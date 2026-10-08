Συγκινεί η χήρα του Νίκου Ξυλούρη: «Κλαίω ακόμα που ζω εγώ και εκείνος έχει φύγει 46 χρόνια τώρα»

Snapshot Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» παρουσιάζει στιγμές από τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία του σπουδαίου Κρητικού τραγουδιστή.

Η παράσταση συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Ήβη, με τον Αιμιλιανό Σταματάκη στον ρόλο του Νίκου Ξυλούρη.

Η Ουρανία Μελαμπιανάκη εξέφρασε τη θλίψη της για το γεγονός ότι ζει εκείνη ενώ ο Νίκος έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 46 χρόνια. Snapshot powered by AI

Έντονα φορτισμένη ήταν η εξομολόγηση της Ουρανίας Μελαμπιανάκη, χήρας του Νίκου Ξυλούρη, με αφορμή την παράσταση που είναι αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία του σπουδαίου Κρητικού καλλιτέχνη.

Η Ουρανία Μελαμπιανάκη έδωσε το «παρών» το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου στην πρεμιέρα της μουσικοθεατρικής παράστασης «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης», η οποία παρουσιάζει στιγμές από τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή του εμβληματικού τραγουδιστή. Η παράσταση συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Ήβη.

Μιλώντας στην κάμερα του Alpha περιέγραψε τη συγκίνησή της παρακολουθώντας την παράσταση, καθώς, όπως εξήγησε, οι σκηνές του έργου έφεραν ξανά στο μυαλό της κοινές στιγμές και αναμνήσεις από τη ζωή τους.

«Όλη την παράσταση σχεδόν έκλαιγα. Οι αναμνήσεις μου, η ζωή που έχω ζήσει δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο», είπε αρχικά η χήρα του Νίκου Ξυλούρη και πρόσθεσε: «Κλαίω για αυτά που έχασα ακόμη στη ζωή μου, που ζω εγώ και ο Νίκος έχει φύγει τώρα 46 χρόνια».

Στον ρόλο του Νίκου Ξυλούρη εμφανίζεται ο Αιμιλιανός Σταματάκης, ενώ στην παράσταση συμμετέχουν επίσης οι Χρήστος Γεωργαλής, Ξανθή Γεωργίου, Νίκος Γκέλια, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Ιωάννα Λέκκα, Γιάννης Μαθές, Λίζυ Ξανθοπούλου, Σπύρος Σουρβίνος, Αναστασία Τσιλιμπίου, Μάνος Τσούτης και Γιώργος Φλωράτος.