Ημερίδα καινοτομίας-Τουρισμού Υγείας - Ευεξίας 10ο Συμπόσιο-Θεσμός Med- professionals medican awards

Την Ημερίδα τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Όμιλος Επικοινωνίας Med-Professionals διοργάνωσε το Σάββατο 1η Ιουνίου 2024 Ημερίδα για την Υγεία και την Ευεξία στο Πολεμικό Μουσείο και τις απογευματινές ώρες απονεμήθηκαν τα βραβεία θεσμός “Med-Professionals Medical Awards” σε εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της Υγείας, του Επιχειρείν και της Πολιτικής και Κοινωνικής ζωής της χώρας.

Την Ημερίδα τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος βραβεύτηκε για το έργο του και απηύθυνε χαιρετισμό. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην ανάγκη προβολής κι ευαισθητοποίησης πάνω στα θέματα της Υγείας και τις νέες θεραπείες και για το λόγο αυτό συνεχάρη τους Med-Professionals για την διοργάνωση της άψογης Ημερίδας και τόνισε τη συμβολή τους στη διάχυση της γνώσης με απώτερο στόχο πάντα “Η πρόληψη να γίνει κοινή συνείδηση για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες”. Παράλληλα ο Υπουργός εξήγγειλε πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου και πρόγραμμα πρόληψης για τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά επεισόδια που θα ξεκινήσουν άμεσα.

Η Πρόεδρος του Ομίλου Med-Professionals κα. Ελένη Χόβρη στην τοποθέτησή της ευχήθηκε από καρδιάς, η επιβράβευση και η προβολή των διακριθέντων στα Βραβεία-Θεσμό να αποτελέσει πρότυπο και να παρακινήσει όλους όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας και του επιχειρείν να επιδιώξουν την βέλτιστη ανάπτυξη αλλά και την αριστεία στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Επίσης, η Πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ενημερωτικών συζητήσεων με ιατρούς σε όλους τους Δήμους της χώρας προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν έγκαιρα κι εμπεριστατωμένα για την σημασία της πρόληψης.

Την έναρξη της Ημερίδας ακολούθησαν άκρως ενδιαφέροντα ενημερωτικά πάνελς με τον συντονισμό της Δημοσιογράφου κας. Τάνιας Ιακωβίδου για την αισθητική ιατρική (Σ. Τσιούμας-Οφθαλμίατρος, E. Λαλετσόγλου-Οφθαλμίατρος, Σ. Τσιριγώτη-Project Manager DS Rejuvenation), την γυναικολογία(Ι. Σούσης-Γυναικολόγος, Ι. Τερζής-Χειρουργός Βαριατρικής, Ε. Αγγελίδου-Χαιρέτη-Γυναικολόγος-Ογκολόγος-Χειρουργός Μαστού), την ορθοπαιδική(Ι. Βλάχος-Ορθοπαιδικός, Δ. Τζατζαλιάρης Managing Director Scoliosis LSC), την πλαστική χειρουργική(Ζ. Μπουκουβάλας-Πλαστικός Χειρουργός, Α. Μπασακίδης-Πλαστικός Χειρουργός) και την αναγεννητική ορθοπαιδική(Γ. Σκάρπας-Ορθοπαιδικός, Ν. Μπαρμπουνάκης-Ορθοπαιδικός, Κ. Μανιάτης-Ορθοπαιδικός, Χ. Καραχοτζίτη-Κλινική Διατροφολόγος)

Την Ημερίδα τίμησε με την παρουσία του πλήθος επισήμων μεταξύ των οποίων ο γνωστός Δημοσιογράφος και υποψήφιος ευρωβουλευτής κ. Γ. Αυτιάς, η τ. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά κα. Β. Ανεμοδουρά, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Σ. Κυμπουρόπουλος, και οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές κ. Μ. Αγγελόπουλος και κα. Μ. Κουτσουπιά.

Στην Ημερίδα, εκτός από τον Υπουργό Υγείας, βραβεύτηκαν επίσης για το έργο τους ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Χρίστος Δήμας, ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κ. Γ. Κωνσταντέλλος, ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Α. Παχατουρίδης, ο Βουλευτής κ. Ν. Μηταράκης, ο Πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ κ. Γ. Μαθιόπουλος, ο Δημοσιογράφος κ. Γ. Αυτιάς, η Πρόεδρος του Συλλόγου “Κοινωνική Στήριξη” κα. Α. Τσιακάλου, η Πρόεδρος του τμήματος 410ΘΠ AHEPA FAMILY κα. Ε. Μάστορα, η Πρόεδρος της Παναθηναϊκής Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών κα. Μ. Γιαννίρη, ο Επιχειρηματίας-Οικονομολόγος κ. Α. Μωραϊτάκης, ο τ. Πρέσβης Κύπρου κ. Κ. Κενεβέζος, ο τ. Αντιδήμαρχος Καλλιθέας και μέλος της ΚΕΔΕ κ. Ε. Μπαρμπάκος, ο Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, Προέδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και Συμπληρωματικής Ιατρικής, Προέδρος Επιτροπής των Σοφών Great Greece for Ever κ. Κ. Κουσκούκης και ο Manager Υγείας κ. Π. Μπαλαούρας.

Σε έκθεση στον χώρο παρουσιάστηκαν: n Το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο ADAMANDAS υψηλής φαινολικής αξίας σε Premium και Ultra Premium ποιότητα που παράγεται από μια οικογενειακή επιχείρηση από το χωριό της Ικλαινας στην περιοχή της Μεσσηνίας, στην Ελλάδα. n Το πρότυπο ιδιωτικό νοσοκομείο Therapis General Hospital που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ένα σύγχρονο πλήρως ανακαινισμένο εξαώροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. n Η The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan που δραστηριοποιείται στην προώθηση προϊόντων αντικατάστασης γευμάτων με σκοπό τη διαχείριση βάρους. n Τα πιστοποιημένα οργανικά προϊόντα Bioselect που στοχεύουν στην απόλυτα φυσική και αγνή περιποίηση προσώπου και σώματος. n Το Scoliosis Spine Laser Center που δραστηριοποιείται στον τομέα πρόληψης και συντηρητικής αντιμετώπισης των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης με την κατασκευή κηδεμόνων. n Και το κέντρο αισθητικής ιατρικής DS Rejuvenation, ένας χώρος αφιερωμένος στην προσωπική φροντίδα και ομορφιά με καινοτόμες θεραπείες προσώπου και σώματος.

Στα Medical Awards τιμήθηκαν οι: ADAMANDAS, Anagennisis Herbal Tea, Therapis General Hospital, Γενική Κλινική Δυτικής Αττικής, Βουγιουκλάκειο, PAN Health Group, The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan, Scoliosis Spine Laser Center, DS Rejuvenation, Κέντρο Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ, Bioselect, La Vie en Rose, Cine Αίγλη Χαλάνδρι, ο Επικ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, Διευθυντής Γ' Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων & Αναγεννητικής Ιατρικής Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ-HHG Dr. Γ. Σκάρπας, ο Πλαστικός Χειρουργός Dr. Ζ. Μπουκουβάλας, o Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Καθηγητής και πρόεδρος της ιατρικής αισθητικής και αναίμακτης χειρουργικής αισθητικής, Αντιπρόεδρος της παγκόσμιας κινεζικής και συμπληρωματικής ιατρικής αισθητικής κ. Σ. Τσιούμας, ο τ. Διευθυντής Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων κ. Α. Μπόνας, ο Χειρουργός Μαστού κ. Ι. Φλέσσας, η Δερματολόγος Δρ. Χ. Ζησίμου, η Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας-Mindfulness Instructor κα. Κ. Κρητικού, ο Ειδικός Παθολόγος κ. Κ. Χαλκιάς, η Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος, Γυναικολόγος Ογκολόγος-Χειρουργός Μαστού, Διδάκτωρ του ΕΚΠΑ στον καρκίνο του μαστού Δρ. Αγγελίδου-Χαιρέτη Ειρήνη, MD PhD, ο Δντής Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Μεταβολικής και Βαριατρικής Κλινικής-King Salman Specialist Hospital-Saudi Arabia, Μέλος της επιτροπής του Υπουργείου Υγείας της Σαουδικής Αραβίας για την αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας, Δντης του B.E.S.T. MED CENTER " The Athens Bariatric Clinic" Dr. Ι. Τερζής, MD, PhD, o Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντής Κλινικής Ενδοσκοπικής & Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης (M.I.S.S) ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Δρ. Γ. Βασταρδής, MD, PhD, η ιατρός Βιοπαθολόγος κα. Α. Μαρίνη-Μαστρογιαννάκη, ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός κ. Ν. Μπαρμπουνάκης MD, MSc, ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Δρ. Ι. Βλάχος, ο Μαιευτήρας Γυναικολόγος Εξειδικευμένος στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή κ. Ι. Σούσης, ο Φυσικοθεραπευτής κ. Γ. Γουδέβενος (Osteo-Physio Therapy Lab), η Παραγωγός-Δημοσιογράφος – In Point Productions κα. Α. Νικολαΐδη, o Διευθυντής Γενικής, Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής & Ρομποτικής Χειρουργικής Ιατρικού Αθηνών, Καθηγητής Χειρουργικής, Ohio State University, USA Δρ. Κ. Κωνσταντινίδης, ο Ειδικός Αιματολόγος Γ. Αναγνώστου, ο Περιοδοντολόγος κ. Π. Δαμουλής, ο Αλλεργιολόγος κ. Σ. Χρυσουλάκης, ο Αμ. Καθηγητής Nebraska-Lincoln University USA, Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθλητικών Κακώσεων και Αναγεννητικής Ιατρικής, Διευθυντής MIOSMED CENTER και Elite Regenerative Clinic Athens, κ. Δ. Tσούκας, η Αντιπρόεδρος Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κα. Δ. Χούχουλα, ο Φυσικοθεραπευτής κ. Θ. Μουντζούρης (Physiof), η Δερματολόγος Δρ. Κ. Καλογιάννη και ο Country Manager Planet Payment Greece κ. Σ. Γκέσουρας

Στο τέλος της εκδήλωσης κληρώθηκαν πλούσια δώρα μεταξύ των οποίων κι ένα ταξίδι προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Mideast Travel Worldwide!