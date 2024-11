Τήλος: Πρωτιά ανάμεσα σε 442 υποψηφιότητες για την «βιώσιμη επιχειρηματικότητα»

Πρωτιά στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό βιώσιμης επιχειρηματικότητας κατέκτησε -με το πρόγραμμα «Just Go Zero»- η Τήλος.

Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε στην Βουδαπέστη την Τρίτη, ο ελληνικός δήμος κατάφερε να διακριθεί ανάμεσα σε 442 υποψηφιότητες από 29 χώρες.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Just Go Zero» βραβεύθηκε για την καινοτομία του, όπως επίσης και για την εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου συστήματος κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων, την επιτυχία κατά 100% της εκτροπής απορριμμάτων από την ταφή και 93% ανακύκλωση και την ενεργοποίηση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας σε δράσεις ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και επαναχρησιμοποίησης.

Αντίπαλες χώρες ήταν η Αυστρία και η Ολλανδία , που προκρίθηκαν στην τελική τριάδα μαζί με την ελληνική συμμετοχή ανάμεσα από τις εκατοντάδες υποψηφιότητες.

Νικήτρια αναδείχτηκε τελικά η Τήλος που δεν βγήκε απλά πρώτη μόνο στην κατηγορία της, αλλά κέρδισε και το κορυφαίο Grand Jury Award στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024 (EEPA).

Τήλος: Το μικρό νησί που άλλαξε τον χάρτη της Ευρώπης

«Με το “Just Go Zero Tilos, η Τήλος έκανε τον κόσμο να στρέψει το βλέμμα του στη μαγευτική Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και το πιο απομακρυσμένο άκρο της πατρίδας μας μπορεί να γίνει πρωτοπόρος και να εμπνεύσει μια ολόκληρη ήπειρο, όταν συνδυαστεί η δουλειά, ο κόπος και η προσπάθεια όχι μόνο των φορέων του τόπου αλλά και του κάθε κατοίκου. Το νησί μας ανέδειξε τη δύναμη της ενότητας και του οράματος, χαρίζοντας σε όλους έναν λόγο να νιώθουν υπερήφανοι υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή ο δήμος Τήλου.

«Με το πρωτοποριακό πρόγραμμα “Just Go Zero Tilos”, συμπληρώνει, η Τήλος έθεσε νέα πρότυπα στην κυκλική οικονομία, επιτυγχάνοντας: 100% εκτροπή απορριμμάτων από την ταφή, 93% ανακύκλωση και την ενεργή συμμετοχή κάθε κατοίκου, επιχείρησης και σχολείου.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν άλλαξε απλώς το νησί, αλλά έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη: η αλλαγή είναι δυνατή, φτάνει να τολμήσουμε να την ονειρευτούμε και να τη σχεδιάσουμε».



Η δήμαρχος Μαρία Καμμά με δήλωσή της κατά την παραλαβή του βραβείου υπογράμμισε ότι «αυτή η νίκη δεν ανήκει μόνο στην Τήλο. Ανήκει σε όλους τους Έλληνες που πιστεύουν ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Είναι η απόδειξη ότι ακόμα και το μικρότερο νησί μπορεί να αφήσει το αποτύπωμά του στην ιστορία». Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, εξήρε τους πραγματικούς ήρωες, τους κατοίκους της Τήλου, που πίστεψαν και εργάστηκαν για να μετατρέψουν το όραμα σε πράξη.

Ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Polygreen, Θανάση Πολυχρονόπουλο, τόνισε: «Το βραβείο αυτό είναι ένα κάλεσμα για όλη την Ελλάδα να αγκαλιάσει τη βιωσιμότητα. Το ταξίδι μας δεν τελειώνει εδώ – μόλις ξεκίνησε».

Κατά την απονομή του Grand Jury Award, η Κομισιόν χαρακτήρισε την Τήλο ως «φάρο βιωσιμότητας» και σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και ότι οι αξιέπαινες προσπάθειες του μικρού νησιού έγιναν πηγή έμπνευσης για χώρες και κοινότητες που αναζητούν λύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον.

Επικοινωνία με Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη δήμαρχο Τήλου Μαρία Καμμά-Αλειφέρη, μετά τη βράβευση του νησιού ως παγκόσμιο πρότυπο διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί τον περασμένο Απρίλιο το Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου, όπου γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος κυκλικής οικονομίας Just Go Zero Tilos.

«Αποδείξατε ότι είναι ένα έργο και μία πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία. Προφανώς, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το έργο αυτό να μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλα νησιά αυτού του μεγέθους, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ανακύκλωση στο 100%, έτσι ώστε να μηδενίσουμε πρακτικά τα απορρίμματα τα οποία κατευθύνονται προς ταφή, είναι ένας στόχος ο οποίος είναι απολύτως εφικτός» είχε σημειώσει ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο δημαρχείο, όπου η δήμαρχος Μαρία Καμμά και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση, με την οποία ο περιφερειακός ΦοΔΣΑ αναλαμβάνει τη διαχείριση του προγράμματος.

