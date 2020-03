Στην Σπάρτη πασίγνωστος αστέρας του Χόλιγουντ – Δείτε το λόγο (pics)

Στη Σπάρτη θα βρίσκεται στις 13 Μαρτίου ένας από τους πλέον επιτυχημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, σύμφωνα με ανακοίνωση που πραγματοποίησε πριν από λίγο, στην έναρξη του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης, ο δήμαρχος Πέτρος Δούκας.

Ο χολυγουντιανός αστέρας θα βρεθεί στην πόλη στο πλαίσιο των εορτασμών των 2.500 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και θα τρέξει ως λαμπαδηδρόμος των ολυμπιακών αγώνων του Τόκυο 2020.

Τον διάσημο σταρ του Χόλυγουντ επιστράτευσε η Ρόη Δανάλη Aποστολοπούλου, την οποία έχρισε επίτιμη πρέσβη της Σπάρτης ο νέος δήμαρχος της πόλης Πέτρος Δούκας και ζήτησε τη συμβολή της στην ανάδειξη της περιοχής.

Δείτε στην gallery ποιος είναι ο ηθοποιος:

GALLERY 01 Ο λόγος για τον Τζέραρντ Μπάτλερ...







Ο Τζέραρντ Μπάτλερ ενσάρκωσε τον βασιλιά Λεωνίδα στην αμερικάνικη ταινία του 2006 “300” που είναι βασισμένη στο ομώνυμο κόμικ του Φρανκ Μίλλερ και στη μάχη των Θερμοπυλών.

Η κ. Δανάλη, Αποστολοπούλου με αφορμή τη διέλευση της Ολυμπιακής φλόγας από την ιστορική πόλη της Σπάρτης για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της, είχε την ιδέα και την πρωτοβουλία να προσκαλέσει τον Gerard Butler, να τρέξει ως λαμπαδηδρόμος, ο οποίος και απεδέχθη με μεγάλη χαρά.

Μάλιστα μαζί του θα έρθουν σημαντικοί κινηματογραφικοί παραγωγοί όπως οι Gianni Nunnari (300, Immortals, 300: Rise of an Empire, Alexander, Τhe Departed, Shutter Island, Se7en), Alan Siegel (Law Abiding Citizen, Olympus has fallen, Hunter Killer), καθώς και ο σπαρτιατικής καταγωγής ηθοποιός του Hollywood, Billy Zane (Titanic, Back to the Future).

