Lockdown: Αυτά τα καταστήματα είναι ανοιχτά σήμερα (13/02) – Το ωράριο λειτουργίας τους

Κορονοϊός – Όλες οι ειδήσεις: Το λιανεμπόριο θα παραμείνει κλειστό αύριο, ωστόσο τα ανθοπωλεία και τα καταστήματα τροφίμων θα παραμείνουν ανοιχτά σήμερα και αύριο.

Μόνο τα καταστήματα τροφίμων από τις 7 π.μ. μέχρι τις 5.30 μ.μ. (τα σούπερ μάρκετ, τα ιχθυοπωλεία και τα κρεοπωλεία, τα μίνι μάρκετ, οι φούρνοι, ζαχαροπλαστεία), τα φαρμακεία, τα πρατήρια υγρών καυσίμων, αλλά εκτάκτως και τα ανθοπωλεία ( λόγω της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου) θα είναι ανοικτά σήμερα Σάββατο 13 Φεβρουαρίου.

Οι καταναλωτές δεν πρέπει να ξεχνούν ότι δυνατότητα αγορών με ραντεβού για παραλαβή προϊόντων εκτός καταστήματος (click away) δεν υπάρχει πλέον, για όλες τις μέρες, όπως φυσικά και δυνατότητα click in shop (παραλαβή εντός του καταστήματος

Η γιορτή του έρωτα πλησιάζει, με τα λουλούδια να αντιστέκονται στην πανδημία. Οι ανθοπώλες δουλεύουν πυρετωδώς για να φτιάξουν συνθέσεις ελκυστικές, οι περισσότερες κόκκινες φυσικά και σε σχήμα καρδιάς.

Τα ανθοπωλεία εξασφάλισαν τη λειτουργία τους, έστω και με τη μέθοδο click inside για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Οι παραγγελίες και οι εισαγωγές των λουλουδιών για την ημέρα των ερωτευμένων έχουν ήδη γίνει έναν μήνα πριν. Έτσι, δόθηκε στα ανθοπωλεία η δυνατότητα να λειτουργήσουν μόνο για δύο ημέρες.

Θα παραμείνουν ανοιχτά το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, από τις 09:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα. Οι πελάτες θα εξυπηρετούνται μόνο με ραντεβού και για τη μετάβασή τους στο ανθοπωλείο θα πρέπει να στείλουν SMS 2 στο 13033.

Η φετινή γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου θα είναι διαφορετική λόγω της πανδημίας, με τους ανθοπώλες ωστόσο να ελπίζουν ότι η διάθεση θα αλλάξει έστω με ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα.

Από την γενική απαγόρευση εξαιρούνται

τα καταστήματα τροφίμων γενικά, όπως σούπερ μάρκετ παντοπωλεία, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κοκ.

φαρμακεία ,

, πρατήρια υγρών καυσίμων,

pet shop,

καθαριστήρια

καταστήματα πώλησης καπνικών / ατμιστικών προϊόντων

τα καταστήματα τηλεπικοινωνιών, αποκλειστικά στο σκέλος που αφορά στην επισκευή συσκευών, την εξόφληση λογαριασμών και την ανανέωση υπολοίπου

τα καταστήματα πώλησης περουκών και ποστις

τα καταστήματα οπτικών / βαρηκοϊας που θα λειτουργούν με ραντεβού

ΚΤΕΟ, συνεργεία αυτοκινήτων (μόνο με ραντεβού)

Ειδικά για τα σούπερ μάρκετ στην ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η πώληση προϊόντων που ανήκουν σε ΚΑΔ σε αναστολή, όπως τα παιχνίδια, τα είδη ένδυσης, υπόδησης κοκ.

Υπενθυμίζεται ότι κατ’ εξαίρεση και μόνο για το προσεχές Σαββατοκύριακο, 13-14 Φεβρουαρίου, θα λειτουργήσουν τα ανθοπωλεία με click away και click inside και ωράριο λειτουργίας από 9:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ. και τηρουμένης της αναλογίας 1 ατόμου ανά 25 τ.μ

Η εστίαση θα λειτουργεί με τη μέθοδο της διανομής (delivery), πακέτου απ’ το κατάστημα (take away) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive through).

Ωράρια λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τις καθημερινές μπορεί να ξεκινάει απ’ τις 7:00 και να ολοκληρώνεται στις 20:30 τις καθημερινές ενώ τα Σαββατοκύριακα το ωράριο ορίστηκε από τις 7:00 ως τις 17:30.

Την Κυριακή μπορούν να λειτουργούν μόνο αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία κοκ καθώς και τα σούπερ μάρκετ αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών παραγγελιών.

Φαρμακεία και πρατήρια υγρών καυσίμων θα λειτουργούν με βάση το ισχύον καθεστώς (επιμερισμός εφημεριών, διανυκτερεύσεων κοκ). Επίσης τα περίπτερα μπορούν να λειτουργούν επί 24ωρο.

Σημειώνεται ότι οι καταναλωτές έχουν περιθώριο δύο ωρών για τις αγορές τους από τη στιγμή που θα λάβουν έγκριση μετακίνησης απ’ το 13033 ή θα συντάξουν το σχετικό έντυπο μετακίνησης.

