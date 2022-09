Negroni Week: Πού θα απολαύσεις αυτόν τον μήνα το «Νο1» cocktail στον κόσμο

Αν μπορούσαμε να ανακηρύξουμε μία στιγμή ως το απόλυτο highlight της καθημερινότητας, αυτή θα ήταν η απογευματινή «ιεροτελεστία»: Η ώρα που τσουγκρίζουμε τα ποτήρια μας στα αγαπημένα μας urban στέκια. Είναι μία μικρή νίκη, έπειτα από ένα απαιτητικό οκτάωρο στο γραφείο. Ειδικότερα την παρούσα περίοδο που η μάχη να αφήσουμε πίσω τις αναμνήσεις των διακοπών και να επανέλθουμε στη ρουτίνα της «πραγματικής ζωής» βρίσκεται σε εξέλιξη, τα φιλόξενα μπαρ της πόλης είναι τα μέρη που επισκεπτόμαστε τακτικά, για να δίνουμε παράταση στο καλοκαίρι.

Οι after work βόλτες είναι η συνήθεια που δεν αποχωριζόμαστε χειμώνα-καλοκαίρι, μία αφορμή για να χαλαρώσουμε, να συζητήσουμε με τους κολλητούς μας, να κλείσουμε τη μέρα απολαυστικά με τη γεύση του αγαπημένου μας Classic Negroni. Ωστόσο, πόσο πιο απολαυστικές θα ήταν αυτές οι βόλτες, η καθιερωμένη συνάντηση μετά το γραφείο, η στιγμή που κάνουμε μία πρόποση σηκώνοντας τα ποτήρια μας ψηλά, αν εξυπηρετούσαν έναν πιο σπουδαίο σκοπό;

Για να μάθουμε την απάντηση, αρκεί να αναζητήσουμε τα στέκια που συμμετέχουν στην παγκόσμια γιορτή Negroni Week, η οποία δημιουργήθηκε από το Campari και το Imbibe magazine και συμπληρώνει φέτος δέκα απολαυστικά και δημιουργικά χρόνια, ενώ γιορτάζει τη μεγάλη πρωτιά του Negroni ως το «Νο1» cocktail στον κόσμο.

Παραγγέλνοντας Negroni ή κάποιο ξεχωριστό twisted Negroni cocktail από τα χέρια ενός έμπειρου bartender τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, θα συμμετέχουμε σε ένα σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο, θα κερδίσουμε συλλεκτικά δώρα, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε από κοντά international guests όπως μεταξύ άλλων ο Giorgio Bargiani (Global Brand Ambassador του 1757 CinZano Vermouth di Torino και director of mixology στο «Νο1» bar του κόσμου, το «The Connaught Bar» στο Λονδίνο) και θα βιώσουμε μία μοναδική εμπειρία, συντροφιά με το καλύτερο cocktail στον κόσμο. Συνέχισε απλώς να διαβάζεις και θα τα μάθεις όλα.

Απολαμβάνουμε το iconic aperitivo και συμμετέχουμε σε έναν σπουδαίο σκοπό

Αν μέχρι σήμερα έψαχνες λόγους για να παρακινήσεις τους πεισματάρηδες της παρέας να ακολουθήσουν εσάς τους υπόλοιπους στις after work συναντήσεις σας, φέτος τον Σεπτέμβρη έχεις πολλούς. Διότι από τις 12 έως τις 18 Σεπτεμβρίου ο παγκόσμιος θεσμός Negroni Week μας προσκαλεί να παρευρεθούμε στα trend setting μπαρ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου θα πραγματοποιηθούν μοναδικά events με international guests, καταξιωμένους Έλληνες bartenders και Nergoni serving rituals, για τη συμπλήρωση των δέκα χρόνων του Negroni Week.

Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε classic Negroni αλλά και signature Negronis, στα μπαρ που συμμετέχουν στον θεσμό -όπως το The Clumsies, το Athenee, το Mr Fox, το Casablanca, το Mr. Peacock, το Γορίλας- και να τσουγκρίσουμε τα ποτήρια μας λέγοντας, «Raise a Toast to an Icon».

Με αυτόν τον τρόπο, θα ενισχύσουμε το διεθνές φιλανθρωπικό έργο του Campari, το οποίο μέσω του Slow Food Negroni Fund επιχειρεί να στηρίξει το Slow Food, ένα διεθνές κίνημα τοπικών κοινοτήτων και ακτιβιστών που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 160 χώρες. Κάπως έτσι, για κάθε Negroni που θα πωλείται, το Campari θα συγκεντρώνει χρήματα για να στηρίξει τον παγκόσμιο κοινωφελή σκοπό!

Η κράτηση στο #Table10 που μας οδηγεί σε μία απολαυστική, twisted εμπειρία Negroni

Αυτό που μας κάνει να ανυπομονούμε για γιορτές, όπως το Negroni Week, δεν είναι μόνο τα events που ξεσηκώνουν την πόλη μας, αλλά και το ότι μας δίνουν τη δυνατότητα να εντρυφήσουμε στην τέχνη του bartending, η οποία κάνει πιο απολαυστική την καθημερινότητά μας και να γνωρίσουμε τους πιο δημιουργικούς εκπροσώπους της. Όσοι θέλουμε, λοιπόν, να διευρύνουμε τους γευστικούς μας ορίζοντες και να γνωρίσουμε πρωτότυπες signature συνταγές του αγαπημένου μας κόκκινου aperitivo, κάνοντας κράτηση στο #Table10, θα απολαύσουμε μοναδικά twisted Negronis, με περίτεχνο τρόπο σερβιρίσματος από καταξιωμένους bartenders, ενώ θα κερδίσουμε συλλεκτικά δώρα Campari.

Την ίδια στιγμή όμως, μπορούμε να γίνουμε μέρος της μεγαλύτερης πρόποσης που έγινε ποτέ και να ενισχύσουμε το μήνυμα του φετινού Negroni Week, «Raise a Toast to an Icon», αναρτώντας στο προφίλ μας στα social media μία φωτογραφία ή ένα βίντεο με το Negroni μας και κάνοντας tag το @camparigreece και το προφιλ του δικού μας μας icon, το οποίο θα παρακινήσουμε να ακολουθήσει το παράδειγμά μας. Τέλος, θα προσθέσουμε τα hastag, #negroniweek22 #negroniweekgr.

Σκέψου απλώς ότι η Campari Ambassador, Τόνια Σωτηροπούλου, προσκάλεσε ήδη τον Αποστόλη Τότσικα σε αυτήν τη μεγάλη πρόποση, ενώ ακολούθησαν κι άλλα γνωστά ονόματα. Εσύ τι περιμένεις, λοιπόν, για να απολαύσεις το Negroni σου, κάνοντας μία πρόποση που έχει σημασία;

Για να είναι ο Σεπτέμβρης μας ξεχωριστός, δίνουμε ραντεβού στο φετινό Negroni Week, το οποίο θα διαρκέσει από τις 12 έως τις 18 Σεπτεμβρίου και απολαμβάνουμε το διαχρονικό, iconic aperitivo ή άλλα, signature Negroni cocktails, που είναι εμπνευσμένα από το «Νο1» cocktail στον κόσμο!