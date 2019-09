Θλίψη: Πέθανε ο Μιχάλης Σαμιώτης

Την τελευταία του πνοή άφησε την Τρίτη 17/9 ο Μιχάλης Σαμιώτης, κορυφαίος επαγγελματίας των ειδικών εφέ που συνεργάστηκε με τους καλύτερους Έλληνες σκηνοθέτες, ενώ διέσχισε τα σύνορα της χώρας για να εργαστεί σε ξένες, μεγάλες παραγωγές.

Δείτε βίντεο:

Ο Μιχάλης Σαμιώτης

Ο Γιάννης Σαμιώτης ήταν ο πρώτος και ο μόνος που έκανε τα special effects στην Ελλάδα από το 1958, με συμμετοχή σε όλες τις ελληνικές ταινίες που είχαν special effects στον Ελληνικό κινηματογράφο αλλά και σε διεθνείς παραγωγές όπως ”The guns of Navarone”1961, “Οι χάνδρες του φεγγαριού¨ παραγωγή της Walt Disney, ”Escape to Athena” 1979, ”For your eyes only” (James Bond).

Tου δόθηκαν στο 24ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου το 1983 η τιμητική διάκριση για τα ειδικά εφέ στο σύνολο των ταινιών και το 1986 στο 27ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου το Βραβείο Ειδικών Εφφέ για την ταινία "Ηταν ένας ήσυχος θάνατος".

Από μικρός ο Μιχάλης Σαμιώτης γεννημένος σε μια οικογένεια που δούλευε στον κινηματογράφο και δίπλα στον πατέρα του τον Γιάννη, αγάπησε την μαγεία των εφέ και δουλεύοντας ως βοηθός του πατέρα του στην αρχή και μετά μόνος του, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από το 1978, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση.

Δείτε στη gallery φωτογραφίες από την δουλειά του:

GALLERY 01 specialeffects.gr









Είχε τη μοναδική άδεια special effects από τo 1978. Είχε συνεργαστεί σε πολλές παραγωγές θεατρικών σκηνών, με την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Θέατρο Τέχνης, τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, το Ίδρυμα “Μιχάλης Κακογιάννης”, το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, σε αρχαία θέατρα, σε μουσικές σκηνές, σε πολλές διαφημιστικές παραγωγές, events, video clip, συναυλίες, πολιτιστικά δρώμενα, στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας το 2004 (τις φωτιές στη τελετή λήξης) και αλλού.

Έιχε δουλέψει με όλους τους καταξιωμένους σκηνοθέτες του κινηματογράφου όπως ο Απόστολος Δοξιάδης, ο Θόδωρος Μαραγκός, ο Νίκος Νικολαίδης, ο Γιώργος Πανουσόπουλος, με νέους ‘Ελληνες σκηνοθέτες όπως ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο Βασίλης Μαζωμένος,ο Γιάννης Οικονομίδης, του θεάτρου όπως ο Κάρολος Κουν, ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Μίνως Βολανάκης, ο Ανδρέας Βουτσινάς, της τηλεόρασης όπως ο Κώστας Κουτσομύτης, ο Μανούσος Μανουσάκης, ο Στράτος Μαρκίδης, αλλά και με σκηνοθέτες σε διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, όπως το “The Tempest” σκην. Paul Mazursky 1982, ”Othello” σκην.Franco Zeffirelli 1986, ”Pronto”σκην. Jim McBride 1997, Captain Corelli’s Mandolin” σκην. John Madden 2001, ”O Jerusalem” σκην. ‘Elle Chouraqui 2006, “Ο Κυνόδοντας” σκην. Γιώργου Λάνθιμου 2009, “The Durrells in Corfu” σειρά του BBC 2015, 2016, 2017, σκην. Steve Barron, “Αγόρι στη γέφυρα" σκην. Πέτρου Χαραλάμπους 2016 και στις περισσότερες ταινίες που σκηνοθέτησε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος.

Του δόθηκε το Κρατικό Βραβείο Ποιότητας Τεχνικών Επιτεύξεων από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1995 για τα special effects του στην ταινία "Ο Κήπος του Θεού" σκην. Τάκη Σπυριδάκη.

Aκόμη η Ακαδημία Ελληνικού Κινηματογράφου του έδωσε το Βραβείο “ΙΡΙΣ” το 2016 για τα special effects στην ταινία “Τετάρτη 04:45” σκην. Αλέξη Αλεξίου.

Ήταν μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Πηγή: specialeffects.gr

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Ψάχνετε αυτοκίνητο; Αγοράστε ΕΔΩ με 300 ευρώ - Όλη η λίστα (pics)

ΣΟΚ! Νεκρή η «Κιμ Καρντάσιαν των ναρκωτικών» - Τη βρήκαν αναίσθητη στο κρεβάτι (pics)