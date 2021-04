Κρούσματα σήμερα: Κοντά στις 3.000 οι νέες μολύνσεις - «Επέλαση» μεταλλάξεων και «ασφυξία» στις ΜΕΘ

Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Σε υψηλά επίπεδα και σήμερα (περίπου στα 3.000) αναμένεται να κυμανθούν τα κρούσματα κορονοϊού που θα ανακοινωθούν σε λίγο από τον ΕΟΔΥ - Tο σύστημα υγείας έχει χτυπήσει «κόκκινο» και οι αντοχές εξαντλούνται - Αγωνία για τις ΜΕΘ - Επικρατούν οι μεταλλάξεις στα νέα κρούσματα κορονοϊού όλης της επικράτειας - 3.577 μεταλλαγμένα στελέχη έχουν εντοπιστεί συνολικά μέχρι στιγμής

Σε οριακή κατάσταση είναι το σύστημα υγείας, ειδικότερα τα νοσοκομεία της Αττικής, καθώς η πίεση που ασκείται πλέον είναι αφόρητη.

Ο κορονοϊός συνεχίζει να επελαύνει και να προκαλεί προβλήματα, με την επιδημιολογική εικόνα ναι μεν να παρουσιάζει μια σταθεροποίηση αλλά να παραμένει αρκετά κρίσιμη.

Το κυριότερο πρόβλημα, πέρα από τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων, αφορά τους διασωληνωμένους, καθώς πέρασε μια εβδομάδα στην οποία καθημερινά ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ αυξανόταν.

Σήμερα, αναμένεται να ανακοινωθούν περίπου 3.000 κρούσματα ενώ επικρατούν οι μεταλλάξεις στα νέα κρούσματα κορονοϊού όλης της επικράτειας.

Σύμφωνα με την χθεσινή ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, πραγματοποιήθηκε από τον Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις η γονιδιωματική ανάλυση σε 606 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 09 Ιανουαρίου έως 23 Μαρτίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης και Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας και Λέσβου.

Από τον έλεγχο των 606 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 478 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 67 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI) και ένα δείγμα ήταν θετικό για Variant with deletion in S Gene.

Από τα 478 δείγματα με στελέχη VOC, τα 475 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και τρία δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ και τα 67 δείγματα με στελέχη VUI αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) (Πίνακας 3).

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 3.373 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) (Πίνακας 4) και 59 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα. Από τα 59 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) τα 57 είναι εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Πίνακας 3: Απόλυτη και σχετική συχνότητα θετικών δειγμάτων για μετάλλαξη του SARS-CoV-2 ανά τύπο στελέχους από την έναρξη λειτουργίας

του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.

Πίνακας 4: Απόλυτη συχνότητα θετικών δειγμάτων για τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UKlineage (VariantVOC_202012) του SARS-CoV-2 ανά είδος κρούσματος (εγχώριο-εισαγόμενο) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.

