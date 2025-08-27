Η Μεσόγειος στο «παρά πέντε» της ολικής κλιματικής κατάρρευσης - «Δεν είναι απειλή του μέλλοντος»

Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με το σκληρό πρόσωπο της κλιματικής κρίσης. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι καύσωνες που σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, οι καταστροφικές πυρκαγιές και οι πλημμύρες που πλήττουν μεγάλες εκτάσεις, δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Στο κλίμα αυτό, ο καθηγητής Διαχείρισης Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στο Newsbomb.gr, προειδοποιεί ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο και ότι απαιτείται συλλογική δράση, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.





«Η κατάσταση λόγω της κλιματικής κρίσης διαγράφεται πολύ αρνητική σε επίπεδο ξηρασίας, λειψυδρίας, υψηλών θερμοκρασιών, δασικών πυρκαγιών και πλημμυρικών φαινομένων», υπογράμμισε, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για ακόμη μία φορά. Όπως σημείωσε, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων δεν μπορεί να αφεθεί στη μοίρα της: «Χρειάζεται μία γενναία προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά κυρίως από τους πολιτικούς. Δεν μπορεί η κλιματική κρίση να γίνεται αντικείμενο χαμηλού επιπέδου πολιτικής αντιπαράθεσης».

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση κρίσης, αν όχι κατάρρευσης»

Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας έδωσε έμφαση στην ανάγκη σοβαρότητας και πολιτικής υπευθυνότητας. «Χρειάζεται από όλους μία μεγάλη σοβαρότητα και αίσθηση ευθύνης ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε, έστω ως έναν βαθμό, τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης», τόνισε.





Παράλληλα, έκανε λόγο για φαινόμενα που ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα και αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη. «Οι ακραίες θερμοκρασίες είναι σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα. Έχουμε φαινόμενα που δείχνουν ότι κάτι αλλάζει· είμαστε σε κατάσταση κρίσης, αν όχι κατάρρευσης. Σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο πρέπει όλοι να κάνουμε κάτι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μεσογειακό «hotspot» – Ο κίνδυνος ερημοποίησης

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον μεσογειακό χώρο, ο οποίος, όπως είπε, αποτελεί επίκεντρο της κλιματικής κρίσης. «Η Ισπανία καταγράφει εκατοντάδες θύματα και εκατομμύρια καμένα στρέμματα μέσα σε λίγες ημέρες. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα προκειμένου να καθυστερήσουμε την κλιματική κρίση και να βελτιώσουμε τις συνθήκες όσο μπορούμε», επισήμανε.





Σε δραματικό τόνο, πρόσθεσε: «Η ξηρασία, η λειψυδρία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και οι πλημμύρες συνθέτουν το σκηνικό της κλιματικής κρίσης. Ουσιαστικά οδηγούμαστε σε ερημοποίηση. Δεν σημαίνει ότι μια περιοχή θα γίνει Σαχάρα, αλλά ότι δεν θα μπορεί να υποστηρίξει ανθρώπινες δραστηριότητες».

Η ανάγκη για συλλογική δράση

Ο καθηγητής δεν παρέλειψε να στηλιτεύσει την εσωστρέφεια με την οποία αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές στη χώρα, τονίζοντας ότι τα φαινόμενα αυτά πρέπει να ιδωθούν μέσα από ένα ευρύτερο πλαίσιο. Παράλληλα, κατέκρινε την απροθυμία μεγάλων δυνάμεων να αναλάβουν τις ευθύνες τους. «Η Κίνα, η Ινδία και οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού και ουσιαστικά αρνούνται ότι έχουμε κλιματική κρίση», τόνισε.





Και κατέληξε με μια ξεκάθαρη προειδοποίηση: «Η μόνη λύση είναι να αντιδράσει όλος ο πλανήτης σαν ένα ενιαίο σύστημα. Μόνο τότε μπορούμε να επιβραδύνουμε την κρίση. Η κλιματική κρίση δεν είναι ατομικό, περιφερειακό ή εθνικό ζήτημα. Είναι παγκόσμιο. Αν δεν υπάρξει συλλογική στρατηγική, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με φαινόμενα που δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε».

O καθηγητής Διαχείρισης Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

«Μαύρο» ρεκόρ καταστροφής από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη το 2025 - Κάηκαν 10.000.000 στρέμματα

Ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, οι πυρκαγιές που μαστίζουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταστρέψει περισσότερα από 1 εκατομμύριο εκτάρια φέτος (10 εκατ. στρέμματα), καθιστώντας το 2025 το χειρότερο έτος που έχει καταγραφεί.

Οι θανατηφόρες πυρκαγιές που έχουν αδειάσει χωριά και έχουν αναγκάσει τους αγρότες να γίνουν πυροσβέστες έχουν καταστρέψει τέσσερις φορές περισσότερη γη φέτος από τον μέσο όρο για την ίδια περίοδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ενημερώθηκαν την Παρασκευή και ενδέχεται να αναθεωρηθούν περαιτέρω.

Ένα ελικόπτερο της σερβικής πυροσβεστικής υπηρεσίας καταπολεμά μια πυρκαγιά βορειοανατολικά της πρωτεύουσας του Μαυροβουνίου, Ποντγκόριτσα, την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Risto Bozovic) AP

Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει σπίτια, μαυρίσει δάση και πνίξει μακρινές πόλεις. Τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (Effis), που χρονολογούνται από το 2003, δείχνουν ότι φέτος έχουν καεί 1.015.024 εκτάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 988.544 εκταρίων που είχε καταγραφεί το 2017, ενώ ακόμα υπάρχουν εβδομάδες επικίνδυνων καιρικών συνθηκών για πυρκαγιές.

Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική και δασική έκταση στην περιοχή Ποταμιά - Πισπιλούντα στη βόρεια Χίο, την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν εκπέμψει 37 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα – περίπου όσο οι ετήσιες εκπομπές CO2 της Πορτογαλίας ή της Σουηδίας, όπου ζουν 10 εκατομμύρια άνθρωποι η καθεμία. Οι πυρκαγιές έχουν επίσης σπάσει τα ρεκόρ για αυτή την εποχή του χρόνου για εννέα άλλους ατμοσφαιρικούς ρύπους, συμπεριλαμβανομένων των μικροσωματιδίων που είναι γνωστά ως PM2,5 και τα οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, καθιστούν τις πυρκαγιές πολύ πιο θανατηφόρες από ό,τι πιστευόταν.

