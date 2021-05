Self test: Από Δευτέρα 10/05 δωρεάν σε εργαζομένους 8 κλάδων - Ποιοι κινδυνεύουν με περικοπές μισθών

Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Από την Δευτέρα 10/05/2021 θα μπορούν να προμηθευτούν τα δωρεάν self tests οι εργαζόμενοι σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στους 8 κλάδους που εμπίπτουν στην σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 1588 Β’/18.4.2021) - Η εγκύκλιος της υφυπουργού Ζέττας Μακρή, προβλέπει οικονομικές κυρώσεις στους εκπαιδευτικούς που δεν κάνουν self test - Προσφυγή στο ΣτΕ κατά των υποχρεωτικών self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς