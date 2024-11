Κουντουράκης: Κοιμήθηκα με 100.000 views και ξύπνησα με 15 εκατομμύρια - Πώς βγήκε η viral ατάκα

O Ανδρέας Κουντουράκης το βράδυ της Δευτέρας μίλησε στην εκπομπή «2night Show», όπου περιέγραψε ολόκληρο το παρασκήνιο πίσω από το πολυπροβεβλημένο βίντεό του στα κοινωνικά δίκτυα με την ατάκα του «Habibi, come to Dubai».

«Aυτό που κάνουμε στο Ντουμπάι είναι ότι βγαίνουμε κάθε μέρα έξω, περπατάμε στους δρόμους και κάνουμε βιντεάκια. Πάω εγώ από την πλευρά μου, πάει η Αλεξάνδρα από την πλευρά της. Κάποια στιγμή, μια μέρα έκανα το βίντεο με το "Habibi, come to Dubai", με ένα αμάξι που μου είχαν δώσει κάτι φίλοι μου. "Habibi" σημαίνει αγάπη μου στα αραβικά, τη χρησιμοποιούν όλοι στο Ντουμπάι. Τέλος πάντων με ένα αμάξι και με ένα πολύ ωραίο κτίρι από πίσω, πολυτέλεια από πίσω, είπα "Habibi, come to Dubai" και μπήκα στο αμάξι. Το ανέβασα κάπου το απόγευμα, πήγα να κοιμηθώ, όταν κοιμήθηκα ήταν γύρω στα 100.000 views και ξύπνησα με 15 εκατομμύρια», ανέφερε ο γνωστός TikToker.

Ο Ανδρέας Κουντουράκης αποκάλυψε πως άλλαξε η ζωή του μέσα από αυτό το βίντεο. «Δεν μπορώ να το εξηγήσω, κάτι απίστευτο. Οι followers μου ανέβηκαν από 300.000 σε 1.300.000. Άρα 1.000.000 followers μέσα σε μια νύχτα. Αυτό μου άλλαξε τη ζωή».