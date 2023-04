Μαρία Καρλάκη: «Έφαγα αρκετό ξύλο, έφυγα την 8η φορά»

Η Μαρία Καρλάκη αποκάλυψε ότι είχε βιώσει κακοποιητική συμπεριφορά και έφυγε από τη σχέση αυτή την 8η φορά

Η Μαρία Καρλάκη, η οποία έκανε την εμφάνισή της το Σάββατο στο Just the 2 of Us μίλησε στο «Mega» για τη νέα σχέση στη ζωή της, τη συνεργασία της με την Άντζελα Δημητρίου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην κακοποιητική συμπεριφορά που βίωσε στο παρελθόν.

«Έφαγα αρκετό ξύλο, έφυγα την 8η φορά», αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Για την σχέση της με τον Βλάσση Χολέβα, διευκρίνισε πως «δεν υπήρχε τίποτα ερωτικό με τον κύριο Χολέβα δεν ξέρω γιατί πηρέ διάσταση. Δεν με πειράζουν τα σχόλια του κύριου Χολέβα, δεν ήμουν αυτή που του είπα να βγούμε. Με τον κύριο Χολέβα δεν μιλάμε δεν έχουμε επαφή, δεν χρειάζεται».

Έγκυος η Μαρία Καρλάκη;

Το περιβάλλον της Μαρίας Καρλάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε πως διανύει μία πολύ ευτυχισμένη περίοδο με επιχειρηματία, 39 ετών. Σύμφωνα με το οικογενειακό της περιβάλλον, η τραγουδίστρια διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της ωστόσο είναι μία πολύ ευαίσθητη στιγμή και όποτε θελήσει θα το κάνει γνωστό.