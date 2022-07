Φωτιά στην Πεντέλη: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους - «Μείνετε σε ετοιμότητα, ακολουθείτε οδηγίες»

Φωτιά: Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Πεντέλης και των γύρω περιοχών.

Σε ετοιμότητα καλούνται να βρίσκονται οι κάτοικοι σε Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Ντράφι, Νταού Πεντέλης, Διώνη και Καλλιτεχνούπολη, καθώς έλαβαν μήνυμα από το 112 έτσι ώστε να προετοιμαστούν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών λόγω της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

«Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας 19-07-2022 18:20. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Ντράφι, Νταού Πεντέλης, Διώνη και Καλλιτεχνούπολη παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας.Οδηγίες αυτοπροστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies Civil Protection Greece 19-07-2022 18:20.If you are in Penteli, Nea Penteli, Ntrafi, Ntaou Pentelis, Dioni and Kallitexnoupoli remain on alert and follow official guidance.Wildfire in your area.Protective action guidelines: https://www.civilprotection.gr/en/all-guidelines#!», ανέφερε το μήνυμα.

Το μήνυμα από το 112 στους πολίτες

Αυτή την ώρα στην Πεντέλη, επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 22 οχήματα, πέντε ομάδες πεζοπόρου τμήματος και από αέρος επιχειρούν ρίψεις 11 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, στη μάχη της κατάσβεσης στην Πεντέλη έχει μπει και η ομάδα των Ρουμάνων πυροσβεστών με 28 άνδρες, υδροφόρες και ένα συντονιστικό όχημα.

Ο κ. Αρτοποιός ανέφερε πως οι ριπές του ανέμου φτάνουν ως και τα 8 Μποφόρ, ενώ η κατεύθυνση του μετώπου είναι ανατολικά προς το Ντράφι.

Για την ώρα, η φωτιά δεν είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, πλην όμως οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

Για αυτό τον λόγο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύονται διαρκώς καθώς δίπλα στη χαμηλή βλάστηση όπου εκκίνησε η πυρκαγιά, υπάρχει και δασική έκταση.

