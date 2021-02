Lockdown: Συνεχίζεται το θρίλερ - Καθυστερεί η ενημέρωση για τα μέτρα από τον Χαρδαλιά

Πληροφορίες του Newsbomb.gr αναφέρουν ότι οι ειδικοί είναι χωρισμένοι σε δυο στρατόπεδα

Μαραθώνια είναι συνεδρίαση των λομωξιολόγων, η οποία μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τις εφτά ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει διχογνωμία τόσο για τα μέτρα που πρέπει να επιβληθούν στην Αττική όσο και για το πως πρέπει να λειτουργήσει το λιανεμπόριο, ενώ διαφωνίες υπάρχουν και για το θέμα το σχολειών και αν αυτά θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά.

Πληροφορίες του Newsbomb.gr αναφέρουν ότι οι ειδικοί είναι χωρισμένοι σε δυο στρατόπεδα για τα παραπάνω ζητήματα και το μόνο που φαίνεται να «κλειδώνει» είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα στην Αττική από τις 18:00. Αυτό σημαίνει ότι τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα κλείνουν στις 17:00.

Σε επικοινωνία που είχε το Newsbomb.gr με τον υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά, γνωστοποίησε ότι η ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας για τα νέα μέτρα θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της συνεδρίασης της επιτροπής και όχι την προκαθορισμένη ώρα.

Η λειτουργία των σχολείων βρίσκεται στο επίκεντρο της «διαμάχης» των επιστημόνων. Οι λοιμωξιολόγοι παραθέτουν στοιχεία ότι υπάρχει αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία παίδων, αλλά οι παιδίατροι λένε πως πρέπει να μείνουν ανοικτά.

Μεγάλο θέμα έχει προκύψει και με το λιανεμπόριο, καθώς δεν έχουν καταλήξει για τον τρόπο που θα λειτουργήσει. Η κυβέρνηση επιθυμεί να μείνει ανοικτό, ενώ εντός της επιτροπής υπάρχουν δυο «στρατόπεδα», για το πώς θα λειτουργήσει. Είτε μόνο με click away, είτε με click away και click in shop.

Τέλος τα μέτρα για ολικό lockdown σε Πάτρα, Χαλκίδα, Άγιο Νικόλαο και απαγόρευση μετά τις 18:00 τα Σαββατοκύριακο στην Aττική, φαίνεται πως έχουν «κλειδώσει».

