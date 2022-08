Ο μικρός Ραφαήλ κινδυνεύει και πρέπει να εγχειριστεί επειγόντως - Πώς θα βοηθήσουμε το 6χρονο παιδί

Ένα παιδί από την Θεσσαλονίκη, ο Ραφαήλ μόλις 6 ετών, χρειάζεται τη βοήθειά μας

Να συμβάλλουμε όλοι μας στην προσπάθεια να σωθεί η ζωή του εξάχρονου Ραφαήλ Σκέντζα από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης, μας καλεί ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Παιδική Χαρά, έπειτα από έκκληση των γονιών του παιδιού.

Ο μικρός Ραφαήλ πάσχει από βαριάς μορφής καρδιακή ανεπάρκεια και τώρα χρειάζεται να κάνει το πέμπτο σοβαρό χειρουργείο για να σωθεί η ζωή του. Ωστόσο, η οικογένειά του δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος του χειρουργείου και της μετέπειτα ανάρρωσης και νοσηλείας, για αυτό και κάνει έκκληση σε όλους μας μέσω του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Παιδική Χαρά.

Ο Ραφαήλ, που πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια, παλεύει από 18 ημερών μωράκι με την πάθηση και μέχρι σήμερα έχει κάνει τέσσερα πολύ σοβαρά χειρουργεία και έχει ταλαιπωρηθεί πολύ λόγω της ασθένειάς του. Τώρα, λοιπόν, χρειάζεται να κάνει ένα ακόμη, για να συνεχίσει η ταλαιπωρημένη του καρδούλα να χτυπά, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς, πρόκειται για μία ιδιαίτερα δύσκολη εγχείρηση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Παιδική Χαρά ζητά να συνεισφέρουμε όλοι μας στην προσπάθεια να σωθεί η καρδιά του Ραφαήλ, ένα παιδάκι με μόνιμο χαμόγελο που το μεταφέρει σε όποιον γνωρίσει, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που έχει περάσει μέχρι τώρα.

Ο 6χρονος Ραφαήλ.

Η νέα και άκρως σοβαρή και επείγουσα για τη ζωή του επέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτική κλινική των Αθηνών, ενώ η οικογένειά του απευθύνει δραματική έκκληση για βοήθεια, καθώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα έξοδα. Οποιαδήποτε δωρεά μπορεί να είναι σωτήρια και το σίγουρο είναι πως τόσο ο Ραφαήλ, όσο και οι γονείς του, μας χρειάζονται για στήριγμα τώρα περισσότερο από ποτέ. Ας κοινοποιήσουμε την ιστορία του, λοιπόν, και ας βοηθήσουμε το παιδί να γυρίσει γρήγορα πίσω γερό.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να βοηθήσετε τον μικρό Ραφαήλ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους λογαριασμούς που ανοίχτηκαν ειδικά για αυτόν τον σκοπό.

ALPHA BANK

IBAN: GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση, θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ γιατί είναι απαραίτητα τα στοιχεία των δωρητών για τις αποδείξεις που πρέπει να σταλούν.

PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN: GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR: CHILD ́ S HAPPINESS

BIC: CRBAGRAA

BRAND’S NAME: 701

ADDRESS: Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE: Donation by + your full name

Έπειτα από την κατάθεση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό Παιδική Χαρά, είτε με μήνυμα στο inbox, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@paidikihara.com για την απόδειξη της δωρεάς σας.