Aegean College: Νέα Masters με το Coventry University

Ειδικότερα, το ακαδημαϊκό χαρτοφυλάκιο του Κολλεγίου εμπλουτίζεται με το MBA Global Business, ένα premium μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων και το MSc in Digital Marketing and Social Media with Analytics , ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό Master στο ψηφιακό μάρκετινγκ, τα κοινωνικά δίκτυα και την ανάλυση δεδομένων.

Τα δύο Μεταπτυχιακά αποτελούν τους νέους καρπούς της συνεργασίας ανάμεσα στο κορυφαίο Ελληνικό Κολλέγιο και το Coventry University, ένα πανεπιστήμιο που φιγουράρει στη 13η θέση της συνολικής κατάταξης των Βρετανικών πανεπιστημίων το 2019 (Guardial League Table) και στην 6η θέση στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Από το CITY του Λονδίνου στην καρδιά της Αθήνας

Το ΜΒΑ Global Business είναι ένα μεταπτυχιακό που εστιάζει στην επιχειρηματικότητα, τις νέες εταιρικές αξίες που διέπουν το επιχειρείν και στο διεθνή προσανατολισμό που επιβάλλεται να διαθέτουν τα στελέχη που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν σε υψηλό επίπεδο.

Δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρεται αποκλειστικά από το Coventry University London, το campus του πανεπιστημίου που δημιουργήθηκε το 2010 στο city του Λονδίνου, λίγα μέτρα μακριά από την Τράπεζα της Αγγλίας και το Χρηματιστήριο (LSE) με σκοπό να προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Χρηματοοικονομικά.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σε αντικείμενα όπως το μάρκετινγκ, τα χρηματοοικονομικά, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης, οι διεθνείς επιχειρηματικές πρακτικές, το διεθνές εμπόριο, η διοίκηση έργων (project management), η στρατηγική και η ηγεσία.

Συντονισμένοι με τον ψηφιακό κόσμο

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που οι επιχειρήσεις επικοινωνούν, συνδέονται και συνεργάζονται με τους πελάτες και τους συνεργάτες τους. Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας παράγεται τεράστιος όγκος δεδομένων, πολύτιμων για την λήψη αποφάσεων και τη χάραξη αποδοτικών και κοινωνικά υπεύθυνων στρατηγικών μάρκετινγκ.

Το MSc Digital Marketing and Social Media with Analytics είναι ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει όλες τις πτυχές του ψηφιακού μάρκετινγκ, εξειδικεύει σε στρατηγικές και εργαλεία και αποσκοπεί στη διαμόρφωση στελεχών που είναι εις θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο τομέα και μετά το πέρας των σπουδών τους.

