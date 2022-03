Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η πρώτη της εμφάνιση χωρίς μάσκα (photos)

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου όλους αυτούς τους μήνες αποτελεί παράδειγμα θάρρους και συχνά ανεβάζει φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, που δείχνει στους followers της στιγμές από την καθημερινότητά της.

Η Ιωάννα σε παλιότερη ανάρτησή της είχε αναφέρει πως όταν νιώσει έτοιμη θα βγάλει τη μάσκα και φαίνεται πως έρχεται αυτή η μέρα σύντομα. Σε φωτογραφίες που ανέβασε το απόγευμα της Τετάρτης (2/3), η 34χρονη έδειξε στιγμές της από το γυμναστήριο μαζί με τη Χριστίνα Πάζιου και σε αυτές φαίνεται πως δεν φοράει μάσκα, χωρίς όμως να έχει αποκαλύψει στον φακό το πρόσωπό της.

PHOTO GALLERY Photo 1/2 Οι αναρτήσεις της Ιωάννας από το γυμναστήριο. Πηγή: Instagram: paliospirou.joanna Photo 2/2 Με τη Χριστίνα Πάζιου. Πηγή: Instagram: paliospirou.joanna

Μάλιστα τη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε:

«The body achieves what the mind believes..Μιλαω με τόσο κόσμο αυτές τις μέρες… και όλοι νιώθουμε το ίδιο. Μην εγκλωβίζεσαι μέσα σε αυτό το συναίσθημα.. φρόντισε το σώμα σου, το μυαλό σου και βρες την αισιοδοξία και την ενέργεια που χρειάζεσαι..μέσα από «όμορφους» ανθρώπους και από πράγματα που αγαπάς. Take care of yourself».

