Save Your Hood: Τσουνάμι αγάπης στον υγρότοπο Βουρκάρι στα Μέγαρα Αττικής

Τσουνάμι αγάπης έσκασε την Κυριακή 10 Απριλίου στον μοναδικής ομορφιάς υγρότοπο Βουρκάρι Μεγάρων

83 εθελοντές από κάθε πλευρά της Αττικής, αλλά και από το εξωτερικό - Πορτογαλία, Ισπανία, Φιλιππίνες, Γαλλική Πολυνησία- , αδιάβροχοι, ασταμάτητοι και πανέμορφοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, συγκεντρώνοντας πάνω από 13100 λίτρα σκουπίδια (αναλογούν σε 13 μεγάλους κάδους σκουπιδιών) που μόλυναν αυτόν τον τρομερά όμορφο τόπο.

Πάνω από 420 κιλά, από τα οποία τα 130 έχουν βρει τον δρόμο τους προς την ανακύκλωση, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Keep Sea Blue, η οποία και ανέλαβε την διαχείριση τους.

Πλαστικά μπουκάλια, ποτήρια καφέ, σακούλες, νάιλον, καρέκλες, χαρταετοί, παλιοί σωλήνες, πολυουρεθάνες και άλλα φερτά είδη απομακρύνθηκαν από τον πολύτιμο υγρότοπο, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες στα πάνω από 120 διαφορετικά είδη πτηνών που φιλοξενεί ο τόπος, να ζήσουν μια πιο υγιή ζωή.

Με την ευκαιρία αυτή, απελευθερώθηκε μια υπέροχη γερακίνα, η οποία είχε δεχθεί περίθαλψη απο την ΑΝΙΜΑ - Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής και ήταν έτοιμη πλεον να πετάξει, γεμίζοντας τους εθελοντές ελπίδα και χαρά.

Η ομάδα του Save Your Hood, μαζί με τον συντονιστικό φορέα Βουρκάρι, τους πολιτιστικούς συλλόγους Αλμυρών Μεγάρων, Αναγεννήσεως Περάματος, Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Ήρεμου κύματος, Αγίας Τριάδας Μεγάρων, Κούρο Μεγάρων, τους ναυτοπρόσκοπους του 4ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Νέας Περάμου, και εθελοντών της Connect your City και Keep Sea Blue έγιναν μια πανέμορφη παρέα που όμοια της δεν υπάρχει.

Κάθε προσπάθεια, μικρή ή μεγάλη μας οδηγεί σε ένα μέλλον λίιιγο πιο ελπιδοφόρο και χαρούμενο.

Κατά την δράση, παρατηρήθηκαν και φωτογραφήθηκαν αρκετά είδη πουλιών, Ποταμοσφυριχτές, Λευκοτσικνιάδες, ακόμα και χελώνες, έκαναν την εμφάνιση τους, μεγιστοποιώντας το αίσθημα της ευθύνης μας απέναντι στην φύση και τον τόπο.

Ο Δήμος Μεγαρέων συνέβαλε και εκείνος με οχήματα και τα υλικά προστασίας και καθαρισμού που διέθεσε, όπως και τα ΚΤΕΛ Αττικής (Αθήνα - Μέγαρα) με έκπτωση στα εισιτήρια για την μεταφορά των εθελοντών.

Είμαστε μονάχα στην αρχή του ταξιδιού μας,Αλλάζουμε την νοοτροπία μας, κάνουμε μαζί τις γειτονιές μας υγιείς.

Επόμενος μεγάλος σταθμός του Save Your Hood, είναι η πολύπαθη Βόρεια Εύβοια, όπου την Κυριακή, 17 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη δενδροφύτευση σε πυρόπληκτες αγροτικές εκτάσεις, ως ενίσχυση των τοπικών παραγωγών. Δηλώσεις συμμετοχής για μεταφορά από Αθήνα ή Χαλκίδα εδώ

Θέλετε να πάρετε και εσείς την πρωτοβουλία να αλλάξετε τη δική σας γειτονιά;

Πώς; Μπαίνετε στην ομάδα μας στο facebook και δηλώστε συμμετοχή σε κάποιες από τις δράσεις που οργανώνονται από τους ίδιους τους εθελοντές ή προτείνετε εσείς τη δική σας!

Όπου και να είμαστε, σε πόλεις, χωριά, παραλίες, δάση, βουνά, νησιά, η δική μας γειτονιά μας χρειάζεται. Πεισμώνουμε και βάζουμε τα δυνατά μας ωστε να φτάσουμε πιο κοντά στην αλλαγή της νοοτροπίας.

Κάνουμε χαμούλη με τα χαμόγελά μας, τη θετική μας διάθεση και το κέφι μας.

Λίγα λόγια για το Save Your Hood

Προκειται για ένα κίνημα με σκοπό να ενώσει, να στεγάσει και να δώσει δύναμη στις ατομικές και ομαδικές προσπάθειες για μια καλύτερη γειτονιά σε όλη την Ελλάδα που ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου 2020.

Μέσα σε ένα διάστημα ενός έτους από την αρχή της, έχει ενεργοποιήσει πάνω από 46.000 πολίτες και έχει συγκεντρώσει πάνω από 9.000.000 λίτρα σε 5000+ δράσεις σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο και άλλες 10 χώρες.

Η νοοτροπία της αδιαφορίας έγινε η αφορμή για τον Βασίλη Σφακιανόπουλο να ξεκινήσει μια εθελοντική πρωτοβουλία μαζί με κάποιους φίλους του, οπου την πρώτη μόλις φορά κατάφεραν να περισυλλέξουν 32 σακούλες με σκουπίδια στα Τουρκοβούνια.

Η σκέψη έγινε δράση και η δράση ονομάστηκε «Save your hood»:

Σώσε την γειτονιά σου, το δάσος σου, την παραλία σου, σώσε το μέρος που ζεις και αγαπάς, μια ιδέα που ξεκίνησε στην πρώτη καραντίνα (Απρίλιος 2020) και η πρώτη κινητοποίηση έγινε στις 15 Νοεμβρίου. Η ανάγκη για αλλαγή έγινε κάτι παραπάνω από μια βόλτα. Η απόσταση μεταξύ "θέλω" και "πράττω" είναι πια μια αναπνοή.

Καθαρίζουμε το μέρος που μένουμε σε μια συνηθισμένη καθημερινή μας βόλτα. Είναι μια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης πολιτών που ολοένα να μεγαλώνει, ενώνοντας τους πολίτες αλλά και άλλες εθελοντικές ομάδες ανά την Ελλάδα με σκοπό να γίνει η μεγαλύτερη αποκομιδή σκουπιδιών που έγινε στην χώρα μας.

Στρώσεις σκουπιδιών, κάθε λογής αντικείμενα, παιχνίδια, πλαστικά, χιλιάδες καλαμάκια έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα ενώ η δράση βρίσκεται ακόμα στην αρχή. Η ανάγκη όλων μας να είναι πιο καθαρά, πιο όμορφα, πιο υγιή τα μέρη που ζούμε μας ενώνει ώστε όλοι μαζί να δράσουμε άμεσα και να δούμε τις γειτονιές μας να αλλάζουν προς το καλύτερο.

