Έκκληση στήριξης σε 9χρονο παιδί που παλεύει με τον καρκίνο πέντε χρόνια

Από την ηλικία των 4 ετών μάχεται με μια πολύ επιθετική και επικίνδυνη μορφή καρκίνου ο 9χρονος σήμερα Δημητράκης, έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του.

Το παιδί διαγνώστηκε με νευροβλάστωμα 4 σταδίου και έκτοτε υποβάλλεται σε διαρκή θεραπεία, που περιλαμβάνει χημειοθεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις και πολύχρονες νοσηλείες, χάνοντας ουσιαστικά το δικαίωμα να ζήσει ως παιδί!

Σήμερα, δυστυχώς, ο καρκίνος υποτροπίασε και ο μικρός Δημήτρης χρειάζεται να προετοιμαστεί για να υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Όπως μας πληροφορεί το σωματείο Παιδική Χαρά, η μητέρα του, που βρίσκεται στο πλάι του όλα αυτά τα χρόνια, αδυνατεί να αντεπεξέλθει οικονομικά στις απαιτήσεις της θεραπείες και κάνει έκκληση προς όλους μας να στηρίξουμε το παιδί της:

«Εύχομαι σε όλους σας, όσοι είστε γονείς πότε να μη ζήσετε αυτό που ζω εγώ και να μη χρειαστεί ποτέ να έρθετε στη δική μου θέση.. Δε είναι εύκολο για μια μαμά να ζητάει δημόσια οικονομική βοήθεια για να σώσει το παιδί της … Δε φανταζόμουν ποτέ ότι αντί να περνάω όμορφες και μοναδικές στιγμές μαζί με το παιδί μου , θα πρέπει να βλέπω το βλαστάρι μου να δίνει έναν τέτοιο καθημερινό αγώνα γεμάτο πόνο και δάκρυα … Ο δρόμος αυτός είναι μακρύς και δύσκολος και μόνοι μας με τον μικρό μου δεν μπορούμε να τον διαβούμε. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων σας..!!!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όσοι μπορούμε να προσφέρουμε οποιαδήποτε βοήθεια μπορούμε να το κάνουμε μέσω του σωματείου Παιδική Χαρά, στους παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHA BANK

IBAN: GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ Με βάση τη νέα νομοθεσία , το καταθετήριο σας αποτελεί και την απόδειξη της δωρεάς σας και είναι αυτό που χρειάζεται για να δηλώσετε την δωρεά σας στην εφορία με την εκκαθαριστική σας δήλωση , γι’ αυτό απαιτείται να υπάρχει το όνομα σας στην αιτιολογία κατάθεσης PayPal https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN: GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR: CHILD ́ S HAPPINESS

BIC: CRBAGRAA

BRAND’S NAME: 701

ADDRESS: Egnatias 2, 54626, Thessaloniki REFERENCE: Donation by + your full name

Η ανάρτηση του σωματείου στο Facebook:

