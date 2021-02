Lockdown - Έκτακτη ανακοίνωση: Ανατροπή με την απαγόρευση του take away

Διευκρινίσεις σχετικά με την απαγόρευση του take away στα καταστήματα εστίασης, δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου, είχε αναφέρει πως ήδη σταμάτησε το take away σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Ωστόσο, με ανακοίνωσή του το υπουργείο διευκρινίζει πως η απαγόρευση του take away δεν ισχύει σήμερα, αλλά από αύριο Κυριακή, και το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου για την απαγόρευση του take away:

«Αύριο, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουαρίου απαγορεύεται μόνο στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων.

Η πώληση καφέ μέσω της διαδικασίας take away απαγορεύεται και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων που η πώληση καφέ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα. Η υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) θα λειτουργεί κανονικά.

Εξυπακούεται ότι κατά τις προαναφερθείσες ημέρες επιτρέπεται η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ενώ από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στο σύνολο της επικράτειας».

