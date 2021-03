Κορονοϊός - Η γεωγραφική κατανομή των 2.570 νέων κρουσμάτων: 1.282 στην Αττική - 229 στη Θεσσαλονίκη

In Τime

Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Την Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.570 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων τα επτά εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 214.661 (ημερήσια μεταβολή +1,2%), εκ των οποίων 51,6% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 65 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.843 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 506 (67,2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 83,6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.457 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 501 (ημερήσια μεταβολή +13,09%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 408 ασθενείς.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 51, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.937 θάνατοι. Το 95,8% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 3.873.938 κλινικά δείγματα, ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 1.865.961 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 44.942 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

2.047 κρούσματα με βρετανική μετάλλαξη - 51 με Νοτιοαφρικανική

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 σε 400 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 13 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας, Φθιώτιδας και Ρόδου.

Από τον έλεγχο των 400 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 371 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern- VOC) και 2 δείγματα με το στέλεχος υπό διερεύνηση (Variant Under Investigation - VUI) B.1.1.318.

Από τα 371 δείγματα με στελέχη VOC, τα 368 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 3 δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2).

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 139 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 21 Δεκεμβρίου έως 18 Ιανουαρίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής.

Από τον έλεγχο των 139 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 16 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (variants of concern). Από τα 16 στελέχη, τα 12 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (VariantVOC_202012) και 4 δείγματα ήταν θετικά για Variant with deletion in S Gene.

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 2.047 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage και 51 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa, από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης γιατις μεταλλάξεις του SARS- CoV-2 έως σήμερα.

Τα 51 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) είναι όλα εγχώρια, εκ των οποίων 43 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής και ένα από την Περιφέρεια Κρήτης.

Η γεωγραφική κατανομή των 2.570 νέων κρουσμάτων Covid-19 που ανακοίνωσε την Πέμπτη (11/3) ο ΕΟΔΥ έχει ως εξής

Αττική

141 κρούσματα στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

160 κρούσματα στην Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών

210 κρούσματα στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

67 κρούσματα στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής

317 κρούσματα στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

144 κρούσματα στην Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών

226 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς

17 κρούσματα στην Π.Ε. Νήσων

Υπόλοιπη Ελλάδα

Τα κρούσματα ανά Περιφερειακή Ενότητα

229 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

23 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

22 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

14 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

131 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

35 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

1 κρούσμα στην Π.Ε. Δράμας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

48 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

9 κρούσματα στην Π.Ε. Ζακύνθου

18 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

20 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

48 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

11 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Θήρας

24 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

28 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Καλύμνου

14 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

3 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

3 κρούσματα στην Π.Ε Κιλκίς

34 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

40 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Κω

4 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

82 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λασιθίου

5 κρούσματα στην Π.Ε Λευκάδας

23 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

11 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Μυκόνου

27 κρούσματα στην Π.Ε. Μυτιλήνης

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ξάνθης

3 κρούσματα στην Π.Ε Πάρου

20 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

24 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

5 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

2 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Σάμου

24 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

1 κρούσμα στην Π.Ε. Σύρου

5 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

18 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας

34 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

27 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

8 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου

136 κρούσματα υπό διερεύνηση

Ημερήσια εξέλιξη της πανδημίας

Η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι η ακόλουθη (η γραμμή παριστάνει την συνολική, αθροιστική κατανομή των κρουσμάτων).



Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 51, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.937 θάνατοι.

Το 95.8% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.



Η διαχρονική εξέλιξη των συνολικών κρουσμάτων και συνολικού αριθμού των θανάτων ασθενών COVID-19 παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 506 (67.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη.

To 83.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.457 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 501 (ημερήσια μεταβολή +13.09%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 408 ασθενείς.

Hλικιακή κατανομή

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0 έως 103 έτη).

Κατανομή ανακοινωθέντων εγχώριων κρουσμάτων

Aπό το σύνολο των 2.570 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 7 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Η κατανομή των 2.563 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα.

Ημερήσιος αριθμός και κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού επιβεβαιωμένων εγχώριων κρουσμάτων COVID-19 ανά περιφερειακή ενότητα στις 11 Μαρτίου 2021.

Δείγματα που έχουν ελεγχθεί

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 3.873.938 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 1.865.961 δείγματα.

O μέσος όρος του επταημέρου είναι 44.942 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.



Γεωγραφική διασπορά

Ο χάρτης αποτυπώνει τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων COVID-19 (από την αρχή της επιδημίας) ανά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του ασθενούς, ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα.

Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου (εισαγόμενα) όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση.

