditation Agency) και μη οργανισμούς.

Η ΗΑΜΑ είναι μια αμιγώς ναυτική ακαδημία που εστιάζει όχι μόνο στην Εκπαίδευση, αλλά και στη διάπλαση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας των φοιτητών, προκειμένου να κατανοήσουν το ρόλο τους ως μελλοντικοί ηγέτες στην εγχώρια και διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ποια είναι η σύνδεσή σας με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού;

Το City Unity College συνεργάζεται με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού: Cardiff Metropolitan University, Educons University, European University EurAka, Bari «Aldo Moro» University, Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport.

Οι φοιτητές του City Unity College παρακολουθούν το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, όπως προσφέρεται στο εξωτερικό (μαθήματα και μεθόδους διδασκαλίας), έχουν διαρκή ακαδημαϊκή και τεχνική υποστήριξη και η πρόοδός τους παρακολουθείται συνεχώς από ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών του Πανεπιστημίου στο οποίο φοιτούν. Τα πτυχία και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι απονέμονται σε όσους ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους και εφόσον το επιθυμούν μπορούν να λάβουν μέρος στην τελετή αποφοίτησης που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο τους. Οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι του City Unity College είναι ισότιμα και ενεργά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του συνεργαζόμενου πανεπιστημιακού φορέα που προσφέρει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Ουσιαστικά «Σπουδάζεις στην Ελλάδα, αποφοιτείς από κορυφαίο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού».

Πώς βοηθάτε τους αποφοίτους σας να αποκατασταθούν επαγγελματικά;

Το City Unity College επενδύει σε καινοτόμους τομείς Εκπαίδευσης και προσφέρει αξιόπιστες σπουδές σε σύγχρονες ειδικότητες, με σταθερά αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που απονέμεται από διεθνώς αναγνωρισμένα και διακεκριμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού, αποτελεί εγγύηση γνώσης και «κλειδί» για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσφέροντας προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που υλοποιούνται με επιτυχία στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση στην υψηλής ποιότητας θεωρητική γνώση, την αποτελεσματική εκπαιδευτική μεθοδολογία και την απαραίτητη πρακτική άσκηση που γίνεται σε πραγματικό χρόνο – πραγματικές εργασιακές συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδαστές του Τμήματος Ξενοδοχειακών και Τουριστικών σπουδών του City Unity College έχουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο ιδιόκτητο πολυτελές ξενοδοχείο «Athenian Riviera Hotel» και οι σπουδαστές της Ελληνο-Αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας στο ιδιόκτητο εκπαιδευτικό πλοίο της Ακαδημίας «AIDA IV», όπου μπορούν να ναυτολογηθούν ως δόκιμοι εάν το επιθυμούν.

Με τη δυναμική δραστηριοποίηση του City Unity Career Center και του Ναυτιλιακού Κέντρου Καριέρας (HMCC), φοιτητές και απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν διαπροσωπικές συνδέσεις, να δικτυωθούν με άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες και να διεκδικήσουν τη δική τους θέση στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.

