Καύσωνας στις σκανδιναβικές χώρες: «Τροπικές νύχτες» στη Σουηδία, «30ρια» στη Φινλανδία

Ο παρατεταμένος σκανδιναβικός καύσωνας τον Ιούλιο δείχνει ότι «καμία χώρα δεν είναι ασφαλής από την κλιματική αλλαγή», λένε οι επιστήμονες

Newsbomb

Καύσωνας στις σκανδιναβικές χώρες: «Τροπικές νύχτες» στη Σουηδία, «30ρια» στη Φινλανδία

Συνωστισμός σε παραλία της Φινλανδίας

ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιστορικά ψυχρές χώρες είδαν τα νοσοκομεία τους να υπερθερμαίνονται και να αυξάνονται οι πνιγμοί, οι πυρκαγιές και η υπερσυγκέντρωση τοξικών φυκιών. Ο παρατεταμένος σκανδιναβικός καύσωνας τον Ιούλιο επιδεινώθηκε από την κλιματική κρίση και δείχνει ότι «καμία χώρα δεν είναι ασφαλής από την κλιματική αλλαγή», λένε οι επιστήμονες.

Η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία έχουν ιστορικά ψυχρά κλίματα, αλλά επλήγησαν από υψηλές θερμοκρασίες, συμπεριλαμβανομένου ενός ρεκόρ 22 ημερών πάνω από 30 βαθμους Κελσίου στη Φινλανδία. Η Σουηδία υπέμεινε 10 συνεχόμενες ημέρες «τροπικών νυχτών», όταν οι θερμοκρασίες δεν έπεσαν κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Η παγκόσμια υπερθέρμανση, που προκλήθηκε από την καύση ορυκτών καυσίμων, έκανε τον καύσωνα τουλάχιστον 10 φορές πιο πιθανό και 2C θερμότερο, ανέφεραν οι επιστήμονες. Ορισμένα από τα μετεωρολογικά δεδομένα και τα κλιματικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυσή τους έδειξαν ότι ο καύσωνας θα ήταν αδύνατος χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική κατάρρευση.

Η ζέστη είχε εκτεταμένες επιπτώσεις, με τα νοσοκομεία να υπερθερμαίνονται και να γεμίζουν από κόσμο και ορισμένα να αναγκάζονται να ακυρώσουν προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Τουλάχιστον 60 άνθρωποι πνίγηκαν καθώς αυξήθηκε η κολύμβηση σε εξωτερικούς χώρους, ενώ άνθισαν τοξικά φύκια σε θάλασσες και λίμνες.

Εκατοντάδες πυρκαγιές έκαψαν δάση, ενώ αναφέρθηκαν λιποθυμίες από τη ζέστη σε εορταστικές εκδηλώσεις. Στο τελευταίο μεγάλο κύμα καύσωνα στην περιοχή, το 2018, 750 άνθρωποι πέθαναν νωρίς μόνο στη Σουηδία και οι επιστήμονες αναμένουν παρόμοιο αριθμό θανάτων μόλις επεξεργαστούν τα δεδομένα.

Επηρεάστηκε επίσης η άγρια ζωή, ειδικά οι διάσημοι τάρανδοι της Σκανδιναβικής χερσονήσου. Μερικά ζώα πέθαναν στη ζέστη και άλλα μπήκαν σε πόλεις αναζητώντας σκιά. Οι οδηγοί προειδοποιήθηκαν ότι οι τάρανδοι θα μπορούσαν να αναζητήσουν δροσιά σε οδικές σήραγγες.

Μεγάλο μέρος του βόρειου ημισφαιρίου έχει βιώσει καύσωνες τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Κροατία, όπου η καταστροφή από πυρκαγιές είναι σχεδόν διπλάσια από τον 20ετή μέσο όρο, και τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Οι επιστήμονες είναι βέβαιοι ότι η κλιματική κρίση έχει εντείνει αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο.

Η καθηγήτρια Friederike Otto, κλιματολόγος στο Imperial College London, επικεφαλής του World Weather Attribution (WWA), η οποία πραγματοποίησε την ανάλυση των σκανδιναβικών χωρών, δήλωσε: «Ακόμα και οι σχετικά ψυχρές σκανδιναβικές χώρες αντιμετωπίζουν επικίνδυνα κύματα καύσωνα σήμερα με 1,3 βαθμούς Κελσίου υπερθέρμανσης, καμία χώρα δεν είναι ασφαλής από την κλιματική αλλαγή.

«Η καύση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα σκοτώνει ανθρώπους σήμερα. Τα ορυκτά καύσιμα επιβαρύνουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και για να αποτρέψουμε το κλίμα από το να γίνει πιο επικίνδυνο, πρέπει να σταματήσουμε να τα καίμε και να στραφούμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Καύσωνες όπως αυτός στη Σκανδιναβία θα γίνουν πέντε φορές πιο συχνοί έως το 2100 εάν η παγκόσμια θέρμανση φτάσει τους 2,6 βαθμούς Κελσίου, που είναι η σημερινή πορεία.

Η Maja Vahlberg, Σουηδέζα εμπειρογνώμονας στο Κέντρο Κλίματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, δήλωσε: «Αυτός ο Ιούλιος μας υπενθύμισε ότι στο βορρά, η ζέστη δεν αποτελεί μακρινή απειλή, αλλά εισχωρεί σε νοσοκομεία, μονάδες φροντίδας και οίκους ευεξίας. Οι υποδομές μας δεν κατασκευάστηκαν για να αντέχουν αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες και ο γηράσκων πληθυσμός μας είναι ολοένα και πιο ευάλωτος στην επικίνδυνη ζέστη.

«Παρακολούθησα έναν τάρανδο να μένει στην ίδια σκιά για τρεις συνεχόμενες ημέρες χωρίς να βόσκει, ένα ήρεμο σημάδι της καταπόνησης που προκαλούσε η ζέστη», είπε.

Η μελέτη του WWA σχετικά με τον ρόλο της ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης του πλανήτη, διαπίστωσε ότι ακόμη και η σχετικά μικρή αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 0,2 βαθμούς Κελσίου από το 2018 είχε διπλασιάσει την πιθανότητα τέτοιων καυσώνων, δείχνοντας ότι κάθε κλάσμα ενός βαθμού είχε σημασία, ανέφεραν οι επιστήμονες. «Η κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει ριζικά τον κόσμο στον οποίο ζούμε», δήλωσε η Δρ Κλερ Μπαρνς, στο Imperial College London.

Μια εντυπωσιακή πτυχή των καυσώνων ήταν ο αριθμός των τροπικών νυχτών. «Σε έναν σταθμό στη βόρεια Σουηδία, είχαμε 10 από αυτές τις ημέρες στα τέλη Ιουλίου, κάτι που είναι εξαιρετικό», δήλωσε ο καθηγητής Έρικ Κέλστρομ, στο Σουηδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο. Η Amalie Skålevåg, στο Νορβηγικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, δήλωσε: «Οι ζεστές νύχτες μπορεί να είναι επικίνδυνες όταν το σώμα δεν έχει την ευκαιρία να ξεκουραστεί και να ανακάμψει μετά από μια ζεστή μέρα, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για άτομα με υποκείμενα νοσήματα».

Οι επιπτώσεις του καύσωνα στους ταράνδους απειλούν τα μέσα διαβίωσης των ιθαγενών κοινοτήτων των Σαάμι, οι οποίες τους εκτρέφουν για περισσότερα από 1.000 χρόνια. «Τέτοιες διαταραχές απειλούν επίσης την υγεία [των Σαάμι] και το δικαίωμά τους να διατηρήσουν έναν τρόπο ζωής - αυτό καθιστά την κλιματική αλλαγή ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε η Vahlberg.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:13ΚΟΣΜΟΣ

Viral τα «κουνέλια- Φρανσκεστάιν» με μαύρα κέρατα - Πόσο αληθινές είναι οι ανατριχιαστικές εικόνες

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ήρωας εκπαιδευτής καταδύσεων έσωσε δύτες από ταχύπλοο που έπεσε πάνω τους - Συγκεντρώθηκαν 50.000 δολάρια για τα ιατρικά του έξοδα

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Εντοπίστηκε γκαζάκι σε αρχαιολογικό χώρο στο χωριό Βούντενη

09:04ΚΟΣΜΟΣ

SOS για τον καύσωνα στις σκανδιναβικές χώρες: «Τροπικές νύχτες» στη Σουηδία, «30ρια» στη Φινλανδία και νεκροί τάρανδοι

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Μαζική διαμαρτυρία για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες - Δείτε φωτογραφίες

08:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οκτώ μπόνους για συνεπείς φορολογούμενους - Ποιοι θα έχουν εκπτώσεις και επιστροφή φόρων

08:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πόπη Χριστοδούλου: Ποια ήταν η Μάρθα - Ρίτσα του «Παρά πέντε» - Βίντεο

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Βαθρακογιάννης: Βελτιωμένη εικόνα σε όλα τα μέτωπα – «Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα»

08:37ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Το «χάσμα οργασμού» για τις γυναίκες δεν βελτιώνεται με την ηλικία

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Σε αυτές τις περιοχές σημειώνονται μπλακ άουτ

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει συνέπειες» εάν δεν συμφωνηθεί εκεχειρία στην Ουκρανία - Δύσπιστοι οι Ευρωπαίοι

08:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google μετατρέπει 2 δισεκατομμύρια smartphones σε παγκόσμιο σύστημα προειδοποίησης σεισμών

08:27ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, καλύτερη εικόνα σε Χίο, Ζάκυνθο και Φιλιππιάδα – Δύο προσαγωγές και μία σύλληψη για εμπρησμό

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 27χρονος οδηγός, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε στηθαίο

08:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche 718 RSK είναι ένα από τα πιο σπάνια αγωνιστικά

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απώλεια για την παρέα του «Παρά Πέντε» - Έφυγε η «Ρίτσα - Μάρθα», η «υπηρέτρια» της Ντάλιας

08:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: «Τρέχουν» έλεγχοι – εξπρές για αδήλωτα εισοδήματα έπειτα από καταγγελίες πολιτών

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι οι ξηρές καταιγίδες - Πόσο επικίνδυνες είναι για πυρκαγιές

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν με νοιάζει, ας γ...α δεκαπέντε ώρες»: Ο TikToker-αστυνομικός που «έκαιγε» την ΕΛ.ΑΣ. με κάθε του λέξη - Νέες συνομιλίες

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη εμφάνιση: Η τρομερή λύκαινα επιστρέφει από την εξαφάνιση μετά από 12.000 χρόνια

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb - Ντοκουμέντα από τη σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό στην Πάτρα

08:27ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, καλύτερη εικόνα σε Χίο, Ζάκυνθο και Φιλιππιάδα – Δύο προσαγωγές και μία σύλληψη για εμπρησμό

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απώλεια για την παρέα του «Παρά Πέντε» - Έφυγε η «Ρίτσα - Μάρθα», η «υπηρέτρια» της Ντάλιας

06:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

04:30ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου – Είχε ξεχωρίσει για τον ρόλο της υπηρέτριας στο «Πάρα Πέντε»

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει συνέπειες» εάν δεν συμφωνηθεί εκεχειρία στην Ουκρανία - Δύσπιστοι οι Ευρωπαίοι

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Συγκλονιστική μαρτυρία στο Newsbomb - «Κάηκε το σπίτι μου, ευτυχώς πρόλαβα πήρα τη γυναίκα μου και έφυγα»

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Συναγερμός και στην Ευρώπη μετά τα χιλιάδες κρούσματα - Ταξιδιωτικές συστάσεις

08:37ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Το «χάσμα οργασμού» για τις γυναίκες δεν βελτιώνεται με την ηλικία

09:04ΚΟΣΜΟΣ

SOS για τον καύσωνα στις σκανδιναβικές χώρες: «Τροπικές νύχτες» στη Σουηδία, «30ρια» στη Φινλανδία και νεκροί τάρανδοι

06:16LIFESTYLE

Φωτιές σε Χίο και Πάτρα - Συγκλονίζει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Περάσαμε μέσα από τις φλόγες»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:24ΓΥΝΑΙΚΑ

Στρώνουμε τραπέζι για τον Δεκαπενταύγουστο με συνταγές ανά την Ελλάδα

08:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οκτώ μπόνους για συνεπείς φορολογούμενους - Ποιοι θα έχουν εκπτώσεις και επιστροφή φόρων

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 27χρονος οδηγός, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε στηθαίο

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Διακοπές τέλος για τους μισούς Έλληνες - Χαμηλή η κίνηση και στις θερινές εκπτώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ