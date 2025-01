Δείτε και ακούστε πώς πάνε να σας εξαπατήσουν και να σας κλέψουν στοιχεία

Ένα αποκαλυπτικό βίντεο που ανέβασε συμπολίτης μας στο TikTok έρχεται να ρίξει φως σε μια ακόμη προσπάθεια επιτήδειων να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες, εκμεταλλευόμενοι την αγωνία και την ανάγκη για επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Στο βίντεο, που έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές, καταγράφεται η συνομιλία του πολίτη με άγνωστο άτομο που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί λογιστικό γραφείο και ζητά τραπεζικά στοιχεία για την “καταβολή επιδόματος θέρμανσης”.

Πώς λειτουργεί η απάτη

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο βίντεο, οι απατεώνες φαίνεται να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα τραπεζικά στοιχεία του θύματος, χωρίς όμως να διαθέτουν πλήρη δεδομένα. Αυτή η μερική γνώση των στοιχείων τους επιτρέπει να παρουσιάζουν έναν αέρα αξιοπιστίας, καθώς πείθουν το υποψήφιο θύμα ότι πράγματι έχουν πληροφορίες από μια επίσημη πηγή. Στη συνέχεια, με πρόσχημα ότι η καταβολή της επιδότησης πετρελαίου απαιτεί συμπληρωματικά δεδομένα, προσπαθούν να αποσπάσουν πρόσθετες πληροφορίες, όπως τον αριθμό λογαριασμού ή κωδικούς ασφαλείας.

Η αντίδραση του πολίτη

Η ψυχραιμία σύμφωνα με το debater.gr και η καχυποψία του συμπολίτη μας αποτρέπουν την ολοκλήρωση της απάτης. Στο βίντεο, ο ίδιος ακούγεται να απαντά με έξυπνες ερωτήσεις, παγιδεύοντας τον απατεώνα και αποκαλύπτοντας τις ασάφειες και τις αντιφάσεις στη δήθεν “επίσημη” επικοινωνία. Η προσπάθεια του αγνώστου να πείσει τον πολίτη καταλήγει σε αδιέξοδο, όταν ο τελευταίος αρνείται να δώσει τα ζητούμενα στοιχεία και του αναφέρει ότι θα επικοινωνήσει με το λογιστικό της γραφείο. Ο ίδιος βέβαια πονηρός της λέει εντάξει καλέστε με στο κινητό μου, όταν του απαντάει το υποψήφιο θύμα ότι θα καλέσει στο σταθερό του γραφείου. Εκεί καταλαβαίνει ο δράστης ότι πιθανών τον έχουν καταλάβει και ολοκληρώνει την συζήτηση.

Επικίνδυνες πρακτικές με γνώση δεδομένων

Το γεγονός ότι οι απατεώνες έχουν στη διάθεσή τους μέρος των τραπεζικών στοιχείων προκαλεί ερωτήματα για την προέλευση αυτών των δεδομένων. Είναι πιθανό να έχουν αποκτηθεί μέσω παράνομων διαρροών, ψευδών διαγωνισμών ή κακόβουλων ιστοσελίδων. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση από τους πολίτες αλλά και την ενεργοποίηση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Remaining Time-0:00FullscreenMuteThe video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.

Τι να προσέχετε

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε τηλεφωνήματα ή μηνύματα που ζητούν προσωπικές ή τραπεζικές πληροφορίες. Ακολουθούν βασικές συμβουλές για την αποφυγή παγίδων:

1. Μην δίνετε ποτέ προσωπικά δεδομένα ή τραπεζικούς κωδικούς μέσω τηλεφώνου.

2. Ελέγξτε την ταυτότητα του καλούντος ζητώντας να επικοινωνήσετε εσείς με την υπηρεσία που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί.

3. Μην εμπιστεύεστε “επείγουσες” καταστάσεις, καθώς οι απατεώνες συχνά χρησιμοποιούν την πίεση χρόνου για να σας εκβιάσουν συναισθηματικά.

4. Ενημερώστε αμέσως την τράπεζά σας και τις αρχές αν πιστεύετε ότι έχετε δώσει πληροφορίες ή ότι κινδυνεύετε από προσπάθεια απάτης.

Δείτε το βίντεο – Μάθημα προστασίας για όλους

Το συγκεκριμένο βίντεο αποτελεί μια πολύτιμη υπενθύμιση για όλους μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και καχύποπτοι απέναντι σε οποιαδήποτε επικοινωνία ζητά προσωπικά δεδομένα. Παρακολουθήστε πώς ο συμπολίτης μας ξεσκεπάζει την προσπάθεια εξαπάτησης, δίνοντας ένα παράδειγμα για το πώς να αντιδράσουμε σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Οι ηλεκτρονικές απάτες βρίσκονται σε άνοδο, και είναι στο χέρι όλων μας να προστατευτούμε και να ενημερώσουμε τους γύρω μας για τους κινδύνους.