Τα gaming δώρα που πηγαίνουν τις γιορτές στο σπίτι σε άλλο level

Κάθε χρόνο αυτή την εποχή, ετοιμάζουμε τις γιορτινές λίστες με τα δώρα που θα κάνουμε στους αγαπημένους μας και φυσικά, σε εμάς.

Για τους λάτρεις του gaming ή για εκείνους που έκαναν το gaming μέρος της ζωής τους τους τελευταίους μήνες, όταν και άρχισαν να περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι, τα πράγματα είναι απλά: Η gift list των φετινών γιορτών θα περιλαμβάνει gaming προτάσεις, επιλογές και φυσικά κονσόλες, που θα τους επιτρέψουν να απολαύσουν τον ελεύθερό τους χρόνο αυτά τα Χριστούγεννα, αλλά και ολόκληρο το 2011 με… ατελείωτο λιώσιμο!

Η αλήθεια είναι πως με την ψυχαγωγία να αποτελεί πλέον σπιτική υπόθεση, δεν υπάρχει αμφιβολία πως για πολλούς από εμάς, το gaming συνιστά πλέον τον «κανόνα» σε ό,τι αφορά στη διασκέδαση εντός. Αυτές τις γιορτές, λοιπόν, ανακαλύπτουμε γνήσια δώρα για γνήσιους gamers, όπως εμείς, προκειμένου να δημιουργήσουμε το απόλυτο gaming δωμάτιο στο σπίτι.

Ποιες είναι όμως, οι πιο «φρέσκες» και hi-tech gaming επιλογές για δώρα που αξίζουν την προσοχή μας σήμερα και ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που αξίζει να προσέξουμε, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε την καλύτερη επιλογή; Η λίστα που ακολουθεί μπορεί να αποδειχθεί «διαφωτιστική». Έτοιμοι για λιώσιμο και ατελείωτο σασπένς στο σπίτι;

Το μεγάλο ερώτημα: Playstation, Xbox ή μήπως Nintendo Switch;

Για τους λάτρεις του PlayStation η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Θα στραφούν στην gaming λύση που αποτελεί για εκείνους «εγγύηση», εδώ και πολλά χρόνια. Όσοι διαθέτουν ήδη μια κονσόλα PS4 θα φροντίσουν να προμηθευτούν με νέα παιχνίδια και περιφερειακά. Από το «Sony Ratchet & Clank Playstation Hits» στο «Sony Bloodborne Playstation Hits» και από το «Sony Marvel’s Spider-Man» στο «Take Two Red Dead Redemption 2». Οι επιλογές για games στο PS4 είναι πολλές. To ίδιο και τα games για το PS5, με το «Marvel`s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition», το «Demon's Souls» και το «Assassin`s Creed Valhalla Drakkar Edition» να ξεχωρίζουν! Όσο για τα περιφερειακά για το PS4 και το PS5, πάντα θα έχουμε χώρο στο gaming room μας για ένα καινούριο και πιο tech: Από ασύρματα χειριστήρια σε virtual reality headsets και από gaming ακουστικά σε κάμερες HD που μπορούν να μας μετατρέψουν στη στιγμή στους πρωταγωνιστές των παιχνιδιών μας. Το σίγουρο είναι πως για να έχουμε όλα τα παραπάνω, θα χρειαστούμε πρώτα την αντίστοιχη κονσόλα.

Φυσικά, σε ό,τι αφορά στις gaming κοσνόλες για παιχνίδι και διασκέδαση, υπάρχουν αρκετές ακόμη επιλογές, όπως το Xbox Series S και το Nintendo Switch -δηλαδή η ολοκαίνουργια κονσόλα που προσφέρει εξαιρετική gaming εμπειρία τόσο στο σπίτι, όσο και έξω από αυτό- να ξεχωρίζουν. Αν δεν θέλεις να μείνεις, λοιπόν, ξανά στο PlayStation, γιατί να μην δοκιμάσεις μία νέα gaming εμπειρία;

Με τους λάτρεις του PC gaming τι γίνεται;

Για εκείνους που επιμένουν στο PC gaming, οι επιλογές για tech δωράκια για ατελείωτο λιώσιμο και διασκέδαση στο σπίτι, είναι πολλές. Εκτός από βασικά περιφερειακά για το PC, πάντως, όπως gaming mousepads και ηχεία, για να αναβαθμίσουμε την εμπειρία μας, αξίζει να επενδύσουμε αυτές τις γιορτές και στα εξής: Σε ένα δυνατό gaming mice, σε ασύρματα gaming headsets που προσφέρουν ελευθερία κινήσεων και μπορούν -μεταξύ άλλων- να αναπαράγουν τα περιβαλλοντικά εφέ των παιχνιδιών, σε gaming keyboards που θα πάνε το «game setup» μας σε άλλο επίπεδο και φυσικά, σε gaming microphones νέα PC games. Για εμάς, τα «EA Battlefield 1 Revolution Edition», «Apex Legends Bloodhound Edition», «Tom Clancy’s The Division 2» και «Take Two WWE 2K16» είναι must.

Πηγαίνοντας το mobile gaming σε άλλο level

Φυσικά, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι επιμένουν στο mobile gaming. Και γιατί να μην το κάνουν, άλλωστε, όταν η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που πλέον, μπορούν να απολαμβάνουν συναρπαστικές εμπειρίες gaming από την άνεση του καναπέ τους. Για απίστευτες mobile gaming στιγμές, βέβαια, δεν αρκεί μόνο ένα εξελιγμένο smartphone. Θα χρειαστούμε τα απαραίτητα παιχνίδια και φυσικά, τα mobile gaming αξεσουάρ. Τι δωράκι μπορείς να κάνεις αυτές τις γιορτές στον εαυτό σου, αν προτιμάς να παίζεις από το κινητό; Τι θα έλεγες για το controller SteelSeries Nimbus+ for Mobile Apple που υποστηρίζει ασύρματη συνδεσιμότητα με όλες τις συσκευές της Apple και εξασφαλίζει 50 ώρες gaming με μία μόνο φόρτιση ή το Razer Kishi for Android που σου επιτρέπει να παίζεις με απόλυτη άνεση, όπου και αν βρίσκεσαι;

Κάτι και για τους παραδοσιακούς και social της παρέας

Για εκείνους που αγαπούν και τις πιο παραδοσιακές επιλογές παιχνιδιού, βέβαια, οι φετινές γιορτές τους δίνουν την ιδανική ευκαιρία να μετατρέψουν το σπίτι τους στο απόλυτο gaming «καταφύγιο», που θα κάνει την παρέα να θέλει να επιστρέφει σε αυτό, ξανά και ξανά. Ένα τραπέζι ping pong στο σπίτι όχι μόνο μπορεί να μας χαρίσει πολλές στιγμές γέλιου και διασκέδασης, αλλά να αποτελέσει από μόνο του και μία ιδιαίτερη διακοσμητική πρόταση. Εναλλακτικά, υπάρχουν τα μπιλιάρδα και τα ποδοσφαιράκια, που σίγουρα θα αναβαθμίσουν την έννοια της ψυχαγωγίας στο σπίτι. Διότι μπορεί να μην είναι hi-tech, όμως σίγουρα θα σε φέρουν ακόμη πιο κοντά με τους φίλους, τα αδέρφια και την οικογένειά σου.

Αυτές είναι οι gaming προτάσεις που κάθε gamer αξίζει να προσθέσει στη φετινή, gift list του, προκειμένου να πάει τη διασκέδαση στο σπίτι σε άλλο επίπεδο το 2021 και φυσικά, αυτές τις γιορτές που όλοι θα τις περάσουμε στο σπίτι. Μπορείς να βρεις γνήσια δώρα για gamers -και όχι μόνο- στο gift finder του Κωτσόβολου και να τα παραλάβεις άμεσα και με ασφάλεια με click away.