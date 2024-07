Η γενετική καταγωγή των Μακεδόνων: Ομιλία του γενετιστή Κώστα Τριανταφυλλίδη

Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής και Γενετικής του Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ, πραγματοποιήσει ομιλία στις Τετάρτη 17 Ιουλίου, 6.30 μμ. στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, με θέμα: «Η γενετική καταγωγή των Μακεδόνων»

Συνδιοργάνωση από Παμμακεδονικές Οργανώσεις Υφηλίου με το Σωματείο "Δημοκρατική Πολιτεία"

(https://www.facebook.com/events/2645553602313602/)



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) Οι Μακεδόνες έχουν παρόμοια γενετική σύσταση με τους άλλους Έλληνες. Η σύγκριση της γενετικής σύστασης ανάμεσα στους Έλληνες και τους Βούλγαρους έδωσε σε 4 από τις 5 συγκρίσεις στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Το πρότυπο της γενετικής σύστασης των Βούλγαρων ομοιάζει αυτό της Ασίας, ενώ της Ελλάδας με της υπόλοιπης Ευρώπης.

Β) Τα πληθυσμιακά δείγματα από τη Βόρεια Ελλάδα (Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και ΄Ηπειρο) βρίσκονται γενετικά κοντά το ένα στο άλλο, όπως και τα δείγματα από τη Νότια Ελλάδα (Αργολίδα, Κρήτη)

Γ) Οι Σλάβοι των Σκοπίων ομαδοποιούνται γενετικά με άλλους Σλαβικούς λαούς και ιδιαίτερα με τους Βούλγαρους.

Δ) Τα πολλαπλά γενετικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι, παρά τη γεωγραφική γειτνίαση, η γενετική σύσταση των δύο γειτονικών σλαβικών λαών διαφέρει από εκείνη των Ελλήνων, οι οποίοι γενετικά ταξινομούνται πλησιέστερα προς τος Σλάβους της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ε) Απαντήσεις για τις ανακρίβειες για τη Γενετική καταγωγή των Μακεδόνων/Ελλήνων υπάρχουν:

α) Στο βιβλίο “Η πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας”

Συγγραφέας: Μάρτης Κ. Νικόλαος

β) Στο βιβλίο “Η γενετικη ιστορια των Ελλήνων – Το DNA των Ελλήνων”

Συγγραφέας Κώστας Τιανταφυλλίδης

γ) Στο βιβλίο “The genetics origins of the Greeks”.

Συγγραφέας Κώστας Τιανταφυλλίδης

δ) Στο άρθρο “The Alleged Sub-Saharan African Origin of the Greeks? A Systematic Review of Genetic Research and Historical Documents Dispels Arnaiz-Villena’s Theory” by Christos Karatzios, Stephen G. Miller, Costas D. Triantaphyllidis (2011).

https://greek-dna-sub-saharan-myth.org/greeks-sub-saharan.html

ΣΤ) Από τα γενετικά στοιχεία μπορεί να υποστηριχθεί, έστω και με επιφυλάξεις, ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί περιορισμένη επιμειξία ανάμεσα σε Ευρωπαίους/Έλληνες και προγόνους των Καλάς, και ότι η γενετική υπογραφή στρατιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου ανιχνεύεται, μετά από 2.500 χρόνια, σε λαούς μακρινής γεωγραφικής περιοχής της Ασίας.

Ζ) Οι ΄Ελληνες διακρίνονται γενετικά από τους Σλάβους σε πλήρη αντίθεση με τις λανθασμένες απόψεις του Φαλμεράγιερ, που υποστήριζε ότι πρόγονοι των σύγχρονων Ελλήνων είναι οι Σλάβοι.

Η) Με βάση τα γενετικά ευρήματα, οι σημερινοί Ελληνεςμοιράζονται το 90% της γενετικής καταγωγής τους με τους πληθυσμούς που ζούσαν στην Βόρεια Ελλάδα πριν από 4.000 χρόνια.