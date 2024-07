«Βουτιά» στα άγνωστα κοράλλια του Αιγαίου ηλικίας 7.500 ετών -Κίνδυνος εξαφάνισης πριν τα γνωρίσουμε

Μία σημαντική δράση για την προστασία των κοραλλιογενών οικοσυστημάτων στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Φούρνων Ικαρίας στο Αιγαίο είναι σε εξέλιξη.

Όπως είπε στο Newsbomb.gr ο Θοδωρής Τσιμπίδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πιλοτικό πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας των κοραλλιογενών οικοτόπων.

«Αυτά τα οικοσυστήματα βρίσκονται σε μεγάλα βάθη και κινδυνεύουν από μη αναστρέψιμη καταστροφή λόγω της παράνομης αλιείας με συρόμενα αλιευτικά εργαλεία», ανέφερε.

Μετά από μακρά προετοιμασία, ξεκίνησε μια κοινή δράση με τον γαλλικό οργανισμό UNDER THE POLE, εστιάζοντας στη Μεσόγειο. Ομάδα οκτώ ειδικών βαθυδυτών, συνοδευόμενη από φωτογράφους και κινηματογραφιστές, καταδύεται καθημερινά σε βάθη άνω των 100 μέτρων για δειγματοληψίες και μετρήσεις. Τα αποτελέσματα θα αναλυθούν σε κορυφαία ερευνητικά κέντρα διεθνώς, με έμφαση στη βιοποικιλότητα και τις επιπτώσεις της αλιείας και άλλων ανθρωπογενών πιέσεων.

«Αυτόν τον μήνα η ομάδα κατάδυσης έχει φτάσει στον Βόρειο Πόλο», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η δράση είναι κρίσιμη για την επείγουσα προστασία των κοραλλιογενών οικοσυστημάτων που επιβιώνουν χιλιάδες χρόνια, αλλά τώρα κινδυνεύουν με εξαφάνιση λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας.

«Έχουμε εντυπωσιακούς σχηματισμούς ως προς τα κοράλλια που έχουμε στο Αιγαίο», τόνισε.

«Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι αντίστοιχο, γνωρίζαμε για το μαύρο κοράλλι αλλά δεν περιμέναμε αυτό που είδαμε. Η καταδυτική ομάδα δεν περίμενε ότι θα πάει στα 100 μέτρα και θα έχει εικόνα. Στη Μεσόγειο η διαύγεια φτάνει μέχρι τα 25 μέτρα», ανέφερε ο Θοδωρής Τσιμπίδης.

«Μία σειρά από φυσικά στοιχεία που έχουμε μας δίνει το πλεονέκτημα της διαύγειας γιατί μπορούν να φωτοσυνθέτουν σε μεγάλα βάθη», συμπλήρωσε.

«Στην αρχαία Ελλάδα έφτιαχναν κοσμήματα με αυτά, τότε είχαν περισσότερη πληροφορία, σήμερα ζούμε στην άγνοια και όσο υπάρχει άγνοια τόσο κινδυνεύουμε να τα χάσουμε. Η ηλικία των κοραλλιογενών συνθέσεων στο Αιγαίο υπολογίζεται σε 7.500 χρόνια, και η ανάπτυξή τους είναι αργή αφού δεν είναι πάνω από ένα χιλιοστό τον χρόνο», περιέγραψε.

Τα κοραλλιoγενή οικοσυστήματα που βρίσκονται στα βαθιά νερά περιμετρικά του νησιού

Η δράση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αιγαίο έχει στόχο να ληφθούν επείγοντα μέτρα για την προστασία τους. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας "Αρχιπέλαγος" και οι διεθνείς επιστημονικοί συνεργάτες του υλοποιούν μία μεγάλη και εντατική προσπάθεια τα τελευταία 3 χρόνια για τον εντοπισμό και τη λεπτομερή χαρτογράφηση αυτών των άγνωστων οικοσυστημάτων σε πολλές περιοχές των ελληνικών θαλασσών. Η δράση αυτή συνεχίζεται αδιάλειπτα παρόλες τις πολλές τεχνικές δυσκολίες της έρευνας στα μεγάλα βάθη, τα έντονα θαλάσσια ρεύματα και τις συχνά αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Επιπλέον στόχος είναι οι δειγματοληψίες και εξειδικευμένες μετρήσεις σε συγκεκριμένους υφάλους της περιοχής τους οποίους έχει ήδη χαρτογραφήσει και αποτυπώσει το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, αναδεικνύοντας αυτά τα οικοσυστήματα διεθνούς σημασίας που έχουν άμεση ανάγκη προστασίας.

«Κοινός μας στόχος είναι να αξιοποιήσουμε νέες τεχνολογίες για να καλύψουμε πολλά από τα μεγάλα κενά γνώσης για αυτά τα άγνωστα και σημαντικά οικοσυστήματα που από τύχη κατάφεραν να επιβιώσουν έως σήμερα στις ελληνικές θάλασσες, ελλείψη οποιουδήποτε πλαισίου προστασίας. Ειναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και της αλόγιστης και καταστροφικής ανθρώπινης δραστηριότητας.Έπειτα από τις δειγματοληψίες, θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες αναλύσεις στα εργαστήρια των National Centre for Scientific Research (CNRS, France), University of Essex (UK), Centre for Island Research and Environmental Observatory (CRIOBE), University of Las Palmas de Gran Canaria (Spain) και University of Washington (USA)», αναφέρει το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος.





Οι αναλύσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ πολλών άλλων, το λεγόμενο περιβαλλοντικό DNA (eDNA), ανάλυση των ρευμάτων και του υποβρύχιου ηχοτοπίου, λεπτομερή ανάλυση βιοποικιλότητας και θνησιμότητας ειδών, καθώς γενικότερα και των επιπτώσεων που προκαλούνται από την αλιεία και άλλες ανθρωπογενείς πιέσεις.

Φυσικά, ο βασικός στόχος είναι η επείγουσα προστασία των κοραλλιογενών οικοσυστημάτων στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, καθώς σε μεγάλη έκταση έχουν ήδη καταστραφεί. Είναι σαν να βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στο χρόνο. Εάν δεν εφαρμοστούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα προστασίας, αυτά τα μοναδικά οικοσυστήματα που επιβιωσαν επί χιλιάδες χρόνια, αναπόφευκτα πρόκειται να δεχθούν μη αναστρέψιμη καταστροφή από τον άνθρωπο πριν καν ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν.