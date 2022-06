Υπουργείο Ανάπτυξης: Τα προϊόντα που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα - Δείτε τη λίστα

Για την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων (φωτοβολταϊκά πάνελ, φορτιστές κλπ) τα οποία δημοσιεύθηκαν σε Δελτία Τύπου στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενημερώνουν τα μέλη τους τα επιμελητήρια με σχετικές ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Aναλυτικά, η διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας, στο πλαίσιο των δράσεων για την προστασία των πολιτών και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης καταναλωτών σε προϊόντα που ενδεχομένως μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα για την υγεία τους, ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς που σχετίζονται με τη διακίνηση (εισαγωγή και εμπορία) των ακόλουθων επικίνδυνων προϊόντων, αποστέλλοντας τα σχετικά Δελτία Τύπου, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr) του ΥΠΑΝΕΠ.

α) Το προϊόν, είδος παιδικής φροντίδας – μασητικό, παιχνίδι σε σχήμα μανιταριού από σιλικόνη με τα χαρακτηριστικά προϊόντος στη συσκευσία: «Mushroom Teether Toys for Newborn Babies, Toddlers, Infants, Relieve Sore Gum – BPA-Free Chew Toy». Εφιστούμε την προσοχή σας, ότι το εν λόγω προϊόν ευθύνεται για το τραγικό γεγονός απώλειας βρέφους από ασφυξία https://www.ggb.gr/el/node/1967

Για το εν λόγω προϊόν εκδόθηκε Κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ειδοποίησης για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα – Ευρωπαϊκή Πύλη Safety Gate RAPEX με αριθμό RAPEX ΕΜ/00001/22.

β) Τα προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού:

i) Φορτιστής USB με τα χαρακτηριστικά προϊόντος «φορτιστής μάρκας LDNIO – White plastic USB power supply unit with two USB A and one USB C connectors- model A3510Q» https://www.ggb.gr/el/node/1969

ii) Φορτιστής USB με τα χαρακτηριστικά προϊόντος «φορτιστής μάρκας LDNIO – White plastic USB power supply unit with one USB A and one USB C connectors – τύπος: Α2316C» https://www.ggb.gr/el/node/1970

iii) «LED striplight, μάρκας Eurolamp DS-10W, 12VDC, class III, IP20. Control gear: 220V, 50/60Hz, 12VDC / 5A / 60W» https://www.ggb.gr/el/node/1971

iv) Φωτοβολταϊκά Πάνελ MS05 και PS 05 της γερμανικής εταιρείας Shueco. https://www.ggb.gr/el/node/1952

v) Επαναφορτιζόμενη σκούπα AEG FX9-1-ANIM https://www.ggb.gr/el/node/1962

Για τα προϊόντα i) έως iii) εκδόθηκαν Κοινοποιήσεις στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ειδοποίησης για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα – Ευρωπαϊκή Πύλη Safety Gate RAPEX, με αριθμούς RAPEX A12/00198/22, A12/00197/22 και A12/00245/22 αντίστοιχα, ενώ για τα προϊόντα iv) και v) υπήρξε προληπτική ανάκληση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα προϊόντα.

