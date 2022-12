Φωτιά στο θέατρο Περοκέ - Περιορισμένες οι ζημιές

Φωτιά στο θέατρο Περοκέ - Υπό έλεγχο την έθεσε άμεσα η Πυροσβεστική

Φωτιά έπιασε το πρωί της Τετάρτης 14 Δεκεμβρίου, στο θέατρο Περοκέ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο Newsbomb.gr η πυρκαγιά ξεκίνησε στην ταράτσα του κτιρίου.

Όπως αναφέρουν από το Σώμα η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο ενώ επιχείρησαν για την κατάσβεση τρία οχήματα με εννέα πυροσβέστες.

Η φωτιά στο Θέατρο Περοκέ τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο Newsbomb.gr / Νίκος Χριστοφάκης

Περιορισμένες οι ζημιές

Οι πυροσβέστες πρόλαβαν τα χειρότερα και οι ζημιές είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στον ασφαλτοτάπητα στην ταράτσα του κτιρίου που κατασκευάζεται αυτή την περίοδο για την προστασία από τις βροχές και την υγρασία, καθώς και σε ορισμένες τεχνικές εργασίες στα σκηνικά.

Κατά τις ίδιες πηγές δεν έχει θιγεί το εσωτερικό του θεάτρου συνεπώς οι παραστάσεις που έχουν προγραμματιστεί για την χριστουγεννιατικη περιοδο θα ξεκινήσουν κανονικά.

Λίγα λόγια για την ιστορία του θεάτρου Περοκέ

Το θέατρο ΠΕΡΟΚΕ είναι το πιο παλιό θέατρο των Αθηνών, με τεράστια ιστορία! Το ξεκίνημά του ήταν τον Αύγουστο του 1931. Φιλοξένησε την επιθεωρησιακή οπερέτα «ΚΑΤΕΡΓΑΡΑ» των Κίμωνα Καπετανάκη και Μίμη Κατριβάνου, με πρωταγωνιστή τον τότε 27χρονο Βασίλη Αυλωνίτη. Από τότε, όλες αυτές τις δεκαετίες, πέρασαν από τη σκηνή του τα μεγαλύτερα ονόματα του Θεάτρου & Κινηματογράφου, με πανάκριβες παραγωγές και πολυπληθείς θιάσους.

Το 2009, ο Μάρκος Σεφερλής, ανέλαβε το Θέατρο ΠΕΡΟΚΕ και αφού το ανακαίνισε πλήρως, ανέβασε δύο παραστάσεις: την πρωτότυπη κωμωδία «DADDY COOL» και την βραβευμένη παιδική παράσταση «Ο ΖΥΜΑΡΟΥΛΗΣ» του κορυφαίου δραματουργού παιδικών έργων David Wood, η οποία παιζόταν στο Λονδίνο για 9 χρόνια, με sold out παραστάσεις. Τα επόμενα χρόνια, η μια επιτυχία διαδέχθηκε την άλλη. Με σειρά, ανέβηκαν οι κωμωδίες: «Mrs DOUBTFIRE», «ΔΕΙΠΝΟ ΗΛΙΘΙΩΝ», το βραβευμένο παιδικό «S.O.S.E τον ΠΛΑΝΗΤΗ», «ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΚΛΟΥ», «MAMMA…ΜΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ», την πολυβραβευμένη Βρετανική κωμωδία «THE PLAY THAT GOES WRONG» που σπάει ταμεία και φέτος στο Λονδίνο, το Παρίσι και τη Βουδαπέστη με τον ελληνικό τίτλο «ΧΑΜΟΣ ΣΤΟ Ι.ΣΩΜ.Α.», την επίσης Βρετανική κωμωδία που «σπάει κόκκαλα» από το γέλιο «THE COMEDY ABOUT A BANK ROBBERY» με τον ελληνικό τίτλο «ΝΤΟΥ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ» και η οποία συνεχίζεται με επιτυχία για 2η χρονιά, ενώ ταυτόχρονα την 1η Ιανουαρίου 2018 «βάζει πλώρη» η κορυφαία Γαλλική κωμωδία «SILENCE, ON TOURNE!» με τον επίκαιρο τίτλο «BLACK FRIDAY και 13».