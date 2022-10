Αλέξανδρος Νικολαϊδης: Η Δώρα της ζωής του και το σπαρακτικό «αντίο»

Ο δις αργυρός ολυμπιονίκης του Τάε Κβον Ντο και αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ , Αλέξανδρος Νικολαΐδης ήταν παντρεμένος με τη γνωστή δημοσιογράφο Δώρα Τσαμπάζη. Στη σπαρακτική τελευταία του ανάρτηση μίλησε για την «πιο υπέροχη γυναίκα του κόσμου» το δώρο του από το Θεό, όπως την αποκάλεσε. Και εκείνη αποχαιρέτισε τον αγαπημένο της με ένα απόσπασμα από το «Μονόγραμμα» του Οδυσσέα Ελύτη.

Ραγίζει καρδιές το «αντίο» της συζύγου του Αλέξανδρου Νικολαϊδη. Η δημοσιογράφος Δώρα Τσαμπάζη επέλεξε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της με ένα απόσπασμα από το «Μονόγραμμα» του Οδυσσέα Ελύτη.

«Ποιός μιλεί στα νερά και ποιός κλαίει – ακούς; Ποιός γυρεύει τον άλλο, ποιός φωνάζει – ακούς; Είμ’ εγώ που φωνάζω κι είμ’ εγώ που κλαίω, μ’ ακούς. Σ΄αγαπώ, σ’ αγαπώ, μ’ ακούς», ανέφερε η ανάρτηση που δημοσίευσε σε ιστορία στο Instagram.

Στη συγκλονιστική τελευταία του ανάρτηση, ο Αλέξανδρος Νικολαϊδης εκφράζει ευγνωμοσύνη για τη γυναίκα της ζωής του. Η δημοσιογράφος και ο Ολυμπιονίκης αθλητής του taekwondo απέκτησαν μια κόρη, την Ελεάννα, η οποία γεννήθηκε το 2017, ενώ τον Μάϊο του 2020 γεννήθηκε ο γιός τους, Γιώργος.

«Είχα την τύχη να με αγαπήσει η πιο υπέροχη γυναίκα του κόσμου, το δώρο μου από το Θεό, όπως είναι και το όνομα της, και να αποκτήσουμε μια πανέμορφη οικογένεια.

Έτσι και σε αυτή την ατυχία που με βρήκε, είπα ευχαριστώ, που αν αυτό ήταν γραφτό να έρθει στην οικογένειά μου, δεν βρήκε εκείνη ή τα παιδιά μου. Εγώ έπρεπε να το ανέβω αυτό το βουνό, έχω έπρεπε να σηκώσω αυτό το βάρος. Όχι εκείνοι» έγραψε στο συγκλονιστικό τελευταίο του post.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Δώρα Τσαμπάζη συνήθιζε να ανεβάζει στιγμές απο την κοινή τους πορεία, τις βόλτες και τις ευτυχισμένες αναμνήσεις με τα δύο τους παιδιά και τα τρυφερά στιγμιότυπα μίας ζωής γεμάτης.

«Never above you. Never below you. Always beside you» είχε γράψει πριν απο λίγες εβδομάδες, κοινοποιώντας μία φωτογραφία τους.

«Τα ζευγάρια όσο μένουν μαζί μοιάζουν», λένε, κι εμείς ίσως να είμαστε ακόμα ένα τέτοιο παράδειγμα. Στα σημαντικά της ζωής, στα κοινωνικά, στα ανθρώπινα, πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ευχαριστούμε» έγραφε τον Μάιο, αναρτώντας μία κοινή τους συνέντευξη.

Τον Ιούλιο του 2016, στην έκτη επέτειο του γάμου τους, η σύζυγος του Αλέξανδρου Νικολαϊδη είχε αναρτήσει στίχους απο το τραγούδι «Δεν πειράζει» του Οδυσσέα Τσάκαλου. «Γιατί τα μάτια σου εγώ έχω φιλήσει, στην αγκαλιά σου η καρδιά μου έχει σβήσει. Οι δυο μας πήγαμε σε όνειρα μετάξι Μαζί σου αγάπη μου εγώ έχω πετάξει...»

