Imperial φιλοξενία και διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη: Νέος event πολυχώρος στο λιμάνι

Τη διάθεση να μας μεταφέρει στην πολυτέλεια διεθνών προορισμών όπως το εξωτικό Ντουμπάι και το κοσμοπολίτικο Μαϊάμι έχει ο νέος πολυχώρος του Ομίλου Imperial Hospitality που άνοιξε στη Θεσσαλονίκη.

Αλλάζοντας την καλοκαιρινή διασκέδαση στην καρδιά της πόλης, το Imperial Port | Convention Club είναι μια πραγματική υπερπαραγωγή που υπόσχεται να προσφέρει αξεπέραστες συγκινήσεις σε όσους επιλέξουν τους μοναδικούς, μοντέρνους χώρους τους για μία εμπειρία διασκέδασης ή για μια σημαντική στιγμή της ζωής τους.

Το μοναδικής αισθητικής περιβάλλον αναδεικνύει τον χώρο σε project διεθνών προδιαγραφών, με έντονο χαρακτήρα και διακόσμηση, με στιλ που μας μεταφέρει στις πιο πολυτελείς κι εξωτικές καλοκαιρινές διακοπές.

Ο minimal και industrial σχεδιασμός του χώρου, άλλωστε, συνδυάζει μοναδικά το ελληνικό καλοκαίρι των νησιών μας με τους πολυχώρους σε μεγαλουπόλεις του εξωτερικού, όπου διοργανώνονται τα ξέφρενα πάρτι που κοσμούν τις σελίδες των life style περιοδικών. Οι εγκαταστάσεις του πολυχώρου εξάλλου έχουν δημιουργηθεί ειδικά για να προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες, καλύπτοντας κάθε απαίτηση των πελατών που επιλέγουν τους χώρους του για να δημιουργήσουν τις εμπειρίες της ζωής τους.

Οι πολυμορφικές αίθουσες εκδηλώσεων με ανοιγοκλειόμενες οροφές και αποσπώμενους γυάλινους τοίχους, οι καταπράσινοι κήποι, το prive εστιατόριο, η μεγάλη εξωτερική πισίνα με το pool bar-restaurant της και roof garden, μπορούν να φιλοξενήσουν τόσο ένα πολυπληθές event όσο και μια εμπειρία για λίγους που δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη – τουλάχιστον εντός αστικού περιβάλλοντος.

Το μενού του χώρου μπορεί να διαμορφωθεί custom ανά περίσταση, με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών, ενώ την ίδια ώρα, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό συμπληρώνει έναν χώρο που διανθίζεται με παροχές της τελευταίας τεχνολογίας και πάθος για καινοτομίες.

Δεξιώσεις γάμων ή με κάθε άλλη αφορμή, πάρτι γενεθλίων, pre wedding & bachelor parties, αλλά και private dining ή αμιγώς επαγγελματικά events, όπως συνέδρια, συναυλίες, fashion shows, παρουσιάσεις προϊόντων, σεμινάρια, εταιρικά cocktails και gala dinners, ακόμα και παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών, όλα μπορούν να γίνουν στους χώρους του Imperial Port | Convention Club , με μία μοναδική αίσθηση λάμψης, glamour, αυθεντικότητας και ταυτόχρονα καθαρόαιμης ελληνικής φιλοξενίας.

Φυσικά, η ιδιαίτερα καλαίσθητη και μεγάλη εξωτερική πισίνα εντυπωσιάζει: Από τα prive jacuzzi και τους υδάτινους καταρράκτες που δημιουργούν ένα σκηνικό τόσο ασυνήθιστο όσο και εντυπωσιακό, μέχρι τις αναπαυτικές ξαπλώστρες και τα δροσερά signature cocktails του pool bar, οι επισκέπτες έχουν κάθε λόγο να αναδείξουν τον χώρο ως τον Νο 1 προορισμό τους για το φετινό καλοκαίρι.

Παράλληλα, μπορούν να γευτούν μοναδικές προτάσεις από το ειδικά διαμορφωμένο comfort menu, να λινκνιστούν και να χαλαρώσουν υπό Organic House μουσικές επιλογές, από djs, χτίζοντας αξεπέραστες εμπειρίες, στο λιμάνι της πόλης, σε μια όαση δροσιάς, διασκέδασης και αναψυχής που τα βράδια μεταμορφώνεται.

Η πισίνα άλλωστε λειτουργεί μόνο για ενήλικες, ενώ είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 11 το πρωί.

Στο Imperial Port | Convention Club , η μοναδική ώρα του ηλιοβασιλέματος «σβήνει» με ατμοσφαιρικό φωτισμό και ακόμα πιο ξεχωριστές μουσικές επιλογές των DJs που δημιουργούν τα ιδανικά vibes για να μεταφερθείτε στην καρδιά των πιο ξέφρενων parties!

Ο Όμιλος Imperial Hospitality αλλάζει τη φιλοξενία στη Θεσσαλονίκη

Το Imperial Port | Convention Club είναι το τρίτο μεγάλο βήμα της Imperial Hospitality , που πρωτοπορεί στον τομέα της φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη. Ήδη, στην πόλη λειτουργούν τα δύο 4στερα ξενοδοχεία της οικογένειας Δελή, που έχουν στο επίκεντρο την πολυτελή αστική διαμονή και τη διοργάνωση κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων. Πρόκειται για το Imperial Palace | Classical Hotel , κλασικό πια για Θεσσαλονικείς και επισκέπτες και το νεότερο Imperial Plus | Urban Smart Hotel , που συνδυάζουν την πολυτέλεια με την υψηλή αισθητική – άλλωστε, το roof garden του Plus, το Eleagnos Rooftop | Sky Yard με την εντυπωσιακή πανοραμική θέα στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί must προορισμό και δίνει την αίσθηση στους επισκέπτες του ότι μπορούν να αγκαλιάσουν την πόλη, απολαμβάνοντας παράλληλα δημιουργικές γεύσεις Ελλάδας.

Η κράτηση για το Imperial Port | Convention Club είναι απαραίτητη / Η είσοδος είναι χωρίς εισιτήριο, με ελάχιστη κατανάλωση / Ο χώρος της πισίνας είναι Adults only και λειτουργεί καθημερινά από τις 11:00.

Καλέστε στο 2310508300 – εσωτερικό 3.

Imperial Port | Convention Club

Email: port @ imperialhospitality . gr

26ης Οκτωβρίου 59, Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310508300 | ext. 3

