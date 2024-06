Διπλή ήττα για παλαιστή ΜΜΑ: Μετά την ήττα στο ρινγκ η σύντροφος του αρνήθηκε πρόταση γάμου

Στιγμές που θα θέλει να διαγράψει από τη μνήμη του βίωσε ένας Τσέχος παλαιστής του ΜΜΑ καθώς μετά από ήττα που δέχθηκε μέσα στο ρινγκ στο πλαίσιο αγώνα, η σύντροφος του αρνήθηκε την πρόταση γάμου που της έκανε.

Ο Τσέχος παλαιστής του ΜΜΑ Λούκας Μπόκοβατς έκανε πρόταση γάμου στη φίλη του μπροστά σε 20.000 οπαδούς στιγμές μετά την ήττα του και ενώ βρισκόταν ακόμα στο ρινγκ. Σε μια προσπάθεια να σώσει λίγη δόξα μετά τον αγώνα του στο τουρνουά Clash of the Stars στη βραδιά, τα πράγματα πήραν μία μάλλον εφιαλτική για τον παλαιστή τροπή στον αγώνα του τουρνουά Clash of the Stars.

Το βίντεο, που γυρίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, δείχνει τον «Bukys» να γονατίζει και να βγάζει ένα δαχτυλίδι, ενώ η φίλη του στέκεται μπροστά του.

Λίγο μετά εκείνη μιλώντας σε μικρόφωνο απέρριψε την πρόταση του Μπούκοβατς, ενώ το κοινό ξεσπά σε ένα μείγμα ζητωκραυγών και αποδοκιμασιών.

«Μετά από όλα όσα συνέβησαν μεταξύ μας, δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα», είπε, σύμφωνα με τους μεταφραστές και πρόσθεσε: «Λέω όχι».

Η νεαρή γυναίκα ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Μπούκοβατς την είχε απατήσει και ανέφερε το όνομα της άλλης γυναίκας μπροστά στο πλήθος.