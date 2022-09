Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της συνοριοφυλακής – Drones και αλγόριθμοι για αποτροπή εισβολής

Drones και αλγόριθμοι στην υπηρεσία της συνοριοφυλακής για την αποτροπή των εισβολέων στον Έβρο. Τι είπαν οι υπουργοί στη ΔΕΘ.

Την Ειδική Δράση REACTION “Real-time Artificial Intelligence for Borders Surveillance via RPAS data analytics to support Law Enforcement Agencies”, που ενσωματώνει καινοτόμους αλγορίθμους για την επιτήρηση των συνόρων παρουσίασε το πρωί ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης στο περίπτερο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην 86η ΔΕΘ.

«Η Ελλάδα», είπε ο υπουργός, «πρωτοπορεί στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης για τη φύλαξη των συνόρων ενώ εγκρίθηκε, μετά από μια ανταγωνιστική διαδικασία, ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης 3,7 εκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα».

«Μιλάμε για μη επανδρωμένα οχήματα drones τα οποία όμως με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν να επιτηρούν είτε μόνα τους είτε σε σμήνος δύσβατες περιοχές , να αναλύουν πληροφορίες και να βρίσκουν απειλές στα σύνορα. Οχι μόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέματα μετανάστευσης αλλά και για άλλες ανάγκες όπως η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και η έρευνα και διάσωση» συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, το REACTIOΝ, στοχεύει να επιδείξει μια πλήρως λειτουργική, επόμενης γενιάς, ολιστική πλατφόρμα επιτήρησης συνόρων, παρέχοντας επίγνωση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο από τις απομακρυσμένες περιοχές ως αποτελεσματικό μέσο για τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων κάνοντας χρήση πολλαπλών εναέριων οχημάτων, του σχετικού επιχειρησιακού εξοπλισμού και καινοτόμων τεχνολογιών ανίχνευσης.

Μέσω του REACTION τα σύνορα θα εξοπλιστούν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ικανά για αυτοματοποιημένη κάλυψη κοντινών και δύσβατων περιοχών αλλά και με δυνατότητες κάλυψης εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων κάνοντας χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων για την οπτική αναγνώριση αντικειμένων ενδιαφέροντος.

Τι θα προσφέρει το σύστημα REACTION

Το REACTION αποτελεί μία πλήρως λειτουργική, επόμενης γενιάς, ολιστική πλατφόρμα επιτήρησης συνόρων, η οποία υλοποιείται μέσω της χρήσης μη επανδρωμένων οχημάτων.

Η βασική καινοτομία του έργου είναι η χρήση δύο καινοτόμων αλγορίθμων, οι οποίοι, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, θα επιτρέπουν:

(α) τη σάρωση μίας οριοθετημένης περιοχής, με αυτοματοποιημένο τρόπο, είτε από ένα μη επανδρωμένο όχημα είτε από σμήνος, η οποία θα προσαρμόζεται στις συνθήκες του περιβάλλοντος και συνεχώς θα βελτιώνεται και

(β) στην αυτόματη αναγνώριση καθορισμένων στόχων ενδιαφέροντος, την παρακολούθησή τους και την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων σε πραγματικό χρόνο.

Με τη χρήση της υπολογιστικής όρασης, θα παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης δύσβατων περιοχών, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με πολύ μεγάλη ακρίβεια.

Τα συστήματα θα ενσωματώνουν λειτουργίες αποστολών, θα συλλέγουν τα δεδομένα, θα εντοπίζουν και θα χαρακτηρίζουν τα γεγονότα και στη συνέχεια θα παράγουν ειδοποιήσεις.

Οι δραστηριότητες του REACTION θα έχουν πέντε κύρια αποτελέσματα:

Πρώτον, την αγορά εξοπλισμού για τη βελτίωση της επιτήρησης των ελληνικών συνόρων ως εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Δεύτερον, τη γνώση σχετικά με την πιθανή χρήση τεχνικών και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για την απόκτηση πολύτιμων πληροφοριών που αφορούν σε παράνομες ενέργειες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Τρίτον, τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις υπάρχουσες υποδομές ως επέκταση των παλαιών συστημάτων.

Τέταρτον, τη διεξαγωγή ασκήσεων πεδίου για την αξιολόγηση της ολοκλήρωσης και της απόδοσης της πλατφόρμας επιτήρησης των συνόρων.

Και πέμπτον, την πραγματοποίηση μια σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα Σώματα Ασφαλείας για να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα REACTION.

Η έγκαιρη προειδοποίηση, η ταξινόμηση κρίσεων και η αξιολόγηση κινδύνων ή απειλών

θα προσφέρουν μια βελτιωμένη και αυτοματοποιημένη εικόνα στα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά κέντρα διοίκησης, δίνοντας επαρκή χρόνο αντίδρασης που είναι ζωτικής σημασίας και μπορεί να έχει αντίκτυπο και σε ανθρώπινες ζωές.

Ο στόχος του REACTION μπορεί να αποτυπωθεί σε μια φράση: αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων μας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα χρήσης του REACTION είναι κατά την επιτήρηση των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων μας είναι

(α) η αποτροπή παράνομων μεταναστευτικών ροών

(β) η αποτροπή έκνομων ενεργειών, π.χ. λαθρεμπόριο και

(γ) η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διενέργεια δράσεων έρευνας και διάσωσης.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η επέκταση της χρήσης αυτών των τεχνολογιών σε όλα τα μη επανδρωμένα πτητικά μέσα των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Θεοδωρικάκος: «Όλοι συμφωνούν στην επέκταση του φράχτη»

Στη φύλαξη των συνόρων και το σχέδιο «Ακρίτας» αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Ό,τι κι αν σκαρφιστούν οι γείτονές μας ο Έβρος είναι απροσπέλαστος και δεν πρόκειται να περάσει κανείς παράνομα τα σύνορα της πατρίδας με την Τουρκία» σημείωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα στον χαιρετισμότου για τα εγκαίνια της ΔΕΘ, τόνισε πως η Τουρκία «εργαλειοποιεί με τον πιο προκλητικό και ανήθικο τρόπο, συστηματικά, δυστυχισμένους ανθρώπους- τους μετανάστες, που είναι παράτυποι με τον τρόπο που οι Τούρκοι τους σπρώχνουν να μπουν στην Ελλάδα».

Τόνισε δε, ότι μόνο τον περασμένο Αύγουστο, στον Έβρο, περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι οδηγήθηκαν στα σύνορα προκειμένου να εισέλθουν παράνομα σε ευρωπαϊκό έδαφος, όσοι δηλαδή ήταν και το Μάρτιο του 2020, μόνο που τότε, όπως είπε ο υπουργός, (οι μετανάστες) ήταν συγκεντρωμένοι σε ένα πιο περιορισμένο σημείο. «Τώρα εξαπλώνονται κατά μήκος των 180 χλμ. του ποταμού Έβρου […] και η πρόκληση είναι πιο μεγάλη για την ΕΛ.ΑΣ. και το Ελληνικό Στρατό».

Σχετικά με το σχέδιο «Ακρίτας» για τη θωράκιση των συνόρων επισήμανε ότι από το Νοέμβριο ο Έβρος θα ενισχυθεί με 250 συνοριοφύλακες, ενώ στη "φαρέτρα" της Αστυνομίας και του Στρατού θα προστεθούν ηλεκτρονικός εξοπλισμός και μέσα, αναβαθμίζοντας το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Εξήρε δε, το έργο των αστυνομικών και στρατιωτικών του Έβρου που «προστατεύουν τα σύνορα του δυτικού κόσμου με την Τουρκία». «Ακρίτες που κινούνται με βάση τις αξίες του πατριωτισμού, του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης, κινδυνεύοντας ακόμη και οι ίδιοι για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, όπως το έκαναν σε δεκάδες περιπτώσεις τον χειμώνα σώζοντας πάνω από 250 μετανάστες που κινδύνευσαν οι ζωές τους στα φουσκωμένα νερά» σημείωσε χαρακτηριστικά. Συμπλήρωσε δε, ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να τους μετατρέψει σε υπηρέτες δουλεμπόρων ή σε αδύναμους κρίκους μίας ασύμμετρης απειλής την οποία έχει στήσει η Τουρκία και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τους συκοφαντεί υιοθετώντας ψέματα και την προπαγάνδα των γειτόνων».

Συνεχίζουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι

Συνεχίζονται οι εμπρηστικές δηλώσεις και η προβοκάτσια από την πλευρά της Τουρκίας. «Μηχανισμό απειλής» χαρακτήρισε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τη χώρα μας, αναφορικά με το ζήτημα των εξοπλισμών με μαχητικά.

Ο διεθνολόγος, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος τοποθετήθηκε σχετικά στην εκπομπή «Μega Σαββατοκύριακο».

«Ο Ερντογάν κάνει αναφορά στο ’74. Λέει με λίγα λόγια ότι όπως το 1974 έτσι θα έρθουμε ξαφνικά και θα κάνουμε επίθεση και απόβαση στην Ελλάδα» εξήγησε ο κ. Δεσποτόπουλος.

Συνέχισε, εκτιμώντας ο ίδιος πως δεν πιστεύει πως ο Τούρκος πρόεδρος θα εισέλθει σε ένοπλη αντιπαράθεση με τη χώρα μας, την ώρα μάλιστα που είμαστε εξοπλισμένοι σε τέτοιο βαθμό.

«Προσπαθεί να εκφοβίσει εμάς, να μας αναγκάσει να υποχωρήσουμε στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών, το δεύτερο είναι πως απειλεί με αυτόν τον τρόπο τους Αμερικανούς ότι θα δημιουργήσει ρήγμα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ» συμπλήρωσε ο διεθνολόγος.

Επισήμανε πως αυτό που δεν μπορεί να αποκλειστεί ωστόσο, είναι η δημιουργία μιας «τοπικής κατάστασης» τύπου Ιμίων. «Εκεί μπορεί να πει πως “εγώ δεν αποχωρώ εάν δεν δεσμευτούμε για διάλογο εφ’ όλης της ύλης» προσέθεσε ο κ. Δεσποτόπουλος.

Ο ναύαρχος εν αποστρατεία, Νίκος Σπανός δήλωσε, με τη σειρά του, πως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, να τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν και να μην υπάρχει κανένας εφησυχασμός από την μεριά μας.

«Η Άγκυρα πιθανότατα αυτή τη στιγμή να ήθελε να προκαλέσει τη χώρα μας σε ένα θερμό επεισόδιο, βάζοντας μας σε δύσκολη θέση» είπε ο κ. Σπανός.

Ο αντιδήμαρχος Καστελλορίζου, Στράτος Αμύγδαλος δήλωσε πως δεν ανησυχούν για τίποτα, νιώθουν πολύ όμορφα και αισιόδοξοι για το μέλλον τους και τόνισε πως όσοι κάνουν τη δουλειά τους, την κάνουν πολύ καλά.

«Δεν υπάρχουν πλέον φοβικά σύνδρομα στο Καστελλόριζο, είμαστε πολύ δυνατοί» είπε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος.

Ερωτώμενος για το ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο κ. Δεσποτόπουλος απάντησεπως η τουρκική πλευρά έχει κλείσει κάθε δίοδο επικοινωνίας και αυτό το χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνο».