Ελεάννα Φινοκαλιώτη: Η Ελληνίδα ηθοποιός που διαπρέπει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού

Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος

08/05/2022 07:27

H Ελεάννα Φινοκαλιώτη εδώ και μερικούς μήνες ζει το αμερικανικό όνειρο. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ξεδιπλώνει το υποκριτικό της ταλέντο και συνεχώς κατακτά νέες κορυφές. Πριν λίγο καιρό στο American Theater of Actors υποδύθηκε την Μαρία Κάλλας.

Έχει παίξει μαζί με τον μεγάλο Στιβ Μάρτιν ενώ η πιο δυνατή της εμπειρία ήταν ο ρόλος της Edith Frank στην παράσταση «Anne Frank, A Musical».

Η ίδια μιλάει στο Newsbomb.gr για την ζωή της στο Μανχάταν, για το χρόνο που προσπαθεί να ξεκλέψει για να κάνει βόλτες στο Hyde Park, ενώ σε ερώτηση μας αν βρεθεί στο Hollywood απαντά πως στην Αμερική όλα είναι πιθανά.

Η Ελεάννα Φινοκαλιώτη «μάγεψε» ως Μαρία Κάλλας

Ελεάννα υποδύθηκες τη Μαρία Κάλλας και... μάγεψες. Βάλε μας και εμάς λίγο στο κλίμα.

«Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Anthony Skordi, που έγραψε το έργο και πρωταγωνίστησε ως Αριστοτέλης Ωνάσης, ο οποίος από την πρώτη μας συνάντηση, όπου και γνωριστήκαμε, μου επικοινώνησε το project και μου είπε πως με φανταζόταν σαν Μαρία Κάλλας στο American Theater of Actors. Και είχε δίκιο. Ούτε εγώ πίστευα πως έρχονταν ο κόσμος τόσο συγκινημένος να με χαιρετήσει καθώς η ομοιότητα τελικά ήταν μεγάλη».

Πώς είναι να υποδύεσαι την Μαρία Κάλας;

«Το μόνο που μπορώ να απαντήσω εδώ, είναι πως ήταν τιμή μου. Το κορμί μου είχε ανατριχιάσει και μόνο στην ιδέα να το κάνω πριν δύο χρόνια που μου έγινε η πρόταση».

Είσαι Ελληνίδα και ίσως γι' αυτό μπήκες πιο βαθιά στο ρόλο της Μαρία Κάλλας;

«Κατά ένα μεγάλο μέρος ισχύει αυτό. Ίσως όμως έπαιξε και ρόλο το ότι μεγαλώνοντας, η ζωή της με συνάρπαζε να τη μελετάω συχνά. Να μπω στα μονοπάτια τα οποία περπάτησε. Όσο είναι αυτό δυνατό, να προσπαθήσω να βιώσω στο ελάχιστο τα όσα βίωνε. Η Κάλλας είναι ένα μεγάλο μάθημα για κάθε ηθοποιό»

Είχες παίξει και με τον μεγάλο Στιβ Μάρτιν, μίλησε μας και γι' αυτη σου την εμπειρία;

«Ο απόλυτος επαγγελματίας, από τους λίγους που έχω γνωρίσει να δίνουν τόση προσοχή στο παραμικρό. Ευγενής και συνεπής σε όλα του».

Με την ατζέντη της Ann Steele

Είσαι εδώ και 3 χρόνια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού κυνηγώντας το όνειρο σου, αλήθεια ποιο είναι αυτό και τι έχεις αποκομίσει από αυτό το ταξίδι;

«Κάθε μέρα υπάρχει κάτι που θα πάρω από εδώ. Και τώρα να έπρεπε να επιστρέψω Ελλάδα, θα στεναχωριόμουν φυσικά, αλλά είναι τόσο μαγική η ενέργεια αυτής της πόλης που νιώθω μόνο ευγνώμων για όλα όσα μου έχει απλόχερα προσφέρει.

Σου δίνω το λόγο μου σου δίνει το όλον της κάθε μέρα. Και ακόμα και με τα του Covid, που νέκρωσαν όλα, που ερήμωσε μέσα σε μια νύχτα όταν έφυγε τόσος κόσμος 12 Μάρτη του ‘20 και πάλι.

Αν μπορούσα να κάνω έναν παραλληλισμό θα ήταν ο εξής: Σε έχουν πετάξει ποτέ στη μέση του ωκεανού; χωρίς σωσίβιο; και να καταφέρεις να βρεις ακτή; Αυτό έγινε εδώ. Καλείσαι να επιβιώσεις κάτω από αντίξοες, μη αναμενόμενες συνθήκες, με εμπόδια φυσικά και όχι μόνο, απώλεια ανθρώπων και οποιοδήποτε στηριγμάτων και οφείλεις να επιβιώσεις κόντρα σε όλους τους κανόνες. Και σίγουρα έχω πολλά ακόμα να ζήσω εδώ και να πάρω από εδώ, αλλά αν ένα έπρεπε να κρατήσω ένα, είναι πως εδώ αν πραγματικά θες κάτι πολύ, ακόμα κι αν είναι το πιο τρελό σου όνειρο, ακόμα κι αν φαντάζει αδύνατο, you can make it happen».

Υπάρχει περίπτωση να σε δούμε στο Hollywood;

«Πραγματικά, όπως είπα και πριν, το πρώτο που μου έμαθε η Αμερική είναι, πώς εδώ όλα είναι πιθανά. Εξάλλου είναι και ένας από τους λόγους που παραμένω. Δε μπορώ να ξέρω ποτέ μία πόρτα που θα ανοίξω πόσο ψηλά μπορεί να με πάει. Φυσικά αυτό προϋποθέτει πολύ κόπο, υπομονή και επιμονή, αλλά εδώ όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί».

«Αν πραγματικά θες κάτι πολύ, ακόμα κι αν είναι το πιο τρελό σου όνειρο, ακόμα κι αν φαντάζει αδύνατο, you can make it happen», λέει στο Newsbomb.gr

Πως περνάς την καθημερινότητα σου στις ΗΠΑ, αλήθεια που μένεις;

«Μένω εδώ και κάποιους μήνες στο Μανχάτταν και είμαι ευτυχής που το κατάφερα αυτό, καθώς ήταν ένας από τους πρώτους στόχους μου, ερχόμενη εδώ, που εκπληρώθηκε.

Οι μέρες μου περιλαμβάνουν σίγουρα τον πρώτο καφέ και meditation για να βγαίνουν πέρα όλα όσα μπορώ να χωρέσω σε μία μέρα και ακόμα περισσότερα! Ύστερα η πραγματικότητα χωράει υπολογιστή, κατάθεση υλικού και βιογραφικών, ακροάσεις, σελφ-τειπς, χορό, τραγούδι, σεμινάρια, live performances, πρόβες, οργάνωση του τι έπεται κλπ.

Όσος χαμός όμως κι αν επικρατεί, προσπαθώ σίγουρα τουλάχιστον δυο φορές την εβδομάδα να κάνω μια καθιερωμένη μου βόλτα στο Central Park που είναι 10 λεπτά από το τωρινό μου σπίτι και είναι ένας από τους λόγους που μετακόμισα εδώ. Είναι αυτό που μου δίνει πάντα το extra boost. Και φυσικά το να δω φίλους. Τέλος τα ταξίδια εκτός NY -είναι κάποια από τα περιεχόμενα του μενού για επαναφόρτιση αλλά και για εξερεύνηση. Η Αμερική είναι μια τεράστια γη που όσο την ανακαλύπτω την αγαπώ περισσότερο».

Έχει κατακτήσει τα πάντα με σκληρή δουλειά

Ποια είναι η πιο δυνατή σου εμπειρία μέχρι στιγμής;

«Ο ρόλος της Edith Frank στην παράσταση «Anne Frank, A Musical» είναι αυτό που έχει γράψει πιο πολύ μέσα μου από όλα όσα έχω κάνει εδώ μέχρι στιγμής. Και αυτό για ένα συγκερασμό πολλών και διαφορετικών παραγόντων. Αρχικά, ήταν μόλις δύο μόλις μήνες αφ’ ότου είχα έρθει οριστικά από την Ελλάδα στην Αμερική και έκλεισα τον πρώτο μου πρωταγωνιστικό ρόλο σε Off Broadway δουλειά και μάλιστα σε ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα. Εκτός αυτού όμως, ήταν και η συγκυρία φοβερή καθώς λίγο πριν έρθω Αμερική είχα ταξιδέψει Πολωνία και είχα επισκεφθεί όχι μόνο το Άουσβιτς αλλά και την εβραϊκή εκεί κοινότητα, όπου συνειδητοποίησα και μια ενέργεια που με συνδέει με αυτόν τον λαό.

Όλη η μελέτη που είχα κάνει σε όλο το ταξίδι, όλες οι σημειώσεις, οι συζητήσεις και η γνώση πάνω από όλα, ήρθε και «κούμπωσε» στο να επιλεχθώ ως μητέρα της Άννας Φρανκ.

Ο ρόλος αυτός ήταν ένα μεγάλο μάθημα για μένα και ωρίμασα μέσα από αυτό σε πολλά επίπεδα.

Επίσης να προσθέσω εδώ πως στο να πάρω τον ρόλο αυτόν με βοήθησε πολύ και το ότι μόλις είχα έρθει από Ελλάδα και είχα ακόμα έντονο το accent, καθώς προφανώς θα υποδυόμουν μία Εβραία. Το αναφέρω και είναι σημαντικό γιατί είναι ένα από τα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι οι μη -Αμερικάνοι εδώ, το θέμα της προφοράς. Θα πρέπει όμως να μην το βλέπουμε σαν πάντα σαν εμπόδιο που λειτουργεί μονάχα σαν τροχοπέδη, αλλά και σαν εργαλείο που όταν εσύ δουν οι συνθήκες είναι ακόμα και κατάλληλο για κάποιο project.

Anything can happen here, αρκεί να δουλεύεις προς τον στόχο σου με αρετή, υπομονή και αγάπη».

Ποια είναι τα επόμενα σου σχέδια επαγγελματικά;

«Κάνω πολλές συζητήσεις για επόμενα project, ωστόσο προς το παρόν τα μόνα ανακοινώσιμα είναι στις 13 Ιουνίου η συναυλία «Mozart Requiem» στο Carnegie Hall, με την ομάδα τραγουδιστών Sava Singers της Bettina Sheppard , που ήταν η πρώτη δασκάλα μου στο Broadway Dance Center και είναι τιμή και χαρά που με επέλεξε να είμαι κοντά της στην ομάδα της. Θεατρικά κάνω πρόβες για την παραγωγή “Tea with the Stars” by Get Write Productionsμε το ρόλο της Concubine που έχει πρεμιέρα 16 Ιουλίου στο θέατρο Rosen Performing Arts Center. Ταυτόχρονα κάνω συναυλίες εντός και εκτός Νέας Υόρκης και μίνι περιοδείες με τον μουσικό, πιανίστα και συνθέτη Γιώργο Λυριστή».