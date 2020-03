5+1 μαθήματα ζωής που πήραμε από τον θρυλικό Rick Pitino!

Rick Pitino. Αποτελεί έναν πραγματικό «μύθο» του μπάσκετ και αναμφίβολα έναν από τους πλέον σημαντικούς προπονητές στην ιστορία του αθλήματος. Ποιο είναι όμως τα «κλειδί» της επιτυχίας του θρυλικού Hall of Famer; Αλήθεια, ποια στοιχεία του χαρακτήρα του Rick Pitino κατάφεραν να τον κάνουν να ξεχωρίσει και του χάρισαν μια σπουδαία καριέρα στον αθλητισμό;

Ο Head Coach της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Ανδρών, Rick Pitino, επισκέφτηκε πρόσφατα τις εγκαταστάσεις του IST College και μέσα από μία εκπληκτική ομιλία, αποκάλυψε στους σπουδαστές του πρώτου ΜΒΑ in Sports Management στην Ελλάδα, τα «μυστικά» της άκρως επιτυχημένης πορείας του.

Σε ένα masterclass που πραγματοποιήθηκε ειδικά για τους φοιτητές του προγράμματος -το οποίο δημιούργησε από κοινού το 2019 η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ με το IST College- ο Rick Pitino μοίρασε έμπνευση μέσα από πέντε συν ένα μαθήματα ζωής, αποδεικνύοντας ότι η εκπαίδευση μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μία εμπειρία ζωής.

Ιδού, λοιπόν, όλα όσα αποκάλυψε ο θρυλικός Hall of Famer μιλώντας στους ΜΒΑers της Ελλάδας του αύριο. Έξι συμβουλές που μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες για όλους μας.

Να είστε παθιασμένοι και διψασμένοι για νίκες και επιτυχίες

Αν πιστεύετε πως αρκεί να θέλετε κάτι αρκετά για να το πετύχετε, τότε ο Rick Pitino ενδεχομένως θα διαφωνήσει μαζί σας. Διότι σύμφωνα με τον ίδιο, το πάθος και το υψηλό κίνητρο είναι στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, είτε αυτό είναι ο αθλητισμός είτε οποιοσδήποτε άλλος κλάδος. Όπως ο ίδιος ο Αμερικάνος coach αποκάλυψε, προσλαμβάνει ανθρώπους μόνο αν… υπακούουν στον κανόνα του PhD. Τι είναι το PhD και γιατί αξίζει να το γνωρίζουμε; Με αυτόν τον όρο ο Rick Pitino χαρακτηρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δυναμικοί, παθιασμένοι για αυτό που κάνουν και διψασμένοι για νίκες και επιτυχίες. Όλα αυτά έχοντας πάντα υψηλό κίνητρο για την επίτευξη των στόχων τους και ταυτόχρονα, εμπλουτίζοντας και καλλιεργώντας συνεχώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Να είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε από χαμηλά και να εργαστείτε σκληρά

Εκτός από πάθος και δίψα για νίκες, σύμφωνα με τον Rick Pitino η επιτυχία έρχεται μέσα από τη σκληρή εργασία και τη σωστή προετοιμασία. Αυτός είναι ο λόγος που ο θρυλικός coach συμβουλεύει όλους εκείνους που θέλουν να πετύχουν στον τομέα τους -και δη στον αθλητισμό- να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν από χαμηλά και να εργαστούν σκληρά στη ζωή τους. «Those who work hard are the last to surrender», είπε ο Rick Pitino και πράγματι, όσοι εργάζονται σκληρά, είναι συνήθως οι τελευταίοι που παραδίδονται. Ο ίδιος θεωρεί, μάλιστα, πως σε ό,τι αφορά στο Sports Management, το σύγχρονο στέλεχος ή ο επιχειρηματίας που θα ξεκινήσει από χαμηλά, θα μπορέσει να επικοινωνήσει αλλά και να ταυτιστεί πιο εύκολα με τους ανθρώπους που συνεργάζεται διότι πολύ απλά, θα έχει βρεθεί στη θέση τους.

Οι δικαιολογίες είναι ένδειξη αδυναμίας και η επιτυχία είναι θέμα επιλογής

Σύμφωνα, πάντως, με τον Head Coach της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Ανδρών, η επιτυχία είναι ξεκάθαρα θέμα επιλογής. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, πως η αποτυχία δεν είναι αποδεκτή. Αντιθέτως, η αποτυχία είναι ένα φαινόμενο που θα συμβεί κάποια στιγμή σε όλους. Το ζήτημα είναι όμως, σύμφωνα πάντα με τον Rick Pitino, να προσπαθήσουμε να την κάνουμε να διαρκέσει λίγο και να μάθουμε από αυτήν. Δεν είναι τυχαίο ότι ο coach πιστεύει ότι οι δικαιολογίες είναι ένδειξη αδυναμίας. «Success is a choice», λοιπόν, όπως είναι και ο τίτλος του ομώνυμου best seller του Rick Pitino.

Να φροντίζετε πάντα την εικόνα που βγάζετε προς τα έξω

Πέρα από σκληρή εργασία και πάθος για νίκες, το «κλειδί» της επαγγελματικής επιτυχίας στον αθλητισμό καθώς και σε άλλους κλάδους βρίσκεται κατά τον Rick Pitino στην «τέχνη» της επικοινωνίας και του self-branding. Για τον Αμερικανό Hall of Famer, μια από τις πλέον σημαντικές δεξιότητες είναι η «τέχνη» της επικοινωνίας, δηλαδή η ικανότητα ενός ατόμου να μπορεί πρώτα από όλα να ακούει, να «διαβάζει» και να καταλαβαίνει τους συνομιλητές του, ούτως ώστε να προσαρμόζεται στις συνθήκες και τα δεδομένα που ισχύουν. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να δημιουργεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και στο τέλος, να πείθει τους γύρω του. Για να συμβεί αυτό όμως, πρέπει το κάθε άτομο να προσέχει την εικόνα που βγάζει προς τα έξω, να επενδύσει δηλαδή στο self-branding και την καλή προώθηση του εαυτού του.

Μην αφήνετε την τεχνολογία να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή σας

Ένα ακόμη «μάθημα» ζωής που πρώτοι οι φοιτητές του ΜΒΑ in Sports Management πήραν από τον Rick Pitino αφορά στην τεχνολογία και τον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε σήμερα. Για τον Head Coach της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, η τεχνολογία μπορεί να μετατραπεί σε «παγίδα» για την επιτυχία μας. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε μια εποχή στην οποία η πληροφορία είναι ελεύθερη και όσα συμβαίνουν διαδίδονται με τρομακτική ταχύτητα, η τεχνολογία αποτελεί πραγματικό όπλο στα χέρια όσων μπορούν να την χρησιμοποιήσουν. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να γίνεται σωστή χρήση της τεχνολογίας, ώστε να αποτελεί ένα χρήσιμο «εργαλείο» που εξυπηρετεί τον άνθρωπο και δεν κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή του. Σύμφωνα με τον Rick Pitino, οι ισορροπίες σήμερα είναι συχνά ευαίσθητες με αποτέλεσμα το «κυνήγι της τεχνολογίας» να μας παρασύρει και να μας κάνει να ξεχνάμε τον πραγματικό μας ρόλο.

Ο πραγματικός ηγέτης δίνει στους άλλους κίνητρο

Το έκτο και αναμφίβολα πολύτιμο «μάθημα» του Rick Pitino για τους σπουδαστές του IST College αλλά και όλους εμάς σχετίζεται με την έννοια του ηγέτη στη σύγχρονη κοινωνία. Η εμπειρία του Αμερικανού coach στο θέμα της ηγεσίας είναι αναμφίβολα σημαντική και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι συμβουλές του έχουν μεγάλη αξία. Άλλωστε, ο Rick Pitino αποτελεί για πολλούς ένα ζωντανό και επίκαιρο παράδειγμα επιτυχημένης ηγεσίας το οποίο μάλιστα, δεν περιορίζεται στα όρια του αθλητισμού αλλά τα υπερβαίνει. Ποιος μπορεί να θεωρηθεί, λοιπόν, πραγματικός ηγέτης σύμφωνα με τον θρυλικό coach; Εκείνος ο οποίος μπορεί να κάνει τους γύρω του καλύτερους και ταυτόχρονα χαρούμενους. Και για να συμβεί αυτό, πρέπει να τους δίνει συνεχώς κίνητρο. «Οι ηγέτες κάνουν τους ανθρώπους γύρω τους να αισθάνονται υπέροχα με τους εαυτούς τους», είπε ο Rick Pitino και εμείς δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο μαζί του!

Το σίγουρο είναι πως για τους φοιτητές του πρώτου ΜΒΑ in Sports Management στην Ελλάδα από το IST College και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, αυτό το workshop ήταν μια εμπειρία ζωής, ένα masterclass που τους έδωσε κίνητρο, ώθηση και έμπνευση ώστε να μάθουν να κυνηγούν τα όνειρα τους και να μην τα παρατούν. Και δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα επιτυχίας στο Sports Industry και την αθλητική επιχειρηματικότητα γενικότερα από την περίπτωση του Rick Pitino.