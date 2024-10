Athens Bar Week 2024

Τα καλύτερα μπαρ του κόσμου καταλαμβάνουν την Αθήνα.

Την στιγμή που η Αθήνα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις ποτού για επαγγελματίες στον κόσμο, το Athens Bar Show (5 - 6 Νοεμβρίου), οι σούπερ σταρ του παγκόσμιου bartending ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για ακόμη μια επίσκεψη στη χώρα μας - και όχι μόνο για το Athens Bar Show.

Για 3η συνεχή χρονιά, το Athens Bar Week (υπο την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων) θα αποτελέσει έναν παράλληλο, ανεξάρτητο πόλο έλξης του ελληνικού και παγκόσμιου cocktail industry. Τα πέντε αυτά βράδια θα δημιουργήσουν ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο του ποτού και της υψηλής γαστρονομίας που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει την έξοδο στα bars και το fine drinking mingling, αναπτύσσοντας έτσι ακόμα περισσότερο την μοντέρνα κουλτούρα διασκέδασης.

Πιο συγκεκριμένα, από την Κυριακή 3 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, μερικά από τα καλύτερα μπαρ του κόσμου θα καταλάβουν τις μπάρες των καλύτερων μπαρ της αθηναϊκής σκηνής, δημιουργώντας μοναδικά bar events για τους καταναλωτές. Guests shifts, bar take-overs, speakeasy/hidden pop-up bars και θεματικά parties θα μεταμορφώσουν την Αθήνα σε έναν παράδεισο “εμπειριών”.

*Περιηγηθείτε στον διαδραστικό χάρτη του Athens Bar Week (στο www.athensbarweek.gr) και ενημερωθείτε για το που χτυπάει ο παλμός της πόλης

Στρατηγική συνεργασία «Υπεύθυνης Διασκέδασης» με την Uber!

Από την πρώτη κιόλας μέρα της δημιουργίας της Athens Bar Week, η έννοια της υπεύθυνης κατανάλωσης, διασκέδασης και ασφαλούς μετακίνηση των καταναλωτών ,αποτελεί θεμελιώδη αξία της διοργάνωσης.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Στα πλαίσια αυτής της δέσμευσης, το Athens Bar Week και η παγκόσμια πλατφόρμα μετακίνησης Uber (η οποία κλείνει 10 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά), ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό!

Οι καταναλωτές που θα παραβρεθούν στις εκδηλώσεις του Athens Bar Week θα έχουν πρόσβαση σε ειδικούς εκπτωτικούς κωδικούς, που μπορούν να τους εξαργυρώσουν καλώντας ταξί μέσω Uber, διευκολύνοντας την επιστροφή τους στο σπίτι με άνεση και ασφάλεια.

Οι επισκέπτες αναζητώντας και σκανάροντας το τυχερό coaster με QR code στα μπαρ που συμμετέχουν στο Athens Bar Week, μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα στο Uber App την έκπτωση για τις μετακινήσεις τους.

Για το Athens Bar Week και την Uber, η υπεύθυνη κατανάλωση και η ασφάλεις μετακινήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο καθώς….

Κάθε έξοδος, ξεκινά και τελειώνει υπεύθυνα!

International Closing Party

H εβδομάδα του Athens Bar Week ολοκληρώνεται με το μεγαλυτερο cocktail party της χρονιας, το International Closing Party!

Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, η κεντρική αυλή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο cocktail party με 30+ pop-up cocktail bars, 5 θεματικά Three Cents bars (Paloma bar, Gin & Tonic bar, Mule bar, Whiskey bar, All Stars bar), εκρηκτικά dj sets απο τους Street Outdoors Soundsystem by Three Cents, street food γεύσεις και πολλές εκπλήξεις!

Το εισιτήριο εισόδου στο Closing Party κοστίζει 15 ευρώ (αγορά από το more.com) και περιλαμβάνει δύο κοκτέιλ/ποτά από bars της επιλογής σας.

Μάθετε περισσότερα στο www.athensbarweek.gr