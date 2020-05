Αυτοψία στην Αγία Παρασκευή: Τι φοβούνται οι Αρχές μετά τα επεισόδια στο υπαίθριο πάρτι

Ειδικότερα, άγνωστος αριθμός ατόμων συγκεντρώθηκε στην πλατεία του Αγίου Ιωάννου, με αποτέλεσμα να επέμβει στο σημείο η Αστυνομία για να τους απομακρύνει, καθώς η απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων ισχύει ακόμη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περίπου 400 νεαροί που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο και έπιναν, μόλις είδαν αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο άρχισαν να πετούν εναντίον τους μπουκάλια και πέτρες.

Οι Αρχές ανταπέδωσαν με ρίψη χημικών.

Οι αρμόδιοι πάντως εκφράζουν σε όλους τους τόνους την ανησυχία τους για τις επόμενες ημέρες, καθώς θα πρέπει να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά.

Την ανησυχία του για το πάρτι των 300 ατόμων στην Αγία Παρασκευή, εξέφρασε ο καθηγητής παθολογίας Χαράλαμπος Γώγος μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο καθηγητής παθολογίας, Χαράλαμπος Γώγος τόνισε την έντονη ανησυχία του, μετά τα όσα συνέβησαν στην Αγία Παρασκευή, ενώ, εξήγησε ότι στην φάση που βρισκόμαστε στόχος ήταν να δοθεί προσοχή στο μετρό, στα λεωφορεία και τα μέσα μεταφοράς «και τελικά προκύψανε πολλοί άλλοι πυρήνες χειρότεροι».



«Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Νομίζω κατάλαβε ότι τελείωσε το θέμα, έχουμε μηδέν κρούματα δεν έχουμε καμία προοπτική για νέα κρούσματα και φέρεται όπως φερόταν πίσω από την επιδημία. Πραγματικά ανησύχησα», σημείωσε ο καθηγητής.

Τόνισε πως στην παρούσα κατάσταση ο στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση στα λίγα κρούσματα που θα υπάρχουν και η περιχαράκωση με ιχνηλάτηση. «Άντε να ιχνηλατήσει κανείς αυτό που έγινε στην Αγία Παρασκευή», σημείωσε.

Στην πλατεία του Αγίου Ιωάννου έσπευσε τα μεσάνυχτα και ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Ζορμπάς.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς σημείωσε πως στην πλατεία μετέβη αστυνομία και «πάρα πολλοί συγκεντρωμένοι πετάνε μπουκάλια μπύρας εναντίον των αστυνομικών».

Ο κ. Ζορμπάς, έγραψε λίγο μετά στην προσωπική του σελίδα στο Facebook:

«Η πλατεία του Άη- Γιάννη έχει γίνει άβατο εδώ και πολλά χρόνια . Οι συντριπτική πλειοψηφία των γύρω κατοίκων της πλατείας δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν . Είχαμε μέχρι προ τίνος το πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και όχι μόνο . Αυτοί που συγκεντρώνονταν , εκτός ελαχίστων νεαρών από την Αγία Παρασκευή , οι υπόλοιποι έρχονταν από άλλες περιοχές , Σπάτα , Παιανία , Χαλάνδρι , Αιγάλεω , Γλυκά Νερά , Νέα Ιωνία και πάει λέγοντας . Είναι ωραία η πλατεία μας και την αγάπησε όλη η Αττική ή έχουμε καλή πραμάτεια ; Μάλλον το δεύτερο . Χθες , σήμερα μετά από πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικών μέσων , με τη λήξη της καραντίνας , μαζεύτηκαν περισσότερα από 800 άτομα !!! Η πόλη μας , η Αγία Παρασκευή , στο θέμα κρουσμάτων κορωνοιού είναι «ΚΑΘΑΡΗ», δηλαδή είχαμε ελάχιστα κρούσματα . Τέτοιου είδους συνωστισμοί αποτελούν ωρολογιακές βόμβες για την μετάδοση του κορωνοιού . Κάποιοι ίσως θεωρούν , ότι ως δήμαρχος δεν έπρεπε να ενημερώσω τα αρμόδια όργανα που εκ του νόμου , οφείλουν να προστατεύσουν την κοινωνία από την μεταδοτικότητα της πανδημίας . Βέβαια η αστυνομία δε περίμενε από μένα να ενημερωθεί , ήταν ήδη ενήμερη από δεκάδες παροικούντες περιξ της πλατείας . Σήμερα λοιπόν η αστυνομία πήγε στην πλατεία , για να περιφρουρήσει την πόλη , από την παραβατικότητα . Είμαι υποχρεωμένος , εκ της θέσεως μου να ζητήσω αύριο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να προστατεύσει την πόλη μας , από την ευρύτατη διακίνηση ναρκωτικών και την εξάπλωση του κορωνοιού . Όσον αφορά για τις απειλές που δέχομαι από κάποιους , μία απάντηση και μόνο.... αν φοβόμουν θα καθόμουνα σπίτι μου . Οφείλω να προστατέψω την πόλη που με εξέλεξε δήμαρχο και θα το κάνω με οποιοδήποτε κόστος . Περιμένω αύριο και από τις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν ξεκάθαρα για τα προβλήματα της συγκεκριμένης πλατείας και της ευρύτερης περιοχής» .

Νωρίτερα, κατά την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για την εξέλιξη του κορονοϊού στην Ελλάδα, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας αναφέρθηκε σε περιστατικά συγχρωτισμού που σημειώθηκαν έξω από μπαρ που σέρβιραν take away ποτά, κατά την πρώτη μέρα της άρσης των μέτρων.

«η εικόνα κάφε-μπαρ στις 11 το βράδυ σε διάφορες πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν δήθεν take away ποτά με τους πελάτες στοιβαγμένους όρθιους ανά δεκάδες, μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης, αν και σε μικρή κλίμακα, προσβάλλει βάναυσα όλους μας», ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ως εκ τούτου, ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε αυστηρή σύσταση σε όσους κατάφωρα παίζουν με τη δημόσια υγεία και ξεκαθάρισε ότι το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους: να το παραγγείλουν, να το παραλάβουν και να φύγουν από τον χώρο. Take away σε ποτά από τα καφέ ή τα κάφε-μπαρ δεν επιτρέπεται, όπως δεν επιτρέπεται στα καταστήματα αυτά να παίζουν μουσική στη διαπασών, κατέστησε σαφές.

Τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται από σήμερα προς την κατεύθυνση διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και εφαρμογής των νόμων και γι’ αυτή την περίπτωση. Υπενθύμισε για τους παραβάτες ότι υπάρχουν πρόστιμα και επιφυλάχθηκε για περισσότερα μέτρα αν συνεχιστούν παρόμοια φαινόμενα.

