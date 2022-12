«Πανέμορφή μου σήμερα θα γιόρταζες» -Συγκινεί η μητέρα της Έμμας

Ανήμερα των Χριστουγέννων, η μητέρα της αδικοχαμένης φοιτήτριας από τα Χανιά προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση

Σχεδόν ένας μήνας έχει περάσει από τη μέρα που «έσβησε» τόσο τραγικά και αναπάντεχα η Έμμα Καρυωτάκη, η 21χρονη φοιτήτρια από τα Χανιά που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε στη Θεσσαλονίκη από αυτοκίνητο με οδηγό έναν 26χρονο.

Η μητέρα της αδικοχαμένης φοιτήτριας, ανήμερα των Χριστουγέννων προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, με αφορμή και την ονομαστική εορτή της κόρης της που αν θα ζούσε θα γιόρταζε όπως κάθε χρόνο

Με λόγια που συγκινούν και με την τελευταία κοινή τους φωτογραφία -που μάλιστα τραβήχτηκε λίγα 24ωρα πριν την τραγωδία- η χαροκαμένη μητέρα της Έμμας, τιμά την μνήμη 21χρονη γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Πανέμορφή μου σήμερα θα γιόρταζες .. σήμερα θα ησουν εδώ μαζί μας .. σήμερα θα είχαμε χαρές ..

Ποσο πόνο μπορει να αντέξει μια καρδιά χωρίς να σπάσει ;;

Ποσα γιατί μπορεί να αντέξει ένα μυαλό χωρίς να χαθεί;;

Πως περνάει μια ζωή που έχει γίνει εφιάλτης ;;

Αυτή ήταν η τελευταία φωτογραφία μας, 2 μέρες πριν φύγεις για ταξίδι μακρινό ..

Until we meet again ..

Σ αγαπώ για πάντα ..

#Εμμα #Εμμανουελα»

