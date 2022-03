Γυρίσματα «The Bricklayer» στη Θεσσαλονίκη: Άγριο ξύλο και καταδίωξη στην Άνω Πόλη

«The Bricklayer»: Δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας στη Θεσσαλονίκη

Στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης συνεχίζονται τα γυρίσματα της ταινίας «The Bricklayer». Στην παρούσα φάση οι κάμερες καταγράφουν μια καταδίωξη με αυτοκίνητα και αρκετό ξύλο.

Η σημερινή ημέρα είχε ιδιαιτέρως απαιτητικές σκηνές για τον πρωταγωνιστή της χολυγουντιανής παραγωγής. Οι «κακοί» που προσπαθούν να σταματήσουν τον Άαρον Έκχαρτ φαίνεται πως τον ζορίζουν αρκετά και τον αναγκάζουν να ματώσει λίγο παραπάνω.

Δείτε στιγμιότυπα από τα γυρίσματα μέσα από τον φακό του thestival και του Νίκου Αραμπατζή:

PHOTO GALLERY Photo 1/4 Πηγή: Thestival Photo 2/4 Πηγή: Thestival Photo 3/4 Πηγή: Thestival Photo 4/4 Πηγή: Thestival

Η υπόθεση της ταινίας

Στο «The Bricklayer» κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο – αλλά και επαναστάτη – πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία. Το σενάριο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue). Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Renny Harlin, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων και τις ταινίες «Die Hard 2», «Cliffhanger» και «Long Kiss Goodnight».

Διαβάστε επίσης:

«The Bricklayer»: Δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας στη Θεσσαλονίκη

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr