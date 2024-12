H Αγγελίνα από τη Λαμία χρειάζεται τη βοήθειά μας για να ξεπεράσει το Λέμφωμα Hodgkin

Έχουν περάσει 10 μήνες από τότε που η 15χρονη Αγγελίνα από τη Λαμία παλεύει» από το Λέμφωμα Hodgkin. Αν και έχει ακολουθήσει το πρωτόκολλο 6 χημειοθεραπειών το κορίτσι δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να χρειάζεται επιπλέον θεραπείες, μεταμόσχευση, πιθανότατα και χειρουργεί. Έτσι, το σωματείο Παιδική Χαρά απευθύνει έκκληση στήριξης στην έφηβη που προσπαθεί να νικήσει αυτήν τη μορφή του καρκίνου.

Πριν νοσηλευτεί και μάθει τα κακά νέα, η Αγγελίνα παρατηρούσε διογκωμένους λεμφαδένες στον λαιμό όμως όλοι το απέδωσαν σε κάποιο κρύωμα. Μέχρι που ο πόνος που είχε στο πόδι ξαφνικά έγινε αβάσταχτος, παρά τις επισκέψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές, και έτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το κλίμα που επικρατεί στην οικογένεια είναι δύσκολο καθώς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα αυξημένα οικονομικά έξοδα που έχουν προκύψει λόγω της ασθενείας και της μετακόμισης στην Αθήνα. Δεδομένου ότι η Αγγελίνα θα πρέπει να μείνει για πολύ καιρό ακόμη στην Αθήνα για τις θεραπείες, η αβεβαιότητα εντείνει το άγχος της οικογένειας.

Έτσι, η οικογένεια ζητά, μέσω του σωματείου Παιδική Χαρά, τη στήριξη του κόσμου, καθώς ακόμα και η πιο μικρή δωρεά μπορεί να κάνει τη διαφορά για να καταφέρει η Αγγελίνα να ξεπεράσει το Λέμφωμα Hodgkin.

Όποιος/α μπορεί και επιθυμεί να βοηθήσει, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παρακάτω λογαριασμό, που δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό.

Για κατάθεση από εσωτερικό:

IBAN: GR9401407010701002002029468

ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: PAIDIKI HARA

IRIS : 698 752 1698

PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Σημειώνεται πως, όταν προβείτε στην κατάθεση, καλείστε να γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη «ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ…» και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ, καθώς το καταθετήριο αποτελεί την απόδειξη της δωρεάς σας και είναι αυτό που χρειάζεται για να δηλώσετε τη δωρεά σας στην εφορία με την εκκαθαριστική σας δήλωση, γι’ αυτό απαιτείται να υπάρχει το όνομα σας στην αιτιολογία κατάθεσης.

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name