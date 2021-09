Ιωάννα Παπαγιάννη στο Newsbomb.gr: «Μου λείπει πάρα πολύ το GNTM - Θα το έκανα ξανά»

Η ξανθιά καλλονή, Ιωάννα Παπαγιάννη ήταν μια από τις παίκτριες που ξεχώρισε με τη συμμετοχή της στο δεύτερο «Νext Top Model» - Το μοντέλο που χαρακτηρίστηκε σωσίας της Καγιά, μίλησε στο Newsbomb.gr για το φετινό GNTM.

Την Ιωάννα Παπαγιάννη τη γνωρίσαμε πριν από περίπου εννέα χρόνια μέσα από τη συμμετοχή της στο δεύτερο «Νext Top Model». Λίγο πιο πριν, το 2009, είχε στεφθεί αναπληρωματική Μις Γιανγκ στα Καλλιστεία του ΑΝΤ1. Όλοι, τότε, μιλούσαν για το χαμόγελό της που θυμίζει αρκετά τη Βίκυ Καγιά. Εκτός από το modeling άλλο μεγάλο πάθος της είναι η μουσική και συγκεκριμένα τα drums.

Το 2010 κέρδισε τον ‘Elite Model: Look of the Year’. Πρόκειται για έναν από τους πιο διάσημους διεθνείς διαγωνισμούς μοντέλων, μέσα από τον οποίο αναδείχθηκαν κορυφαία μοντέλα όπως η Cindy Crawford, η Stephanie Seymour και η Gisele Bundchen.

Ο διαγωνισμός αυτός έδωσε τη δυνατότητα στην όμορφη Ιωάννα να ξεκινήσει την καριέρα της ως μοντέλο, σε τηλεοπτικές πρωινές εκπομπές για τα τηλεοπτικά κανάλια ANT1 και MEGA. Στη συνέχεια δούλεψε μαζί με τον Έλληνα διάσημο σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσο, έχοντας μάλιστα τον ρόλο της συν-οικοδέσποινας και βοηθού του, στον διαγωνισμό μαγειρικής «Blind Taste» που προβλήθηκε από το STAR Channel.

Τη σεζόν 2018-19, είδαμε την Ιωάννα μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN να κάνει εμφανίσεις ως μοντέλο σε έναν άλλο διαγωνισμό μόδας, το "Project Runway", ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Αμέσως μετά το show, όπως η ίδια αναφέρει μιλώντας στο Newsbomb.gr, πήγε στο Los Angeles για να κυνηγήσει το 'American dream'. Εκεί υπέγραψε συμβόλαιο με πρακτορείο μοντέλων και ξεκίνησε τη διεθνή καριέρα της.

Πως σου φαίνεται το φετινό gntm;

Μέχρι στιγμής από ό,τι πρόλαβα να δω δε βλέπω παιδιά με πραγματικό 'model material'. Ελπίζω στη συνέχεια να δούμε πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα



Ποιον παίκτη και ποια παίκτρια έχεις ξεχωρίσει μέχρι τώρα;

Ένα παιδί που έχω ξεχωρίσει είναι ένα αγόρι που ήδη διανύει μεγάλη καριέρα ,στο χώρο της μόδας. Αυτό βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι δίκαιο για τα άλλα παιδιά εύχομαι όμως να είναι και οι υπόλοιποι εξίσου δυνατοί.



Θα πήγαινες ξανά στο παιχνίδι; Σου λείπει το σπίτι;

Μου λείπει πάρα πολύ το GNTM. Μέσα στο σπίτι κρατήσαμε φιλίες ζωής με τα κορίτσια. Γίναμε πιο ώριμες, πιο δυνατές και έτοιμες να βγούμε έξω στην αγορά με αυτοπεποίθηση και να πορευτούμε σ’ αυτή τη δύσκολη, αλλά και παράλληλα ερωτεύσιμη δουλειά, με προσήλωση και γερό στομάχι. Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να ξανά ζήσω όλη αυτή την εμπειρία σίγουρα θα το ξανά έκανα.



Είναι αλήθεια πως αρκετός κόσμος σε είχε ταυτίσει με την Καγιά;

Πρέπει να έχω ακούσει ότι της μοιάζω πάνω από 50.000 φορές. Αυτό με τιμά πολυ η Βίκυ είναι μία και μοναδική και η απουσία της στο φετινό GNTM είναι ολοφάνερη νομίζω.

Τι πιστεύεις ότι είναι που κάνει τον κόσμο να βλέπει το gnmt, που οφείλεται η επιτυχία του;

Νομίζω ότι στον καθένα αρέσει η μόδα. Όλοι λίγο-πολύ θέλουν να ταυτίζονται, να εμπνέονται και να επηρεάζονται. Οι νεαρές ηλικίες ιδιαίτερα το λατρεύουν αυτό και γι’ αυτό το παρακολουθούν πίστα και φανατικά.

Ένα παιχνίδι σαν αυτό, μπορεί να βοηθήσει τα νέα παιδιά να κάνουν καριέρα στο μοντέλινκ;

Σίγουρα θα τους βοηθήσει στο να γίνουν δημοφιλείς και να ανεβάσουν followers. Από εκεί και πέρα, αν θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με αυτό τον χώρο κακό δεν θα τους κάνει. Τα άτομα που είναι να δουλέψουν θα δουλέψουν, είτε πάνε είτε δεν πάνε, μία πρώτη εμπειρία όμως θα την αποκομίσουν. Το σίγουρο είναι ότι η μεγαλύτερη καριέρα βρίσκεται έξω και όχι εδώ αν θέλουν πραγματικά να κάνουν σπουδαία πράγματα.