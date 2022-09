Η μικρή Ταξιαρχούλα από το Πλατύ Ημαθίας κινδυνεύει να χάσει τη ζωή της - Πώς θα τη βοηθήσουμε

Έκκληση να βοηθήσουμε ένα ακόμη παιδί, η ζωή του οποίου βρίσκεται σε κίνδυνο, απευθύνει σε όλους μας το Σωματείο «Παιδική Χαρά».

Ο λόγος για τη μόλις δύο ετών Ταξιαρχούλα από το Πλατύ Ημαθίας, η οποία πάσχει από βαρύτατη συγγενή καρδιοπάθεια και κινδυνεύει να χάσει τη ζωή της.

Πιο αναλυτικά, το κοριτσάκι έκανε την πρώτη του επέμβαση -για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υγείας που απειλεί τη ζωή του- όταν ήταν μόλις λίγων ημερών και τώρα, πρέπει να χειρουργηθεί ξανά, αφού σύμφωνα με τον γιατρό που την παρακολουθεί, υπάρχει κίνδυνος ανακοπής.

Το ζήτημα είναι πως η συγκεκριμένη επέμβαση πραγματοποιείται μόνο σε ιδιωτική κλινική και το κόστος μόνο για την εισαγωγή της μικρής ξεπερνάει τα 15.000 ευρώ, με την οικογένεια της μικρής Ταξιαρχούλας να αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σωματείο «Παιδική Χαρά» μας καλεί να στηρίξουμε τον αγώνα των γονιών του παιδιού και να συμβάλλουμε στην προσπάθεια να συγκεντρωθεί το απαραίτητο ποσό, ώστε να χειρουργηθεί άμεσα το δίχρονο κοριτσάκι. Ας ενώσουμε, λοιπόν, τις δυνάμεις μας για να σώσουμε τη ζωή της Ταξιαρχούλας, γιατί ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός της και ακόμη και ένα ευρώ μπορεί να βοηθήσει!

Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν τη μικρή Ταξιαρχούλα να χειρουργηθεί άμεσα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHA BANK

IBAN: GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν θα κάνετε την κατάθεση, θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη «ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ…» και το ονοματεπώνυμό σας, διότι το Σωματείο «Παιδική Χαρά» χρειάζεται τα στοιχεία των δωρητών για τις αποδείξεις που πρέπει να στείλει.

PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN: GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR: CHILD ́ S HAPPINESS

BIC: CRBAGRAA

BRAND’S NAME: 701

ADDRESS: Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE: Donation by + your full name

Μετά την κατάθεση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Σωματείο «Παιδική Χαρά» είτε με μήνυμα inbox, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@paidikihara.com για την απόδειξη της δωρεάς σας.